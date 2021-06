Las autoridades iraníes se preparan para una baja participación de récord en las elecciones presidenciales. Entre los que las boicotean está Mahmud Ahmadineyad.

El expresidente dice que el Consejo de Guardianes está ignorando a una mayoría de la población, impidiendo que tanto él como cientos de otros candidatos participen.

Anelise Borges, euronews: Irán va a las urnas esta semana en un momento crucial para el país, a nivel nacional e internacional. ¿Puedo empezar preguntando su reacción a la decisión del Consejo de Guardianes de evitar que se postule? ¿Y su opinión de lo que dice la selección de candidatos sobre Irán hoy?

Mahmud Ahmadineyad, expresidente de Irán: Para comenzar permítanme saludarlos a usted y a sus compañeros de trabajo. Y a aquellos que verán, escucharán o leerán este programa.

La gente me había invitado a ser candidato esta vez. Grandes grupos de ciudadanos de todo el país insistieron en que me presentara candidato y lo acepté. Pero sin ninguna razón especial, fui eliminado (ndlr, de la lista final de candidatos). Hoy siento la responsabilidad de apoyar los intereses de la gente y reformar el mecanismo que hizo que la voluntad de la mayoría de la gente quedara fuera.

A.B: ¿Por qué querría volver a ser presidente? ¿Qué cree que necesita su país en este momento que usted estaría en mejores condiciones de dar?

M.A: Como he dicho, esta vez la gente me pidió que fuera candidato. Millones de personas de todo el país vinieron a mi casa y participaron en reuniones; enviaron cartas y mensajes; insistieron en que me inscribiera en la carrera. Y entonces, para responder a la voluntad de la gente, lo hice. Pero creo que Irán, al igual que otras partes del mundo, necesita reformas fundamentales, al igual que los Estados Unidos de América, América del Sur, Europa, África y Asia. Todos los países necesitan cambios fundamentales para cumplir los derechos de las personas. Irán, como esos países, también necesita cambios fundamentales. Y siempre intentaré ir en esa dirección.

A.B: ¿Puedo preguntarle más detalles sobre esas reformas? ¿Qué se pondría en práctica exactamente si le hubieran dado la oportunidad de postularse para un cargo?

M.A: La soberanía pertenece al pueblo. Y el principio es que las personas deben tener total libertad para determinar su destino y su estilo de vida.

Hoy en día, debido a que las personas han sido privadas de sus derechos, somos testigos de una pobreza generalizada, una creciente desigualdad, dominación, guerras y disputas entre naciones. La carrera armamentística es un insulto a los seres humanos. Creo que esta situación debe cambiar.

Dios ha creado a todos los seres humanos a partir del mismo principio. Nuestro Dios es el mismo. Podemos hablar con él en todos los idiomas. Todos somos de la misma familia. Debemos vivir juntos. Los seres humanos han sido creados para la amistad, la cooperación y el amor. No han sido creados para la animosidad y la lucha y para saquear la riqueza de otros. El estado del mundo actual no parece estar guiado por los principios de la humanidad. Creo que debemos hacer cambios fundamentales en el mundo.

A.B: ¿Cómo ve a la administración saliente? ¿Cree que ha logrado algo positivo estos últimos 8 años?

M.A: Debemos hacer esta pregunta a la gente. Las encuestas muestran que la mayoría de la gente está insatisfecha con el desempeño del gobierno durante los últimos ocho años.

A.B: Uno de los mayores legados de la administración Rohaní está siendo de nuevo negociado... Me refiero al Plan de Acción Integral (JCPOA, por sus siglas en inglés). ¿Cree que las negociaciones deberían continuar en torno al acuerdo nuclear?

M.A: Creo que la actual administración está lejos de llegar a una conclusión. Si el acuerdo nuclear continuara en su marco anterior, terminaría por fallar. En todo acuerdo, ambas partes deben respetar el equilibrio entre compromisos y responsabilidades. No vemos esto en este acuerdo. Es por eso que no resolvió nuestros problemas. Ha complicado la situación y la ha hecho más difícil de resolver. El acuerdo debe seguir el derecho internacional, la justicia y respetar el respeto mutuo.

A.B: Habla de respeto mutuo... también habló de paz y progreso... esos eran los objetivos del acuerdo.

M.A: No es así. Déjeme darle un ejemplo. En cada acuerdo, hay una sección diseñada para resolver disputas. Pero aquí, seis países están en contra del programa nuclear pacífico de Irán. Según el acuerdo, la resolución de disputas debe involucrar a un consejo de siete países (Irán y los otros seis signatarios). Cada país tiene un voto y cada tema necesita siete votos para ser aprobado. Eso significa que los derechos del pueblo iraní nunca se harán cumplir en el tratado. Va en contra de las leyes y los derechos internacionales. Cuando no hay equilibrio, ningún acuerdo puede ser fructífero. Trump se retiró del tratado unilateralmente y los otros países no pudieron evitarlo ni continuar con el resto del tratado.

A.B: ¿Siente que la Unión Europea le ha fallado a Irán en lo que respecta a estas negociaciones, en relación a que Estados Unidos vuelva al acuerdo?

M.A: Tenemos un deseo, pero no sabemos si se puede lograr. Nos gustaría que la UE saliera de la sombra de Estados Unidos. Europa podría tener buenas relaciones con Irán. Y también Estados Unidos. Creo que la cooperación es el principio fundamental. Los mecanismos de los últimos cien años ya no pueden continuar, me refiero al marco en el que unos países son superiores a otros. Este período ha terminado. Debemos hablar y cooperar como iguales, con justicia y respeto mutuo.

Ningún país debería infringir los derechos de otro. Esto sería beneficioso para todos los países. Les digo que la condición del mundo está cambiando rápidamente. El colonialismo ha llegado a sus últimos pasos. La tendencia a creer que algunos países son superiores a otros países está llegando a su fin. Va contra la humanidad. Debemos avanzar hacia la amistad, la comprensión y la igualdad de derechos. Debemos gestionar el mundo todos juntos. La falta de equilibrio entre las naciones provoca guerras, carrera armamentística, brechas de nivel social y animosidad. Hace que las naciones estén separadas unas de otras. Creo que debemos trabajar juntos. Debemos ser amigos con igualdad de derechos. Todos somos seres humanos. ¿Por qué hay diferencia entre las personas? Nos gusta tener relaciones amistosas y respetuosas con todas las naciones como Europa y América. Relaciones basadas en la justicia. Las superpotencias nunca han podido garantizar el bienestar de las personas.

A.B: Habla de gestionar el mundo en paz y encontrar soluciones pacíficas. No es una tarea fácil. Especialmente con respecto a la rapidez con que la política está cambiando en este momento y la dinámica de la región, pero también del mundo en general. Estados Unidos tiene ahora una nueva administración. ¿Cree que hay esperanzas de que se reanuden las relaciones entre Estados Unidos e Irán ahora que Joe Biden es presidente?

M.A: Seguro que hay una manera, pero la condición es que reconozcamos los derechos de los demás. Debemos respetar la justicia y el respeto mutuo. El enfrentamiento entre países es inútil. Las personas son las que pierden. Solo los grupos capitalistas se benefician.

Entonces sí, es posible. Pero Biden debe demostrar que la política estadounidense ha cambiado de manera concreta. Hasta donde yo sé, la política exterior de Estados Unidos está determinada por algunas personas poderosas entre bastidores, y los presidentes de Estados Unidos no tienen tanto poder (como se nos hace creer). Espero que ocurran cambios fundamentales allí. Agradeceríamos ese cambio, y creo que todas las naciones agradecerían un cambio fundamental en la política exterior de Estados Unidos. Recuerdo que cuando Obama era candidato, prometió cambiar estas políticas varias veces y las naciones le dieron su beneplácito. Pero, lamentablemente, no cumplió su promesa y perdió la oportunidad. Espero que el señor Biden aproveche esta oportunidad. Creo que las élites educadas de dos países se unirán y resolverán el problema.

A.B: El mundo entero estará observando cuando se cuenten los votos al final de esta semana. ¿Cuál es su mensaje para el resto del mundo con respecto a las ambiciones de Irán en el futuro?

M.A: Creo que deberían mirar al pueblo iraní. Deben respetar los derechos de otras naciones. Irán tiene un gran pueblo. Irán tiene historia, cultura y civilización. Irán superará los problemas que enfrenta actualmente. Nadie debe contar con los problemas temporales de Irán para imponer un problema a Irán o violar sus derechos. Deberían prestar atención a las capacidades de los iraníes. En el futuro, las naciones vivirán juntas y gestionarán el mundo juntas.

A.B: Una última pregunta: ¿votará el viernes?

M.A: He anunciado que no votaré si no hay cambios en la decisión del Consejo de Guardianes. Y no apoyaré a nadie.