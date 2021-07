Millones de personas en Europa y en todo el mundo luchan contra las consecuencias de la COVID-19. Más de cuatro millones de vidas perdidas, muchas empresas en bancarrota y, por supuesto, un alto coste para la salud mental. Este fue el tema de la cumbre organizada en Atenas por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad de Grecia, explica la periodista de Euronews, Fay Doulgkeri.

Para hablar de ello y de la pandemia, en general, la reportera cuenta con la presencia del director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge en el programa The Global Conversation. El primer tema que Fay Doulgkeri trata con el doctor Kluge es el desarrollo de las investigaciones de la delegación internacional en China sobre los orígenes del virus. Por un lado, tenemos al jefe de la organización que ha dicho, recientemente, que quizás era demasiado prematuro descartar el descuido de un laboratorio. Y, por otro lado, China rechazó el plan de la OMS para una segunda fase de la investigación. ¿Tienen algún indicio que haga sospechar que se produjo una fuga en el laboratorio? Y, ¿qué van a hacer a partir de ahora?, pregunta la periodista.

"Creo que esa es una pregunta para el doctor Tedros, en la OMS en Ginebra, porque yo soy el director regional de la OMS para Europa, que abarca los 53 Estados miembros europeos, y China no es uno de ellos. Por lo tanto, no estaba al tanto de la misión. Así que, la información que tengo es la misma que les ofrece nuestro director general y es, que todas las opciones están sobre la mesa y deben ser investigadas. Pero debemos recordar el tiempo que dedicamos a la investigación del origen del Síndrome Respiratorio de Oriente Medio o a la del Síndrome Respiratorio Agudo y Grave. Así, un estudio tardó entre uno y dos años y medio en establecer algún vínculo entre el virus y el ‘portador intermedio’. Así que, es normal que una investigación de este tipo lleve un poco de tiempo", responde Hans Kluge.

Como funcionario de la OMS, ¿cree que va a ser difícil?, quiere saber la reportera.

"Bueno, honestamente, creo que esa también es una pregunta para el doctor Tedros, en Ginebra, porque soy responsable de los 53 Estados miembros europeos de la OMS. China no forma parte de ellos. Así que, creo que no sería justo para mí, sinceramente, hacer un comentario al respecto, ya que no estoy tratando con China. Pero veo que el doctor Tedros ha hecho un llamamiento a los técnicos para establecer un grupo de expertos que se encargue de la segunda fase de la investigación. Y creo que deberíamos dar un poco de tiempo a las averiguaciones para que sigan avanzando", declara Kluge.

Sigamos con lo que parece ser la salida de esta pandemia, las vacunaciones en Europa. ¿Son satisfactorias las cifras de personas que ya están vacunadas?, interroga Fay Doulgkeri.

"Yo diría que la salida de la pandemia es triple. Yo lo llamo enfoque VIP. La V corresponde a las variantes. Tenemos que estudiar muy de cerca las variantes. En este caso, la variante Delta, que está atacando a las personas que no están vacunadas o que no están suficientemente vacunadas. La I se refiere a la inmunización. Tenemos que ampliarla. Así que, la respuesta es no; todavía no es suficiente. Tenemos un veintiséis por ciento de cobertura en la región europea. La P representa a las personas. Tenemos que comprometernos más con ellas, animarlas a vacunarse. Pero, también, seguir cumpliendo con las medidas de salud pública, incluido el uso de mascarillas cuando no podemos contemplar una distancia de un metro y medio entre ciudadanos" afirma el director regional de la OMS para Europa.

¿Qué opina sobre la vacunación obligatoria? Esta es una cuestión candente, ahora mismo, en Europa, sugiere la periodista de Euronews.

"Es un debate muy acalorado. Así que, la OMS fomenta cualquier medida para aumentar la cobertura de la vacunación siempre que sea legal y socialmente aceptable. Pero, no debería ser el primer recurso, porque primero tenemos que tratar de entender qué piensa la gente, cuáles son sus percepciones, y luego comprometernos con las comunidades que dudan en vacunarse. Y, tenemos mucha experiencia con respecto al conocimiento de la conducta para convencer a la gente, recurriendo a personas influyentes, además de observar quiénes son indecisos y pensar en quiénes pueden influir en esas personas de forma dialogante", señala el doctor belga.

¿Qué ocurre en el resto del mundo? ¿Qué pasa en África o en Asia? ¿Hay países que se quedan atrás porque no pueden permitirse una vacuna?, pregunta la reportera.

"Por supuesto. Contemplamos una enorme desigualdad allí. Incluso en la región europea, hay diez países con menos del 10 % de cobertura. Y tiene razón. Si se fija en algunos países africanos... la solidaridad es la única salida. Nadie estará a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo porque la variante agresiva Delta está cruzando las fronteras. Pero veo mucha más solidaridad, incluso de Grecia, que está donando vacunas a otros países", añade Hans Kluge.

¿En qué medida le preocupan las nuevas variantes? ¿Cree que pueden aparecer otras, y más contagiosas o más peligrosas?, interroga Fay Doulgkeri.

"Seguro que habrá nuevas cepas. Ha habido cientos y cientos de variantes y hemos estado vigilando esto desde el principio. Pero, a menudo, no son tan dañinas. Tenemos que vigilar, muy de cerca, la variante Delta y Delta plus. Pero, ¿cuál es la solución? A más transmisión, más variantes. En otras palabras, tenemos que ampliar la vacunación", sostiene Kluge.

Pasemos ahora al motivo de su presencia en Atenas: la cumbre sobre salud mental. Usted presentó los resultados de la encuesta sobre el impacto de la COVID-19 en la salud mental en toda Europa. ¿Cuáles son los puntos clave de estos resultados?, quiere saber la entrevistadora.

"El punto clave es que la salud mental era un reto antes de la pandemia. Es la mayor causa de discapacidad. Una de cada seis personas en, digamos, la época anterior a la pandemia, tenía un trastorno de salud mental. El gran hallazgo de la encuesta, ahora, es que cada uno de nosotros es vulnerable. Todo el mundo, aunque sea fuerte en un momento dado, puede desarrollar un trastorno de salud mental; especialmente ansiedad y depresión. Y, este, era el asunto a tratar en la cumbre. Estoy muy agradecido a Grecia, al primer ministro, al ministro de Sanidad, Kikilias, por sacar la salud mental de la oscuridad. Tiene que ser la piedra angular de nuestra sociedad, de nuestra forma de vida. La salud mental es asunto de todos", afirma el director regional de la OMS para Europa.

¿Puede explicar un poco más los resultados de la encuesta? ¿Qué muestran?, pregunta la reportera.

"Ante todo, tenemos que centrarnos en lo que llamamos grupos de alto riesgo. Por ejemplo, los niños, los adolescentes, porque han sufrido mucho con el cierre de los colegios. Las escuelas no son solamente espacios para la educación, sino que, también, proporcionan cierta protección social, por ejemplo, contra la violencia doméstica, a la que no se le da prioridad. Pero, también, la encuesta mostró que tenemos que prestar mucha más atención a nuestros trabajadores sanitarios y sociales. Y, realmente, me gustaría expresar mi agradecimiento a todos los trabajadores sanitarios griegos y europeos que han sido, y siguen siendo, los héroes de esta pandemia", señala Hans Kluge.

Usted considera que nuestro objetivo debería ser forjar un nuevo camino para la promoción y la atención de la salud mental. ¿Cree que esto es posible, en medio de las restricciones debidas a la pandemia?, interroga para cerrar la entrevista, la periodista de Euronews.

Totalmente. No tenemos otra opción. Las situaciones extraordinarias requieren soluciones extraordinarias. Y, en el consejo de administración de la OMS en Europa, en septiembre, esperamos que se apruebe un plan de acción europeo, concluye el doctor Kluge.