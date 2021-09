España pide ayuda a Pakistán para evacuar a afganos

El ministro español de Exteriores José Manuel Albares indicó que no busca imponer condiciones sino dar apoyo humanitario

Albares, llegó este viernes a Islamabad para tratar de facilitar la evacuación a través de la frontera de Pakistán de más ciudadnos afganos que han colaborado con fuerzas españolas .

Le recibió su homólogo pakistaní Shah Mahmood Quresh en la primera visita de un ministro de Exteriores español a Pakistán en 70 años de relaciones.

Albares, no hizo alusión a la posición de España con respecto al posible reconocimiento de la victoria de los islamistas y su Gobierno.

El ministro español indicó que no busca imponer condiciones sino dar apoyo humanitario: "El objetivo del Gobierno español, y ese es el espíritu con el que he venido hoy aquí, es dar estabilidad a Afganistán, asegurar que la población tenga ayuda humanitaria si la necesita. Asegurar que no habrá El efecto derrame de esta crisis en la región y el respeto de los derechos humanos. Ese es el espíritu con el que vengo ".

Para el ministro de Exteriores de Pakistán Shah Mahmood Qureshi,"la mejor manera de avanzar es la participación internacional en lugar del aislamiento internacional. El aislamiento tendrá consecuencias que no queremos, no serán útiles para Afganistán, no serán útiles para la región y, finalmente, no serán útiles para ustedes ".

Hasta el fin de las evacuaciones el 31 de agosto fecha del fin de la ocupación estadounidense de Afganistán, España consiguió sacar desde el aeropuerto de Kabul. durante dos semanas a más de 2.200 personas, entre españoles y afganos.