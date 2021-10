Teresa Perales o la ejemplar deportista paralímpica de eterna sonrisa

Quienes hayan seguido los Juegos Paralímpicos de verano en los últimos años, seguro que han oído hablar de Teresa Perales, la deportista paralímpica española más laureada, con la friolera de 27 medallas en su carrera deportiva. Desde que perdió la movilidad en las piernas, a los 19 años, hasta que se convirtió en una leyenda de la natación, Teresa ha inspirado a muchas personas a lo largo del camino. El periodista Andrew Robini conversa con la flamante vencedora del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2021, en The Global Conversation.

Agradeciéndole su presencia en el programa de Euronews, el periodista pregunta a la excelente nadadora de dónde procede la fortaleza que la caracteriza.

"Esa fuerza me viene de dentro.. es la motivación. Esta muy bien que te motiven desde fuera, que te digan: ¡vamos Teresa, que tú puedes! Pero si cuando estás entrenando, estás sola, y no tienes a la gente que te está animando entonces es importante que cada uno de nosotros encontremos la fuerza interior, el porque hacemos las cosas. Y él porque lo hago es porque me gusta, porque me apasiona, porque me encanta competir, porque me encanta ganar y sueño siempre con la posibilidad de subir al podio", declara Teresa Perales.

Hace unos años escribió un libro titulado 'La fuerza de un sueño' en el que habla, no solamente de entrenarse físicamente sino, también, emocionalmente. ¿Se pueden entrenar las emociones?, interroga Andy Robini.

"Por supuesto y de hecho es fundamental y más en los deportistas. Hay que pensar que dedicamos 4 años de nuestra vida a lo mejor a 30 segundos qué es lo que puede tardar una de nuestras competiciones. Ser capaz de gestionar la emoción especialmente la del miedo, la del estrés, la del pánico es muy difícil y es un trabajo que hay que hacer a diario durante muchos años. Hay muchas herramientas, muchas técnicas, cada uno utiliza las que le viene bien pero yo llevo trabajando con esto desde Atenas y la verdad es que me ha ido bastante bien hasta ahora a juzgar por los resultados", afirma Perales.

A los 19 años su vida cambió por completo, pero lo superó. ¿Qué le diría a un joven que se enfrenta al mismo obstáculo?, quiere saber el reportero.

"Bueno que tiene la vida por delante que afortunadamente tiene la vida por delante. Que tiene que aprender a hacer las cosas de una manera diferente, que eso a veces es muy complicado y piensas que se ha acabado el mundo y que es imposible pero bueno, con mi experiencia, claro lo que puedo decir es que no hay nada imposible en esta vida, ¿no? Puedo decir que es cuestión de voluntad, de tener una voluntad férrea que es la que siempre he dicho que la voluntad mueve montañas y es cierto. mi experiencia me ha llevado a hacer cosas que si ahora mismo salgo a la calle y pregunto a la gente seguramente ninguno se habría planteado hacer y yo las he hecho pues porque he querido hacerlas y la silla me ha acompañado. Nunca me ha determinado como persona la silla de ruedas ni mi discapacidad sabes, simplemente es como una compañera que llevo en el camino y que me acompaña en todo momento", la notable campeona paralímpica.

¿Por qué eligió la natación?, pregunta Andrew Robini.

"¡Porque era un deporte más barato que el atletismo! Me gustaba mucho el atletismo, la velocidad y verles con las sillas de ruedas, estás especiales para correr pero era mucho más caro y en el verano además había estado nadando con un chaleco salvavidas y dando mis primeras brazadas y me gustó la sensación de flotar. Me gustó la libertad que sentía en el agua cuando me movía y entonces cuando me metí a la piscina dije yo quiero hacer esto quiero aprender a nadar. Solamente quería aprender a nadar, no pretendía competir pero bueno una cosa llevo a la otra y al final vi que el cronómetro se paraba cada vez antes y que me gustaba mucho y empecé a competir", señala Teresa Perales.

¿Alguna vez ha pensado en dejar la natación?, interroga el periodista.

"Sí, sí... muchas veces, muchas veces. Son muchos años los que llevo, ya llevo 24 años compitiendo. Es una carrera muy larga. Es normal en toda esta carrera haber tenido momentos en los que uno tiene ganas de dejarlo porque piensa "no puedo no soy capaz, esto me está sobrepasando, me está costando demasiado esfuerzo" cuando además eres madre pesa mucho también la vida familiar cuando además tienes una vida profesional paralela. A veces la vida profesional también te absorbe demasiado y entonces ha habido momentos en los que he tenido la tentación de dejarlo pero en esos momentos he echado la vista atrás, he tirado mucho del recuerdo de los momentos bonitos que he vivido compitiendo y he dicho nada que no lo dejo que sigo", explica Perales.

¿Cómo compagina su vida familiar con el deporte?, quiere saber el reportero.

¡Con Google calendar! Lo compagino teniendo en cuenta siempre los calendarios el calendario familiar el de las extraescolares el del colegio en el trabajo de mi marido el de mis competiciones entrenamientos el de mi trabajo bueno es un poquito complicado es casi a veces hacer como un rompecabezas pero se puede hacer con buena organización al final da tiempo a todo", declara la nadadora paralímpica.

Este año ha sido galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes. ¿Es, este, un sueño cumplido?, pregunta el periodista.

"¡Un sueño cumplido! ¡Parecía que era la eterna candidata! Durante muchos años, había estado mi candidatura encima de la mesa y nunca había ganado y este año pues por fin me lo han concedido y la verdad es que muy de sorpresa porque así para que nos riamos un rato, no sabía que mi candidatura estaba encima de la mesa, entonces cuando recibí la llamada de teléfono, yo vi un número desconocido en el móvil y yo sabía que el jurado se había reunido y que era el día en el que se tomaba la decisión y en ese momento pensé "fíjate a estas horas tiene que estar llamando a los premiados". Cojo el teléfono y escucho: Teresa te llamo de la Fundación Princesa de Asturias... Bueno... en ese momento, el corazón se me salía de la boca", señala la sobresaliente deportista.

¿No pierde nunca la sonrisa?, interroga Robini.

"Hombre, algunas veces... poquitas... ¡a lo mejor cuando duermo! No merece la pena perder la sonrisa. Es bonito sonreír y además se contagia. Cuando tú sonríes, el que tienes delante te la devuelve y entonces al final es un regalo", concluye perales antes de sugerir que, en su horizonte deportivo, tiene ahora como meta disputar los Juegos Paralímpicos de París en 2024.