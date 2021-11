Los argentinos están desesperados,a pesar de su rutina de sufrir crisis económicas en bucle.

Con una inflación interanual del 50% y un índice de pobreza superior al 40%, los comedores sociales se multiplican como setas en los barrios más humildes de Buenos Aires.

Fátima Gómez conserva su empleo como limpiadora, pero su sueldo no le llega para comer dos veces al día.

Una comida al día

"Si yo no retiro la comida no llegamos, no llegamos a fin de mes, eso fue lo que yo les dije en mi casa, y si yo no traigo la comida no llegamos. No llegamos porque no llegas a comer, capaz que comes al mediodía y no comes en la noche, o comes en la noche y a mediodía no".

La polémica gestión de la pandemia del presidente Alberto Fernández ha provocado el cierre de miles de empresas y al aumento del paro. Stéfani Chinguel tenía un buen trabajo, nunca pensó que acabaría viniendo por aquí.

"Vengo al comedor desde hace cinco meses. Nunca antes tuve necesidad. Siempre tuve trabajo y ganaba bien, pero después de la pandemia ya no. Todos los días mando curriculum, nadie me llama", dice Stéfani Chinguel.

El valor del dólar, el FMI...

El valor del dólar ha pasado de 65 pesos a 200 en los menos de dos años de Gobierno peronista.

Se acusa a Fernández de carecer de un plan económico, que, además, debe afrontar el pago de 45.500 millones de dólares de deuda al FMI.

A lo que se suma una enorme inseguridad en las calles de barriadas que lo votaron.

... y los fallecimientos por COVID

Indignación rematada por los más de 116.000 fallecidos por COVID y el descubrimiento de la fiesta de cumpleaños llena de invitados de su esposa durante la estricta cuarentena.

Estas elecciones son un ejercicio catártico, según algunos analistas políticos de este país que tanto entiende de psicología.