La escritora colombiana Pilar Quintana, explora los conceptos de la infancia y la maternidad en su última novela "Los abismos". Ganadora del prestigioso Premio Alfaguara de este año, Quintana reflexiona sobre la complejidad de encarnar a la vez los roles de madre y de mujer en una época en donde, según ella, los roles de género pesaban más que ahora.

"Yo me sentí engañada cuando fui mamá porque sentí que no me han contado el cuento como vieran y el cuento completo, no? La maternidad es bella sí, pero eso ya lo sabemos porque no se cansan de decírnoslo, pero no es listo para las mujeres que hablemos de los desafíos, de las rabias, de la oscuridad de la maternidad y para mí se ha hecho absolutamente necesario, por lo menos en mis dos últimas novelas, reflexionar sobre este tema"

Quintana también mencionó la importancia de su hijo en su proceso de escritura, explicando que la maternidad la hizo la escritora que es hoy en día.

"Descubrí que yo como mi hijo de tres años, también veía mi propia madre solo como una madre y no como una mujer compleja, no Entonces creo que este libro me permitió reflexionar y mirar la generación de mujeres de mi mamá ya no como madre sino como mujeres complejas que tuvieron grandes desafíos y muy pocos privilegios respecto de los que tuve yo, entonces me permitió cómo complejizar mi propio concepto de la maternidad"

Pilar Quintana forma parte de una emergente ola de escritoras latinoamericanas que poco a poco ganan más visibilidad.