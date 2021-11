En el ala Covid del Hospital 4 de Kiev, más de una docena de los pacientes más enfermos de la ciudad luchan por su vida. El ruido de las máquinas de oxígeno es omnipresente y sólo queda ahogado por las toses.

Pero, en medio de todos los sonidos ominosos, hay esperanza. Sergey Rudenko explica a Euronews que ya ha superado lo peor del COVID-19, que le ha mantenido en el hospital durante casi un mes.

"Ahora mismo estoy mejor", dice Rudenko, de 41 años, interrumpiendo a menudo sus frases para toser. "Creo que sólo el miedo a morir me ha mantenido vivo. Quería vivir. Hacía todo lo que podía para respirar. Ahora estoy mejor, pero antes era una mezcla de miedo, dolor y pánico. Me dolía todo el tiempo. Una jeringa me alimentaba.

"Sólo intenté dormir. Para escapar del dolor y del miedo. Dormir, dormir y dormir", añade, respirando a través de una máscara de oxígeno. "Durante tres días, no me levanté en absoluto. Se me debieron nublar los ojos porque recuerdo que las enfermeras me sacudían, preguntándome si aún podía oírlas. Después de eso, sólo era un vegetal".

Ucrania está en el ojo del huracán de la nueva ola de Covid-19. El martes registró un récord de 838 muertes por la enfermedad, el segundo mayor registro diario del mundo después de Rusia.

Esto se produce mientras las autoridades luchan por convencer a los ucranianos de que se vacunen. Sólo una quinta parte de la población está totalmente vacunada.

Sergey Rudenko Emil Filtenborg

Rudenko no se vacunó, algo que lamenta ahora. "A la gente no se le dice que si enferma, le será más fácil si se vacuna y que se librará de este horror", dice Rudenko, que tiene una esposa y dos hijos que le esperan en casa.

"Ahora, ya estoy enfermo y he sentido cómo es. Lo entiendo. Si lo hubiera sabido antes, me habría vacunado", admite el paciente.

"Pero ahora no puedo hacer nada al respecto. Estoy en este lugar y no puedo ir a ninguna parte. Todos los días, mis hijos me hacen dibujos y recibo cartas de apoyo de mi familia. Me paso el tiempo leyéndolas y soñando con volver a casa".

“La situación está mejorando”

En un intento de contener la oleada, se han introducido restricciones severas a los no vacunados. En Kiev, las personas que no tienen una prueba de vacunación no pueden utilizar el transporte público ni visitar restaurantes.

El viceministro de Sanidad de Ucrania, Ihor Kuzin, afirma que la situación sanitaria está mejorando. "En este momento, Ucrania se encuentra en una situación epidemiológica complicada. No lo negamos... (pero) en Ucrania, desde hace una semana o semana y media, creo que hay signos de estabilización", afirma Kuzin, señalando que actualmente hay más personas que se recuperan del COVID que las que enferman.

Admite que la situación sigue siendo crítica y afirma que las muertes aumentarán antes de que las bajas cifras de infección se reflejen en un menor número de personas en los hospitales. Kuzin añade que la cuarentena estricta desempeña un papel crucial para controlar la situación.

"Creo que en las próximas una o dos semanas podríamos ver que la situación se estabiliza por completo", dijo. "Vemos que las regiones que están cumpliendo todos sus requisitos... en la zona roja, están empezando a conseguir la estabilización de la situación o incluso el descenso de la curva". El siguiente paso, dice, es conseguir que más personas se vacunen.

De vuelta al Hospital 4 de Kiev, la doctora Anita Godun, de 30 años, muestra a Euronews las instalaciones. Dice que no todos los médicos esperaban que Rudenko sobreviviera, dado su grave estado, sus problemas de peso y otras condiciones subyacentes.

Godun afirma que la situación en el hospital es peor que en cualquier momento de la pandemia. "Este año es muy diferente al anterior, los pacientes enferman mucho más rápido y de forma más grave", dice, señalando las nuevas variantes como explicación.

"Antes pasaban de dos a tres semanas hasta que la gente se ponía realmente mal, ahora no pasan más de siete a diez días", cuenta la médico, que continúa: "Ahora también vemos morir a gente joven incluso sin ninguna afección subyacente", lamenta.

Godun dice que aunque el número de infecciones se está estabilizando en Ucrania, en el hospital aún no lo han notado. Espera que Rudenko sea lo suficientemente fuerte como para volver a casa en un par de semanas y hacer sitio a un nuevo paciente.

"El viernes pasado perdimos a una señora de 34 años", continuó "Era muy joven y no tenía ninguna otra afección que conociéramos. No pudimos ayudarla. Sus pulmones ya no podían respirar, y es terrible perder a alguien tan joven".

"Ninguno de los pacientes que están aquí ahora están vacunados. Hemos tenido un par, que habían recibido una dosis, pero están mejor que los que no tienen ninguna. Así que podemos ver claramente que, aunque se puede seguir cogiendo el virus estando vacunado, la enfermedad será menos grave, y para muchos es igual que la gripe".

¿El palo o la zanahoria?

Recientemente, el Gobierno ucraniano decidió que todos los empleados del gobierno y las personas que trabajan en guarderías, escuelas y universidades tendrán que vacunarse si quieren ir a trabajar durante el actual periodo de cuarentena. La medida fue recibida con manifestaciones.

Pero las restricciones, combinadas con un aumento de las infecciones, han empujado a los ucranianos a vacunarse. El número de inyecciones diarias ha aumentado hasta 300.000 al día.

Sin embargo, las encuestas siguen mostrando que alrededor del 50% de los ucranianos sigue estando en contra de vacunarse.

"El hecho es, y es realmente aterrador, que un montón de gente no está dispuesta a vacunarse", dijo Kuzin. "Algunos no confían en la calidad de las vacunas, y otros no confían en el Gobierno. Tenemos el mayor número de personas que no quieren vacunarse. Incluso mayor que en Rusia, creo".

Dice que el Gobierno, por un lado, está informando sobre los beneficios de la vacunación y, por otro, está dispuesto a ampliar la lista de empleados que deben ser vacunados para incluir también a las personas que trabajan en empresas estatales.

"Queremos vacunar por completo a 15 millones de personas para finales de año", dijo, y añadió que Ucrania quiere inocular al 70% de su población para finales del próximo año.

"No creía que fuera a ser tan malo"

De vuelta al Hospital 4, Euronews se reunió con Natalia Kazachkivska, que llevaba una semana en el centro. No se vacunó porque estaba amamantando a su hijo de 11 meses y pensaba que la Covid-19 no podía ser malo para alguien tan joven como ella.

Natalia Kazachkivska Emil Filtenborg

"Yo era una de las personas que no se lo creía realmente, que la Covid pudiera ser tan mala", dijo esta mujer de 34 años. "Pero ahora sí lo creo", admitía.

"No vine al hospital hasta que casi perdí el conocimiento y tenía una fiebre tan alta que no podía bajarla ni con medicamentos", explica la paciente. "Los médicos de aquí me salvaron. Ahora me siento mejor y espero salir pronto, pero la situación era horrible antes".

Muestra los dibujos realizados por su hijo mayor de siete años. En uno, ha dibujado un gran corazón. "Sólo espero salir de aquí muy, muy rápido", dice Kazachkivska, respirando a través de una máscara de oxígeno.

