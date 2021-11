El argentino Lionel Messi, actualmente en el París Saint-Germain, se alzó con el Balón de Oro de la revista France Football que ha ganado ya en siete ocasiones.

El exfutbolista del Barcelona superó al polaco Robert Lewandowski y al francés Karim Benzema en la clasificación de este premio creado en 1956.

Messi aseguró que ahora está concentrado en conseguir objetivos con el equipo y que no piensa todavía en el octavo. "Lo mas importante son los premios colectivos, a la vista está que Copa América me dio opción de ganar este premio. Ahora estoy en una nueva etapa tras haber pasado toda la vida en el mismo lugar. Me estoy adaptando a nuevo club, una ciudad. Estoy feliz de pasar este momento, esto me da muchísima fuerza para afrontar los nuevos retos", dijo.

"Estoy ilusionado con un vestuario en el que están los mejores del mundo, poco a poco crecemos como equipo y yo en lo individual. Pero no estoy pensando en lo individual, en el octavo Balón de Oro", señaló.

Messi consideró que siete Balones de Oro es "una cosa impresionante", pero aseguró que "siempre hay alguien que romper los récords". El argentino atribuyó el premio a su triunfo en la Copa América. "Más allá de que creo que tuve un buen año en el Barcelona, aunque no pudimos conseguir la Liga de Campeones ni la liga, peleamos hasta el final y ganamos la Copa del Rey".

"Ganar la Copa América, fue algo muy especial, otras veces me quedaba la sensación e que me faltaba algo, de que no tenía cumplidos los objetivos con la selección. Había estado cerquita. Este premio me da fuerza para esta nueva etapa de mi vida, arrancarla de la mejor manera en este nuevo club", dijo.

Reconoció que haber ganado la Copa América le ha reconciliado con el público argentino y prometió que lucharán por ganar el Mundial de Catar, aunque reconoció que hay selecciones que ahora están mejor que ellos. "No estamos a la altura de algunos, pero vamos a hacer todo lo posible para pelear de igual a igual a cualquiera".

El argentino se mostró orgulloso de ser el primer jugador que gana el Balón de Oro con la camiseta del PSG y destacó hacerlo en la ciudad donde vive ahora.

Alexia Putellas, historia del fútbol femenino español

La española del Barcelona Alexia Putellas quiso aprovechar su victoria en el Balón de Oro femenino para reivindicar el fútbol de chicas y pedir que se iguale al de los hombres en medio de las negociaciones por el convenio colectivo en España.

"Quiero que este premio sea un antes y un después. El Barça es un ejemplo de que ha habido un proyecto, una inversión, un éxito. No hay excusa para que todo el mundo tenga el derecho a poder soñar con ser futbolista y hacerlo con condiciones dignas para ser profesional", dijo la jugadora de 27 años.

La suya fue la recompensa al gran año del Barcelona, ganador de liga, Copa y Liga de Campeones, un orgullo que la catalana quiso dedicar a su fallecido padre, un drama que, según dijo su madre, le llevó a refugiarse en el fútbol.

Entre las candidatas había otras tres compañeras, Sandra Paños, Jennifer Hermoso y Lieke Martens.

Putellas quiso también de servir de inspiración para todas las niñas que quieran dedicarse al fútbol, para la juventud que quedó representada en Pedri, cuatro días después de cumplir 19 años sumó otro trofeo a su magnífica temporada.