Se le considera uno de los padres del euro, un acérrimo partidario de la ampliación de la Unión Europea (UE), expresidente de la Comisión Europea (CE), dos veces primer ministro de Italia. Romano Prodi pide a los líderes comunitarios valentía para enfrentar los nuevos desafíos geopolíticos y sanitarios, desde el Brexit hasta la COVID-19, que han alterado la agenda de Bruselas.

Alberto de Filippis, Euronews: Profesor, usted estuvo en lo más alto de la Unión y siempre entre los impulsores del proyecto europeo. Ahora es crítico. Por ejemplo, ha criticado el proyecto, o más bien el concepto, de unanimidad en los procesos comunitarios de toma de decisiones, afirmando que ningún sistema democrático puede funcionar. ¿La Unión ya no funciona como solía?

Romano Prodi, expresidente de la CE y ex primer ministro de Italia:

"Siempre he considerado la unanimidad una desgracia y confirmo lo que dice, que la unanimidad ya no se puede soportar. Ya no es posible no tener una política exterior, que Turquía y Rusia gobiernen en Libia, sin saber qué decisiones tomar porque hay que decidir todo por unanimidad, desde la guerra de Irak en adelante. Estoy convencido de que algunos países europeos lo están entendiendo y si se pudieran establecer lazos sobre esto... Alemania, Francia, Italia y España formarían un núcleo que finalmente podría hacer avanzar la política europea".

Alberto de Filippis, Euronews: Europa es acusada de ser un gigante con pies de barro, pero ¿cómo cree que se está gestionando el expediente ucraniano, el problema en la frontera con Bielorrusia, el problema del suministro de gas desde Rusia? ¿Cómo interactuamos con otros competidores importantes, además de Estados Unidos y China?

Romano Prodi, expresidente de la CE y ex primer ministro de Italia:

"Por un lado, la fidelidad a la Alianza Atlántica que ha unido a los países europeos desde el principio. Y luego, en mi opinión, una fidelidad necesaria y útil, pero pasiva y, por tanto, la política europea no la hace Europa, punto. En mi opinión, incluso la OTAN necesitaría un ejército europeo. Cuando nos quejamos, ni siquiera nos advirtieron de la retirada de Afganistán... Realmente no hay alianza en la que no se advierta a un aliado...".

Alberto de Filippis, Euronews: La Unión ha atravesado varias crisis a lo largo de su historia, pero ésta, el choque entre Bruselas y países como Polonia y Hungría, parece potencialmente más devastadora. ¿Cómo cree que se resolverá?

Romano Prodi, expresidente de la CE y ex primer ministro de Italia:

"Hay un choque sobre los principios fundamentales de la Unión, pero estoy firmemente convencido de que Polonia y Hungría comprenderán que han hecho algo mal. Hay una conciencia progresiva. La democracia es paciencia, la democracia es paciencia y veo un cambio en la situación en esos países y por eso soy optimista".

Alberto de Filippis, Euronews: Después del Brexit, los roles en Europa se están rediseñando de alguna manera, por ejemplo, con el Tratado de Quirinal, entre Francia e Italia. ¿La locomotora franco-alemana es una realidad obsoleta? ¿Tiene razón de existir?

Romano Prodi, expresidente de la CE y ex primer ministro de Italia:

"No del todo. Europa no puede continuar sin los dos pistones del motor que son Francia y Alemania. Italia es, sin embargo, esencial para que este motor funcione, con Francia y Alemania... E incluir a España en este grupo".

Alberto de Filippis, Euronews: Hablemos un poco de dinero. Se requieren reformas para acceder al Fondo de Recuperación. El dinero que debe llegar estará ligado a estas reformas, que no son una hipótesis, sino una condición necesaria para obtenerlo...

Romano Prodi, expresidente de la CE y ex primer ministro de Italia:

"En mi opinión, la única salida es hacer reformas. Estoy convencidísimo. Como ve, se ha dado un paso adelante en la economía que no se ha dado en la política. Pero tenga en cuenta que hay un mensaje muy claro, de que se requieren comportamientos comunes para progresar. No hay otra salida que reformar. Estas reformas no se implementaron por despecho, sino para proceder de manera homogénea y unitaria. Las reformas simplemente deben implementarse. Estoy convencidísimo de que la Unión Europea debe utilizar la severidad adecuada en este control".

Alberto de Filippis, Euronews: Está a punto de llegar el vigésimo aniversario de la moneda única. ¿Podemos hacer una evaluación rápida? ¿Podría haberse hecho algo mejor o de otra manera hace veinte años?

Romano Prodi, expresidente de la CE y ex primer ministro de Italia:

"Tuvo un gran comienzo. Pero luego, durante la crisis, con errores en la toma de decisiones, el euro perdió su brillo. Creo que la necesidad del euro sigue siendo muy fuerte y hoy es uno de los actores importantes, incluso si no está en paridad con el dólar, como algunos esperaban. Pero ciertamente no es un actor menor".

Alberto de Filippis, Euronews: Próximamente comenzará la carrera hacia el Quirinale. Todos quieren que Draghi gestione la recuperación, pero también lo quieren como presidente de la República. ¿Cómo cree que terminará?

Romano Prodi, expresidente de la CE y ex primer ministro de Italia:

"No tengo ni idea porque no sé cuál es la idea de Draghi. Basta con que la elección se haga conscientemente, con un país sereno y que no haya enfrentamientos. En cuanto al resto, cuando se trata de decisiones personales, deben dejarse en manos de cada cuál. Lo primero es decir: ¿cuáles son sus intenciones? Porque todos decían Mattarella. Mattarella siempre ha dicho que no y el problema está resuelto. Draghi debe compartir su decisión pronto".

Alberto de Filippis, Euronews: Ha escrito un libro que es una declaración de amor a Europa. ¿Puede mostrarme alguna de las imágenes que más le gustan y por qué?

Romano Prodi, expresidente de la CE y ex primer ministro de Italia:

"Obviamente empiezo con la cultura y con mi ciudad (Bolonia) y con los estudiantes que llegaron a ella de toda Europa, a finales de la Edad Media. En esa cultura anterior al momento de la tragedia de las guerras... y luego las tensiones entre las dos terribles guerras mundiales. Después llegan tres grandes estadistas que entienden que la historia debe cambiar. Tomo el Manifiesto de Ventotene y comienza la aventura. Y estos son los momentos de las emociones. Luego están los momentos de la diversión, con el cabezazo de Zidane en el Mundial de fútbol... y después Erasmus y el gran pasado del euro... Es un análisis riguroso sobre Europa, pero contado de una manera sencilla y emocionante".