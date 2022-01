Dubravka Suica, vicepresidenta de la CE: "A los ciudadanos les falta identidad europea"

Es un ejercicio único de democracia participativa. Desde mayo del año pasado, todos los ciudadanos de la Unión Europea (UE) están llamados a dar su opinión sobre el proyecto europeo en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. El objetivo es construir la UE de las próximas décadas. La tercera sesión plenaria se celebró la semana pasada en el Parlamento Europeo de Estrasburgo. Para los representantes de los ciudadanos esta iniciativa crea una dinámica útil.

Para hablar de esta Conferencia sobre el futuro de Europa, Euronews ha entrevistado a la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la Democracia y la Demografía, la croata Dubravka Suica.

Euronews. Vicepresidenta Suica, bienvenida al programa.

Respuesta. Gracias por su invitación.

¿Está satisfecha con la movilización de los ciudadanos para esta conferencia?

R. Debo admitir que estoy satisfecha porque vivimos en medio de una pandemia y no es fácil atraer a los ciudadanos para que asistan físicamente. Pero como hemos organizado todos los actos, tanto de manera presencial como en formato híbrido, puedo decir que estoy satisfecha, especialmente porque tenemos, como sabe, una plataforma digital multilingüe en 24 idiomas europeos diferentes, por lo que la gente puede comunicarse con nosotros a través de esta plataforma digital. Dado que vivimos en una era digital y que una de las prioridades de esta Comisión Europea es la Europa digital, esto también es muy importante.

Así, muchos ciudadanos pueden comunicarse, pueden compartir sus ideas, pueden comentar o pueden organizar diferentes eventos.

En este momento tenemos más de 4 millones y medio de ciudadanos europeos que han interactuado con nosotros, lo cual puedo decir que es suficiente, pero por supuesto, no es todo. Siempre queremos promocionar mejor nuestra conferencia sobre el futuro de Europa, y esto es también invitar a los ciudadanos a venir a las plataformas digitales multilingües y a expresar sus preocupaciones, sus esperanzas, sus miedos, sus ideas, lo que piensan sobre Europa, su Europa, nuestra Europa, en la que quieren vivir y trabajar.

¿Qué Estados miembros son los más implicados y cuáles son los que podrían hacerlo mejor?

R. Creo que los Estados miembros más activos son Alemania, Francia, Bélgica, y también Italia. Creo que la parte oriental de Europa podría hacerlo mejor. Puede que no estén tan informados. Pero también son más pequeños, por lo que si lo ponemos en proporción lo están haciendo bien. Pero creo que es importante que todos ellos interactúen con nosotros, porque la razón por la que organizamos esta conferencia de la Europa del Futuro es que queríamos escuchar a los ciudadanos, porque no es suficiente interactuar con ellos cada cuatro o cinco años durante las elecciones. Así que queremos deliberar y ver qué piensan.

De este informe provisional, ¿qué retiene, qué recuerda de estas preocupaciones, ideas y voluntad de los ciudadanos?

R. Para mí, lo que me he dado cuenta es que la mayoría de ellos dicen que, que no saben mucho sobre Europa, sobre las instituciones europeas, y entonces faltan planes de estudio dentro de los programas escolares para enseñar a los niños, a los alumnos, a los estudiantes más sobre Europa y las instituciones europeas. Les falta esta identidad europea, y esto es lo que, creo, pero no voy a adelantarme, podría ser una de las conclusiones de esta conferencia. Así que un mejor conocimiento de Europa y llenar de alguna manera esta brecha, que existe entre su conocimiento y lo que Europa está haciendo por ellos. Así que hay, queremos hacer que esta brecha se reduzca, si es posible, entre nosotros, los responsables políticos, y los ciudadanos.

¿Tenemos una idea de cuál es el perfil medio de los que se unen, participan y están dispuestos a forjar esta conferencia?

R. En este momento tenemos algunos datos extraídos de las plataformas digitales multilingües, pero es sólo un informe provisional, así que no se puede adelantar nada y no quiero hablar de resultados porque no quiero influir en las ideas de los ciudadanos, ya que queremos escucharlos. Pero se puede ver en la página web de la plataforma digital. Hay más hombres que mujeres.

También hay más gente con estudios y también los que tienen entre 19 y 40 años, lo que significa que están mejor alfabetizados digitalmente. Así que esto significa que tenemos que mejorar todo esto y el contacto físico siempre es mejor. Pero como sabes, como vivimos en estas circunstancias especiales de la variante ómicron en este momento, no siempre es fácil. Así que esto es lo que vemos por el momento, pero no significa que este vaya a ser el resultado final.

¿Cómo van los debates? Diría que algunos fueron un poco tormentosos. Algunos participantes sienten que no tienen suficiente tiempo o que hay demasiados temas y no pueden decir todo lo que quieren.

R. Puede que algunos reclamen, pero está muy bien organizado y es muy justo y correcto. Todo el mundo tiene el mismo tiempo de intervención, lo que también es muy importante. Todos los temas son abiertos, todo el mundo puede decir lo que quiera. Así que estamos completamente abiertos, aunque divididos en diferentes paneles, pero hay suficiente espacio para todos. Por supuesto, se trata de un ejercicio y ahora estamos pensando en cómo hacer este ejercicio, si se me permite decirlo, permanente, pero aún no se ha decidido porque creemos que tenemos que integrar la democracia deliberativa y participativa en nuestro proceso de elaboración de políticas en la Unión Europea.

Ustedes tienen los recursos. Pero, ¿tiene suficiente tiempo?

R. Al principio, estaba previsto que durara dos años, como sabe, y no pudimos empezar porque había un bloqueo, como recuerda. Luego empezamos el año pasado en el día de Europa, y ahora es un periodo de un año. Por qué paramos este año el 9 de mayo, me preguntaron muchos ciudadanos. Porque necesitamos otra mitad de nuestro mandato para poner en práctica lo que los ciudadanos van a deliberar y cuáles serán las conclusiones.

De lo contrario, será el final del mandato y no podríamos implementar nada. Y esta es la razón, el trabajo adecuado, para nosotros los políticos, comienza el 9 de mayo de este año después de que tengamos las conclusiones de los ciudadanos y las recomendaciones y entonces tenemos que empezar a trabajar, las tres instituciones y esta es la primera vez en la historia de la Unión Europea que tres instituciones trabajan juntas en esto y que tenemos un enfoque común y no hay votación, por lo que todo debe hacerse en un consenso..