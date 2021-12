Esta familia de pescadores fue de las primeras que se enfrentó a la realidad del Brexit. Lucharon contra lo desconocido. Hasta el momento no habían tenido que exportar con tanto esfuerzo sus productos perecederos.

Dave Driver es pescador y apunta: "No paraban de repetirlo, que los pescadores iban a tener una vida mejor, que iban a tener más pescado, que iban a poder pescar en más aguas, así que eso... Creo que, hizo que mucha gente votara, para salir con el Brexit, y no funcionó ¿verdad?".

En una de las queserías ya no tratan con clientes europeos. Una cuarta parte de su negocio se esfumó en el 2021

Simon Spurrell de la Hartington Creamery, señala:_ "Nos prometieron que habría un acuerdo sin fricciones, que el comercio continuaría exactamente igual que antes, pero todo fue una completa y absoluta mentira, de hecho, lo que estamos viendo es todo lo contrario"_

Pero son quizás los que confiaban en que hubiera libertad de movimiento los que más han sufrido

Kevin Haynes, granjero de Daffodil, destaca: "El mayor problema está en la plantilla, hubiéramos tenido 100 o 150 personas recogiendo, pero ahora sólo hay 25".

Una plantación dejó de producir de cerca de un millón de toneladas de calabacines. Han tenido que reducir el tamaño de su explotación para que no haya un excendente que se pudra por la falta de mano de obra.

Julian Marks, director general de Barfoots of Botley, considera que: "La restricción a la libre circulación ha tenido un impacto devastador, pero no sólo en la horticultura o la agricultura, sino en casi todos los sectores. Puesto que había gente de fuera trabajando en ellos durante años que se tuvo que ir a su país".

Para los ganaderos del sector porcino, la producción se ha retrasado debido a la escasez masiva de carniceros

Sophie Hope, es ganadera en este sector e indica: "Ha sido una lucha, no voy a mentir... que me ha causado algunas noches de insomnio y días llenos de ansiedad. Hay acumulación de cerdos en la granja y no hay sitio en el que ubicarlos".

Y para la hostelería y el turismo, un sector que hasta ahora ha contado con personal europeo a tiempo completo, los últimos 12 meses han sido difíciles desde el inicio hasta el fin.

En el hotel de cinco estrellas que hay al lado del palacio de Buckingham. Recientemente se ha rechazado a nuevos comensales debido a la escasez de personal

Malcolm Hendry del hotel The Rubens At the Palace dice: "No pensemos que esto va a desaparecer el mes que viene o dentro de un par de meses. El hecho de no poder contratar a otros europeos, cuando estamos acostumbrados a hacerlo desde hace muchos años, es realmente un desafío".

El problema persiste y afecta de forma general a los restaurantes y bares de todo el país. También al restaurante de Asma Khan. "Para nosotros ha sido muy traumático debido a la absoluta escasez de personal. El proceso de entrega ha sido realmente difícil, no hay garantía de que llegue nada", señala Khan.

El Gobierno apuntó que la transición no sería sencilla, pero que con el tiempo, los beneficios del Brexit al final todos los notarían