En tono grave, Joe Biden se ha dirigido a los estadounidenses con motivo del primer aniversario del asalto al Capitolio. Sin mencionar su nombre, el presidente ha culpado repetidamente a Donald Trump del ataque, prometiendo que "no permitirá que nadie ponga el cuchillo en la garganta de la democracia" estadounidense.

"Esto no era un grupo de turistas. Se trataba de una insurrección armada. No buscaban defender la voluntad del pueblo. Buscaban negar la voluntad del pueblo. No buscaban defender unas elecciones libres y justas. Buscaban anularlas. No buscaban salvar la causa de Estados Unidos, buscaban subvertir la Constitución", dijo en su discurso.

A Trump,"su ego herido le importa más que la democracia estadounidense" Joe Biden Presidente de Estados Unidos

Según Biden, Trump creó una "red de mentiras" para tratar de "impedir un traspaso de poder pacífico", porque "su ego herido le importa más que la democracia" estadounidense.

"Incluso antes de que se emitiera la primera papeleta, el ex presidente estaba sembrando preventivamente la duda sobre los resultados electorales. Construyó su mentira durante meses. No se basó en ningún hecho. Solo buscaba una excusa, un pretexto para encubrir la verdad. No es solo un ex presidente. Es un ex presidente derrotado. Derrotado por un margen de más de siete millones de vuestros votos", afirmó.

Trump califica el discurso de Biden de "teatro político" para hacer olvidar sus fracasos

Donald Trump ha calificado el discurso de Biden de "teatro político" destinado a hacer olvidar sus fracasos. También le acusa de utilizar su nombre para dividir más a Estados Unidos, insistiendo en que hubo fraude electoral.