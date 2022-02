Sobrevivió a ataques y asaltos durante casi dos milenios. Y ahora, cuando se cumplen mil novecientos años de su contruction por el emperardor Adriano, los arqueólogos temen que se derrumbe ante un inesperado enemigo.

Situado en el norte de Inglaterra, el Muro de Adriano es una fortificación erigida para proteger la frontera noroeste del Imperio Romano.

Es otra obra de ingenieria romana de pasmosa longevidad, como explica Bill Griffiths, jefe de colecciones de los Museos de Tyne and Wear:

"El Muro de Adriano es un monumento increíble, atraviesa toda Inglaterra de costa a costa, mide 73 millas modernas, 80 millas romanas, Es comparable a otras maravillas romanas como el Coliseo, el Panteón. Todo el mundo ha oído hablar del Muro de Adriano, es un verdadero hito

El Muro de Adriano y sus alrededores han sido durante mucho tiempo una zona rica en descubrimientos para los arqueólogos. Muchos objetos y tesoros se han conservado tal cual en las turberas que dominan el paisaje.

Pero con el cambio climático la turberas han menguado y se van secando.

Este pozo, por ejemplo, estaba oculto bajo tierra hace 30 años, pero al encoger la turba el pozo quedó expuesto al aire libre, y a la destrucción. Así lo señala Andrew Birley, arequeólog y director de excavaciones:

"Así pues, hace 1900 años el Muro de Adriano fue construido para proteger la provincia romana de Britania, pero, francamente nunca ha estado tan amenazado como lo está ahora por el cambio climático. Tenemos estas áreas arqueológicas frágiles, que están bajo la amenaza extrema del cambio climático, esos pequeños cambios de temperatura que ahora son grandes cambios de temperatura tienen el poder de dañar lo que estamos preservando aquí."

Así, mientras el mundo se pregunta cómo afectará el cambio climático a nuestro futuro, el Muro de Adriano muestra el impacto que ya está teniendo en nuestro pasado.