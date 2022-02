Joan Manuel Serrat recibe el máximo reconocimiento oficial de España: la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio de manos del presidente, Pedro Sánchez, quien le ha condecorado por su brillante carrera y su contribución a la cultura y el arte españoles. El cantautor, de 77 años, ha anunciado que se retira de los escenarios con una gira en 2022.

"Yo lo único que he hecho en mi vida es hacer lo que he querido, como lo he querido hacer y en la forma que debía hacerlo, con mis errores y aciertos", subrayó Serrat.

Rodeado de sus amigos y familiares, el cantautor, que se declaró "feliz y emocionado", iniciará su gira de despedida en Nueva York el 27 de abril. Sánchez, destacó el compromiso político de Serrat como músico y poeta.

"Esta condecoración es una deuda de los españoles y españolas contigo. Te has manifestado en contra de las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80, porque no podías callar ante la violación de los derechos humanos. Siempre has propiciado el entendimiento entre culturas hermanas y has hermanado las culturas vecinas", destacó Sánchez.

Serrat estuvo acompañado de su familia y amigos, entre ellos los cantantes Sabina, Miguel Ríos, Víctor Manuel y Ana Belén o el poeta Luis García Montero.

Esta condecoración se suma a la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, Premio Nacional de Música o la Legión de Honor de la República Francesa, galardones que constatan su brillante carrera.

Las canciones de Serrat son parte de la memoria de España desde que empezó a cantar en 1965.

Tras 56 años de carrera, Joan Manuel Serrat dará una última gira que acabará en su Barcelona natal en diciembre de 2022.