Francia | Voto reticente: Electores motivados pero no convencidos

La participación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas superó el 26,41 % a mediodía (10.00 GMT), ligeramente superior a la de la primera vuelta.

A primera hora en los colegios electorales del centro de París algunos electores decían no tener decidido el voto.

Euronews recogió algunos testimonios:

"Con la crisis de la COVID, la crisis ucraniana y los precios subiendo, efectivamente eso te hace pensar en tus necesidades reales y sobre todo en quién puede darle un poco más de oprtunidades y de progreso a nuestras vidas".

"Para mí es importante. Me he levantado a las 8 de la mañana especialmente para votar y para no tener demasiada gente alrededor. Y después, es cierto que los candidatos ... tengo sentimientos contradictorios. No estoy a favor de ninguno de los dos, pero creo que hay que venir a votar para que esto cambie, incluso aunque los dos candidatos sean ... bueno para mí, no son mi principal opción".

"Todos los años, en cada elección me movilizo y, de hecho, he pospuesto mis vacaciones. En un principio tenía previsto salir ayer y lo hemos pospuesto hasta esta mañana".

_"Sí, la abstención va a ser importante. Después de esto creo que to do se traduce en que hay un problema en Francia desde hace mucho tiempo. Y lo que es una pena es que no se resuelva de unas elecciones a otras, pero desgraciadamente creo que voy a votar, pero soy consciente de que hay cosas que tienen que cambiar, sobre todo en cuanto al sistema de votación y la representatividad de la población en la cúpula del país.

"La abstención es algo que me saca de mis casillas. Me pregunto si no sería posible hacer obligatorio el voto para que la democracia sea efectiva y que todo el mundo asuma sus responsabilidades; incluso cuando no estemos necesariamente muy entusiasmados con ninguno de los candidatos".