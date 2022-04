Argelia no dejará de suministrar gas a España. Así lo anunciaba el presidente del país, Abdelmayid Tebún. El problema diplomático después de que el Gobierno español se pusiese del lado me Marruecos en el conflicto del Sahara Occidental y reconociese su propuesta como la más realista, no hará que Argel, principal aliado del Frente Polisario, corte el suministro energético a España. Tebún, que culpó a pedro Sánchez de la ruptura diplomática con Madrid, aseguró su compromiso de no dejar de enviar gas a la península bajo ninguna circunstancia: "Tenemos buenas relaciones con España, pero la crisis diplomática la provocó el presidente del Gobierno y no España, a pesar de la posición de España... Yo no me meto en los asuntos internos del país”.

A finales de octubre, además Argelia anunció el fin del contrato con Rabat que permitía el transporte de gas a la península mediante el gasoducto Magreb-Europa, una de las dos vías de suministro energético a España desde el país norteafricano. La tubería atravesaba más de 500 km de suelo marroquí y el cese del funcionamiento de la misma ponía de manifiesto un aumento de la tensión entre ambos países que tiene como telón de fondo el conflicto del Sahara occidental.

Por otro lado, España acordó con Rabat a principios de mes garantizar su seguridad energética y enviar gas desde la península a Marruecos por el mismo gasoducto.