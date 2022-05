La guerra rusa en Ucrania lleva ya más de dos meses desde que Rusia invasió el 24 de febrero. ¿Pero qué significa esto para la seguridad, la economía y la unidad de la UE?

El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki es el invitado de la periodista de Euronews, Efi Koutsokosta, en The Global conersation.

Antes de Conferencia Internacional de Donantes para Ucrania, el presidente del Consejo de la UE dijo que éste debería ser el primer paso para un Plan Marshall para Ucrania. ¿Justifica el resultado esta afirmación?

"Gracias por recibirme, primero que nada. Y segundo, Sí. La conferencia de donantes ha sido un gran éxito. En primer lugar, permítame expresar mi gratitud a la presidenta de la Comisión Europea, al presidente del Consejo Europeo, y también al primer ministro Shmyhal, primer ministro de Ucrania. Todos ellos estuvieron aquí en persona. Y esto era muy importante para mostrar al resto del mundo la importancia de esta conferencia. Y hemos reunido más de lo que esperábamos, más de 6 000 millones de dólares. Pero incluso esta cantidad de dinero no es suficiente, no es suficiente, por así decirlo, para las enormes necesidades que hay en Ucrania, dada la atroz guerra que está pasando y sigue pasando en Ucrania. Así que por eso que nuestra actividad y nuestra eficacia en ese sentido son tan importantes."

Conferencia de donantes internacionales de alto nivel para Ucrania en el Estadio Nacional de Varsovia, Polonia, el jueves 5 de mayo de 2022. Michal Dyjuk/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

La guerra rusa en Ucrania ha durado ya más de dos meses. ¿Cuál es nuestra posición al respecto? ¿Debemos mantener alguna esperanza?

"Bueno, creo que la guerra va a terminar más pronto que tarde. Pero todo depende del valor y la determinación de la nación ucraniana. Así que todos deberíamos estar agradecidos por su enorme valentía y coraje en particular, y por todo lo que están haciendo para defender su soberanía, su libertad. Y por eso existe esta especial interconexión entre nosotros los polacos y la nación ucraniana, donde sabemos que están defendiendo en las barricadas no sólo su libertad, sino también la seguridad y la paz de toda Europa."

Pero, ¿ve usted algún esfuerzo serio para una resolución de paz en un futuro próximo?

"Bueno, no estoy seguro de que esto sea posible debido al enfoque brutal que los rusos han adoptado en Ucrania. Creo que buscarán cualquier tipo de éxito desde su punto de vista, desde el punto de vista ruso, tanto como sea posible."

Hay algunas iniciativas tomadas por el presidente francés, por ejemplo, que sigue manteniendo los canales abiertos.

"Sí, en el pasado, por varios líderes. Y creo que, todo el mundo se ha dado cuenta de que, Putin utiliza esto como un instrumento de propaganda más que como un paso real hacia las negociaciones o hacia la elaboración de una solución para la paz."

Los ucranianos han insistido en que lo que necesitan ahora son armas. ¿Qué deberían esperar de usted?

"Bueno, les hemos dado muchas armas. Hemos sido muy amplios y generosos desde respecto a los diferentes tipos de armas que hemos entregado a Ucrania, desde tanques hasta diferentes misiles antiaéreos. En total, se trata de una ayuda de entre 1.600 y 1.700 millones de dólares."

¿Y qué deberían esperar a partir de ahora?

"Estamos en contacto diario con ellos, para saber cómo apoyarles en el campo de batalla, cómo suministrarles armas defensivas. Y ellos nos dan casi todos los días una lista de lo que necesitan. Y claro intentamos hacerlo por nuestra cuenta, pero también intentamos orquestar los esfuerzos de muchos países diferentes. De hecho hay un país que en términos de los esfuerzos generales, ha dado aún más, que es los Estados Unidos. Así que hay un contacto constante entre los funcionarios de Estados Unidos y nosotros sobre esto."

Una mujer camina junto a los tanques de las milicias de la República Popular de Donetsk en Mariupol, la República Popular de Donetsk, en el este de Ucrania, 4/5/2022 Alexei Alexandrov/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

También se teme que Rusia pueda atacar también a Moldavia. ¿Qué significaría para el resto de Europa una extensión de la guerra fuera de Ucrania?

"Sería un paso más, un paso de agresión. Pero no podemos excluirlo porque buscan una victoria fácil. Y dado que tienen tantas dificultades en Ucrania, podrían estar buscando otro tipo de fenómeno de desviación, para que puedan demostrar a su propio pueblo, a los rusos, que tuvieron éxito en Moldavia y Transnistria, y que están en el poder. Pero están completamente, orientados, quiero decir, la sociedad rusa, completamente dirigida por la propaganda inyectada por Putin y su banda y esta gente."

¿Pero qué significaría esto para el resto de Europa?

"Significaría, por supuesto, aún menos seguridad, aún más incertidumbre a nuestro alrededor, porque claramente las tropas rusas estarían aún más cerca del resto de Europa. Estarían en la frontera con Rumanía. Eso es lo primero. Pero sabemos que si los rusos, las tropas rusas, ponen el pie en un lugar, es muy, muy difícil deshacerse de ellas."

¿Puede descartar una guerra extensa también más allá de las fronteras?

"Bueno, yo, creo que no ocurrirá. Sólo creo que se lo pensarán dos y tres veces a la hora de dar más pasos agresivos. Pero nadie lo sabe porque esto está en la cabeza de los dirigentes del Kremlin."

¿Hasta qué punto usted y los aliados se toman en serio las amenazas nucleares de Rusia?

"Creemos y creo que se trata de amenazas y en realidad, de amenazas que muestran su debilidad, porque habían esperado una victoria muy rápida sobre las tropas ucranianas. Esto no ha sucedido. Y desde entonces, están amenazando, amenazando con atacar a Kiev una vez más, amenazando con usar soldados bielorrusos o amenazando con un arma nuclear. Esto es un signo de su debilidad. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de su doctrina y su brutalidad. Y por eso tenemos que contrarrestar con todo."

Así que en el otro lado de la UE, hay un sexto paquete de sanciones sobre la mesa. Pero ya cuatro países, entre ellos Hungría y Eslovaquia, se han resistido a él. ¿Significa esto que la UE ha llegado a sus límites en materia de sanciones?

"Francamente, hay diferentes países en diferentes posiciones en términos de dependencia del petróleo y el gas. Y lo entendemos. Incluso si a nosotros nos cortaran el gas ruso por ellos, por los rusos, porque no queríamos pagar en rublos, pero ya hemos pensado en esto durante los últimos dos años. Y pudimos construir un gasoducto a Noruega y ampliar nuestra terminal de GNL. Y podemos arreglárnoslas sin el gas ruso. En cuanto a los demás países, incluida Alemania, que depende sobre todo del gas ruso y de la dependencia de nuestros vecinos del sur del petróleo ruso..."

Pero acabamos de ver por primera vez desde el comienzo de la guerra, una grieta de unidad allí.

"Desgraciadamente, no es la primera vez desde el comienzo de la guerra, porque en las negociaciones anteriores, en los paquetes anteriores, en los conjuntos de sanciones, hubo grandes disputas en el Consejo Europeo. Yo fui testigo de ellas, siempre abogando por las sanciones más duras. Así que sé de lo que hablo. Y no es que debamos buscar ahora algún tipo de chivo expiatorio y señalar a tal o cual país, porque sé que había países mucho más grandes que intentaban parar, desacelerar, posponer, postergar. Así que también quiero buscar la unidad."

Así que usted se encuentra entre los partidarios de la línea dura cuando se trata de un embargo energético total...

"...sí, eso es correcto."

Pero ya vemos que la inflación está alcanzando precios récord, lo que lleva a un aumento de los precios de los alimentos, de la energía, etc., y los gobiernos están luchando para apoyar a los consumidores. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar la UE? Hay consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias para los ciudadanos de la UE? ¿Para qué deben estar preparados?

"Por supuesto, los ciudadanos de toda Europa están también siendo atacados por Putin, porque Putin creó esta inflación. Rusia creó esta inflación en primer lugar. Han creado el entorno en el que suben los precios del gas y del petróleo. Por lo tanto, tenemos que indicar las causas fundamentales de esto. Eso es lo primero. En segundo lugar, hemos preparado paquetes. Y el alcance de esos paquetes y el calendario de los mismos está aún por decidirse. Y al mismo tiempo, hacemos todo lo posible para invertir en energía verde, para invertir en ahorro de energía, para depender cada vez menos de esos combustibles fósiles de Rusia o de lo donde sea."

¿Pero está seguro de que estas sanciones debilitarán a Putin tanto como a la UE?

"Estoy seguro de que las sanciones debilitan mucho más a Putin. Dicho esto...."

Especialmente cuando se trata de la energía.

"Con respecto a todo, porque todo está conectado con todo. No podemos desconectar el petróleo y el gas del resto de las sanciones. Incluimos intencionadamente el petróleo y abogamos por incluir también el gas en el próximo conjunto de sanciones porque sabemos que a medio y largo plazo va a ser muy doloroso y costoso para los rusos, para Putin. Y esto va a detener la máquina, la máquina de guerra, que ha comenzado en primer lugar. Así que sabemos que, mientras tanto, también es costoso para nuestra economía, pero tenemos que pasar por este dolor porque hay una razón para hacerlo. Y la razón se llama: guerra en Ucrania."

A pesar de todo esto, Rusia siguió siendo el principal proveedor de energía para la UE durante mucho tiempo....

...espero que no por mucho tiempo

...y su dependencia incluso ha crecido en la última década, mientras que el Kremlin, especialmente tras la anexión de Crimea en 2014, ha reorientado algunas de sus actividades económicas hacia otros mercados, principalmente en Asia. Entonces, ¿qué ha hecho Europa, que ha hecho la UE para fallar allí?

"Pues, al principio, mirando hacia atrás, advertíamos a la Unión Europea y a nuestros socios en Occidente, en particular a los alemanes, a los neerlandeses, les advertíamos y decíamos que los rusos siempre utilizarán el gas y el petróleo como arma. Y teníamos razón. Así que más vale prevenir que curar. Y quien está prevenido está prevenido. Y hemos hecho todo lo posible con nuestros vecinos para construir interconectores, para construir un nuevo sistema de gasoductos, para construir nuevas terminales de GNL y para preparar incluso la próxima terminal, para hacer frente a todos esos retos que entonces hubiéramos esperado que pudieran llegar y que pudieran ocurrir. Y están ocurriendo ahora mismo y por eso estamos mucho mejor preparados que el resto de la Unión Europea. Dicho esto, nuestros vecinos, nuestros socios del oeste de Europa, también sienten y entienden lo importante que es ahora deshacerse del combustible fósil ruso."

Entonces, ¿de quién es la culpa de esta dependencia?

"Bueno, no quiero señalar, no quiero apuntar a un estado miembro en particular. Pero había países que eran muy dependientes y querían serlo aún más del gas ruso. Y todo el mundo sabe quiénes son... Hay que decir que fueron imprudentes, se podría decir, porque no podían imaginar lo que iba a pasar con esta dependencia y Putin lo utilizó como herramienta de chantaje frente al resto de la Unión Europea. Y esto estuvo mal."

Así que, primer ministro, en junio, la Comisión Europea dará su opinión sobre la solicitud de adhesión de Ucrania a la UE. ¿Espera usted que Ucrania se incorpore a la UE antes del final de esta década?

"Eso espero. Creo que es perfectamente posible. Creo que es posible debido a esta terrible guerra rusa. Hay que castigar a Rusia. Hay que confiscar la riqueza, la riqueza de la Federación Rusa y la riqueza de los oligarcas rusos. Vamos a aprobar la legislación adecuada muy pronto, espero, a través de nuestro Parlamento. En cuanto a Ucrania como parte de la Unión Europea, espero que se le otorgue muy rápidamente el estatus de candidato, tal y como lo pide la Comisión Europea, y con ello se inicie el proceso de adhesión, que no durará tanto como el de Turquía u otros países."

El primer minsitro de Polonia Mateusz Morawiecki en una entrevista con la periodista de Euronews Efi Koutsokosta Euronews

¿Podemos esperar lo mismo para los Balcanes Occidentales, especialmente para los que están en la sala de espera desde hace más de una década?

"Abogo por ello. Creo que si Europa quiere ser estratégicamente autónoma, quiere ser fuerte, quiere ser una superpotencia mundial, y quiero que la Unión Europea sea una superpotencia mundial, tenemos que integrar a los Balcanes Occidentales y a Ucrania."

Antes de la guerra en Ucrania, hemos visto que Polonia y Bruselas se enfrentaban por cuestiones como el estado de derecho y los valores europeos. ¿La guerra ha conseguido finalmente resolver estas diferencias, o las ha dejado de lado por el momento y volverá a tratarlas más adelante?

"Hablando de los valores europeos, creo que ahora todo el mundo en Europa que tiene los ojos abiertos sabe que Polonia defiende los valores europeos más importantes, nuestros valores universales, el derecho a vivir, la libertad, la solidaridad, la justicia, la soberanía. Estos son los valores más importantes sin los que no podemos vivir. Y Polonia defiende esos valores. En lo que respecta al Estado de Derecho, lo defendemos porque el sistema, aquí el sistema poscomunista, se creó así."

Así que esto significa que...

"Sí, hubo enormes déficits de Estado de Derecho. Entiendo que hay un gran malentendido. Y usted ha querido presentar la perspectiva de Bruselas, lo cual es perfectamente razonable desde su punto de vista. Pero le digo que nosotros defendíamos con nuestras acciones, estamos defendiendo el Estado de Derecho. Y puedo darle docenas de ejemplos de cómo el Estado de Derecho fue realmente roto, violado por nuestros predecesores en las dos primeras décadas de la Polonia libre."

Pero, ¿se ha acabado este conflicto entre Polonia y Bruselas?

"Pregunte a nuestros amigos de la Comisión Europea. No puedo decírselo porque no fuimos nosotros quienes empezamos esta desafortunada disputa."

Hemos visto que ustedes han acogido a millones de refugiados ucranianos desde el comienzo de la guerra...

"Eso también es un valor europeo, ¿no?"

Lo es, por supuesto. Pero no sólo hay refugiados ucranianos, hay otros refugiados. Entonces, ¿es algo que vamos a ver también en el futuro? ¿Es un cambio importante en su enfoque de la política migratoria, que está aquí para quedarse también, después de la guerra?

"No, los refugiados son refugiados. La migración, los migrantes, los trabajadores migrantes, son migrantes. Son dos fenómenos diferentes. Eso es lo primero. Segundo. Todo país tiene derecho a defender sus fronteras. Por lo tanto, cuando Lukashenko utilizó su "operación especial" junto con Putin hace nueve meses y ha seducido, ha atraído a la gente sólo con el propósito de destruir la frontera oriental de Polonia, frontera oriental de la OTAN. Dijimos que no. Y esto no es porque estemos en contra de la gente. Es porque no queremos que la gente sea instrumentalizada por Lukashenko y Putin. Así que somos muy coherentes en nuestro enfoque."

Así que mi última pregunta es, ¿estará Europa dispuesta a restablecer alguna vez las relaciones diplomáticas o de otro tipo con Rusia?

"No lo sé. No con esta Rusia, eso espero. Espero que no con esta Rusia. Porque esta Rusia es totalitaria, es nacionalista, es imperial. Y esta Rusia quiere restablecer el imperio ruso y el estado ruso post-Unión Soviética. Y no podemos ver la situación como un retorno a la normalidad, como un camino de vuelta a los negocios como de costumbre. No. Las mujeres y los niños están muriendo. Hacen genocidios en Ucrania y crímenes de guerra en Ucrania... y no con este régimen."

¿Así que esto significa no tener relaciones con la Rusia de Putin?

"Sin relaciones con Putin. Sí, absolutamente. Porque es un criminal de guerra. Y de lo que es responsable en Ucrania es simplemente, más allá de la imaginación de uno. Creo que también deberíamos crear un tribunal internacional para rastrear los crímenes y hacer justicia de nuevo cuando la guerra haya terminado."