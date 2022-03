Con la invasion de Ucrania aún en marcha, los dirigentes de la Unión Europea se reúnen en París para debatir la posibilidad de establecer más sanciones contra Moscú y más medidas para impulsar la independencia energética y de defensa del bloque. Kaja Kallas, primera ministra de Estonia, país fronterizo con Rusia, profundiza sobre el tema en esta entrevista.

Efi Koustsokosta, Euronews:

Primera ministra, déjeme ir directa al grano. Usted es uno de los líderes que defiende con firmeza una mayor presencia militar en sus fronteras. ¿Tiene miedo de poder ser el próximo país si Putin triunfa en Ucrania?

Kaja Kallas, primera ministra de Estonia:

La pregunta correcta sería ¿estará la OTAN cerca si Putin triunfa en Ucrania? Somos parte de la OTAN, su artículo cinco dice que el ataque contra uno es el ataque contra todos, lo que significa que si somos atacados, Estados Unidos, Francia o Alemania también lo son. Creo que esto es demasiado grande incluso para Rusia. Por lo que no tenemos miedo, pero nos estamos preparando. Hasta ahora tenemos en la OTAN una posición de disuasión. Pero ahora tenemos que abordar el plan de defensa. Cuál es nuestro nivel de preparación para defendernos cuando o si fuera necesario.

Euronews:

¿Pero el riesgo de que conflicto en Ucrania se extienda por Europa una realidad?

Kaja Kallas:

Por supuesto. Quiero decir, intentando ayudar a Ucrania con todos los medios posibles que tenemos para que ellos protejan y defiendan su propio país. Nuestro objetivo es acabar con esta guerra y hacer todo para que esta guerra sea detenida y no vaya más lejos. Por supuesto, ninguno de nosotros puede ver el futuro, lo que es una decisión correcta o errónea por el camino. Pero es lo que intentamos hacer para parar esta guerra en Ucrania y, por supuesto, para que no se extienda.

Euronews:

Usted ya ha dicho en el Parlamento Europeo que la Unión Europea tiene el deber moral de hacer de Ucrania un Estado miembro. ¿Pero por qué? ¿Cómo ayudaría a Ucrania una candidatura a la UE en medio de la guerra?

Kaja Kallas:

Dije que necesitamos darle a Ucrania una perspectiva europea. Necesitamos darle esperanza a Ucrania. Está literalmente luchando por Europa. Por lo que nosotros también deberíamos darle una trayectoria tangible para unirse a nuestra familia europea. Esto también lo debatiremos. Por supuesto, no ocurre de la noche a la mañana, hay pasos en el camino. Ya hemos hecho esto, por lo que sabemos mucho por la práctica. Creo que Europa se beneficia de una Ucrania más orientada hacia la prosperidad, la estabilidad y el estado de derecho.

Euronews:

Pero no todos sus colegas tienen el mismo entusiasmo por esta ampliación ahora mismo. ¿No se debería explicar esto claramente a los ucranianos y no hacerles promesas vacías?

Kaja Kallas:

No deberíamos hacerles promesas vacías sino dar algunos pasos tangibles en el camino para darle esperanza a los ucranianos. Porque la esperanza también da fuerza. Por tanto, creo que es nuestro deber moral ofrecer esa esperanza. Es lo menos que podemos hacer.

Euronews:

Hemos visto durante esta crisis a la Unión Europea estableciendo sanciones sin precedentes contra Rusia y muy unida con sus aliados. ¿Pero qué más medidas puede afrontar tomar la UE? ¿Qué está encima de la mesa ahora mismo?

Kaja Kallas:

Es verdad que Europa ha estado muy unida y ha sido muy rápida en actuar y establecer las sanciones. Quiero decir, Europa no había sido hasta ahora una organización especialmente ágil. Por lo que creo que hemos sorprendido a Putin. Hemos sorprendido al mundo, pero también nos hemos sorprendido a nosotros mismos siendo tan fuertes y rápidos. Ahora tenemos ya el cuarto paquete encima de las sanciones que han entrado en vigor desde 2014. Estamos explorando formas adicionales de aumentar la presión sobre la máquina de guerra de Putin y de sacar las finanzas de esta máquina de guerra para que no pueda continuar con esta guerra. Las sanciones están haciendo daño, pero también necesitamos paciencia estratégica para que las sanciones comiencen a notarse y hagan realmente su efecto.

Euronews:

Pero ¿cuál es el precio que los ciudadanos de la Unión Europea tienen que pagar por todo esto? ¿Qué les diría a ellos?

Kaja Kallas:

Uno podría decirles que el gas podrá ser caro, pero la libertad no tiene precio. Vengo de un país en el que no teníamos libertad. Yo nací en la Unión Soviética. Sé muy bien lo que esto significa. Se dice que entiendes el valor de la libertad cuando te la quitan. Por eso es difícil explicárselo a aquellos países o personas que de entrada no lo han vivido.

Pero, por supuesto, va a ser duro y tenemos que ser honestos con nuestros ciudadanos cuando nos esperan tiempos difíciles. Hasta ahora creo que nuestros debates en la Unión Europea han tenido como objetivo la máquina de guerra de Putin y no perjudicar demasiado a la gente porque también necesitamos que apoye las decisiones. Si es para la gente algo que no puede tolerar, también es difícil mantener las sanciones.

Euronews:

Primera ministra, ¿ha disparado este conflicto tensiones dentro de su país, dado que hay una minoría rusohablante que se ha quejado durante años de no recibir un trato igualitario?

Kaja Kallas:

Esas quejas no han sido recientemente tan evidentes. Tenemos unos 300 0000 rushohablantes, pero no son un grupo homogéneo. La mayoría de ellos son ciudadanos estonios y sienten el lazo emocional con Estonia. Ahora mismo, debido a esta guerra, también tenemos una minoría ucraniana. Así que tenemos tensiones entre esos grupos y debemos ser muy cuidadosos respecto a sobre quien hablamos. Es la guerra de Putin y es el Kremlin quien está haciendo esto, no los rusohablantes. No podemos identificar a Putin con el pueblo ruso, debemos mantenerlos separados.