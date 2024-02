Por euronews

Kallas asegura que esto "no es nada nuevo" porque su familia ya fue deportada a Siberia y previamente hubo una orden parecida.

Este martes se conoció la Lista de Putin con los nombres de 29 destacados políticos de los países bálticos. Una serie de órdenes de detención dictadas por el presidente ruso, la más llamativa, contra la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas.

La única jefa de gobierno en la lista del Kremlin, dijo que no se dejará "intimidar" porque para ella "esto no es nada nuevo": "Hace algunos años, mi abuela y mi madre fueron deportadas a Siberia y, por supuesto, antes de eso había una orden de detención. Por eso no es sorprendente que Rusia no haya cambiado".

Kallas retiró homenajes públicos a soldados soviéticos

Los delitos de Kallas, según Moscú, son sus esfuerzos por eliminar de la nación báltica los monumentos de homenaje a los soldados soviéticos que combatieron en la II Guerra Mundial contra los nazis. Kallas cree que la razón verdadera está más cerca en el tiempo: "Supongo que se debe a mi trabajo. Yo he sido la que ha hablado mucho sobre la preparación de Europa en materia de Defensa, he hablado mucho sobre la ayuda a Ucrania, he hablado mucho sobre cómo mantener la unidad de la Unión Europea y la Aliados de la OTAN. Creo que esto realmente lo que el Kremlin no quiere ver".

El representante de Rusia llamado a consultas

Rusia también incluye en su lista de los 29 lituanos más buscados al ministro de Cultura, Simonas Kairys, al secretario de Estado y y a varias decenas de políticos y figuras relevantes de Lituania. En Riga, el representante temporal autorizado de la Embajada de Rusia, Olegs Zikovs, fue llamado a consultas en el Ministerio de Asuntos Exteriores. No negó la existencia de listas de funcionarios letones antiguos y actuales reclamados por su país. Las autoridades letonas acusan a Rusia de "injerencia flagrante en los asuntos internos de Letonia".