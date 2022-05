Más de dos años hospitalizado por la COVID-19. Así ha estado este taxista de Barcelona de 60 años que ya ha conseguido el alta hospitalaria. Eduardo Lozano estuvo en la UCI durante tres meses, dos de ellos en coma inducido.

"Me desperté , no sabía donde estaba ni que hacía allí, ni nada de nada. Aparte no me podía mover. Mi cuerpo no se podía mover... ni piernas, ni brazos ni nada. Sentía frío, mucho frío...", recuerda Eduardo Lozano.

Posteriormente se ha ido recuperando de las secuelas. Un largo y duro proceso. Aún le quedan. Se ve obligado a caminar con la ayuda de un andador y en su cuerpo siguen las cicatrices de la intubación y las posturas en la que ha tenido que estar durante tanto tiempo.

"La movilidad del brazo, la movilidad de la mano, el tema de que te ahogas bueno, pulmonar...", destaca Lozano.

Lamenta no poder volver a su actividad de siempre. "Aunque parezca que hay gente que no lo entienda. Yo llevo muchos años en el taxi y lo echo de menos y lo echaré, porque me gusta, a mí es un trabajo que me gusta", apunta.

A pesar de todo el plan de Eduardo ahora es disfrutar de la vida."También me ha dado la oportunidad de volver a vivir. De volver a empezar como un niño... Volver a empezar la vida, con más edad; pero volver a tener ilusiones", señala.

Una nueva oportunidad de vivir que ha tenido gracias, dice, a todos los médicos, enfermeras, fisioterapeutas y demás personal que le ayudaron en su rehabilitación.