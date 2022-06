Bienvenidos al boletín de buenas noticias, nuestro resumen semanal de lo que va bien en todo el mundo.

**Estas son las noticias positivas de esta semana:

**

1. Nuevos aseos públicos están convirtiendo la orina en abono en Lyon, la ciudad que acoge Euronews.

2. Gente común y corriente ha salvado un salón de té de la ruina.

3. TikTok enseña a la Generación Z todo tipo de nuevas habilidades.

4. Granjas fantasmas desaparecen en Ítaca, la isla griega.

5. Turquía ha detectado una rara fiera.

Haz click en el vídeo de arriba para saber más sobre cada historia, o sigue leyendo abajo...

1. Aseos públicos convierten la orina en abono

La ciudad de Lyon (sede de Euronews) está probando una red de 16 inodoros revolucionarios que reciclarán la orina para utilizarla en la agricultura.

Los inodoros también aportan un alivio muy necesario a las zonas que más lo necesitan, con una solución práctica dirigida a las mujeres.

Los inodoros ecológicos de Lyon son inodoros secos, no utilizan agua. Lo que significa que pueden instalarse en lugares donde antes no era posible.

Hay siete urinarios masculinos, siete femeninos y dos accesibles para personas con movilidad reducida.

Los urinarios femeninos han sido especialmente diseñados y adaptados a la anatomía femenina, por lo que no hay que tocar el inodoro.

Además, el proyecto también toma en cuenta las cuestiones de seguridad para que las mujeres se sientan seguras al utilizar los inodoros. Los aseos se han instalado deliberadamente en lugares transitados. "Es decir, expuestos sin estar demasiado expuestos, y visibles para los transeúntes", explica a Euronews Mohamed Chihi, teniente de alcalde de Lyon encargado de la seguridad y la paz pública.

El teniente de alcalde dice que si ellos, los responsables de las políticas públicas, tienen una estrategia en la que instalan facilidades pensando principalmente en el usuario masculino, están "contribuyendo a masculinizar el espacio público", lo cual es un problema, y una falta de respeto hacia la comunidad.

Por ello, han ideado un modelo "para hacer que los espacios públicos sean menos agresivos, menos machistas. Lo cual contribuye a la tranquilidad, a la seguridad y a la protección de los ciudadanos", dice.

Otro aspecto fantástico de los aseos es el ecológico: los retretes no sólo ahorran agua, sino que almacenan la orina para transformarla en abono. Eso es porque la orina es muy abundante en nutrientes como el fósforo y el nitrógeno (un recurso que se está agotando en el planeta y que es esencial para la agricultura).

Con el tiempo, el objetivo es encontrar nuevas formas de utilizar el 100% de la orina recogida.

2. Gente común y corriente ha salvado un salón de té de la ruina.

Un tranquilo pueblo costero llamado Sheerness, en Kent, Inglaterra, se convirtió el mes pasado en el improbable foco de la generosidad internacional después de que la trágica historia del propietario de un salón de té apareciera en los titulares.

Steve Jackson le había contado a la BBC que dormía en el sótano de su salón de té, Jacksonwood Vintage Tea Room, porque no podía pagar la gasolina para volver a casa.

Sus ingresos se habían reducido a la mitad en los últimos meses debido a la crisis del coste de vida.

Pero lo que no esperaba este señor inglés era que el artículo de la BBC traería una ola de generosidad que daría a su vida un giro inesperado.

"Después del jueves por la noche cuando se emitió en el noticiero principal de la BBC, todo se volvió muy loco", dijo a Euronews.

Aparecieron voluntarios ofreciéndose a trabajar gratis para él, una empresa cafetera de Gales donó granos de café y recibió miles de libras en donaciones de todo el país y el extranjero. Un estudiante incluso creó una página de GoFundMe.

"La generosidad fue abrumadora, no sólo en el Reino Unido, sino en todo el mundo. Un hombre me llamó desde Australia. No podía creer que me estuviera viendo desde Australia. Luego gente de Turquía, una señora de Paraguay".

El Sr. Jackson dice que su cafetería está prosperando como nunca, y que ahora tiene que rechazar clientes.

"Estoy rebotando, feliz todo el tiempo", dijo, añadiendo que ahora por fin puede volver a dormir en su cama. "No iba a casa en mi coche porque me ahorraba 200 libras al mes en gasolina. Pero ahora puedo ir. Duermo en mi preciosa y cómoda cama".

El Sr. Jackson dijo a Euronews que ha compartido parte del dinero que ha recibido con otras tiendas que están batallando con la crisis económica. "No es mucho, no he dado mucho porque no he recibido tanto. Pero lo que puedo dar, lo doy".

"Nunca en mi vida he experimentado este apoyo tan abrumador, para una pequeña tienda de té, para mí, ni hablar para mí, pero para mi tiendita... Es tan increíble", dice, "no te das cuenta de la generosidad de la gente hasta que te pasa".

El Sr. Jackson dice que algunas de las noticias son desmoralizantes, pero que cuando ves de primera mano este tipo de situaciones te das cuenta de que "no todo es catástrofe".

Hace unas semanas contamos en la versión inglesa de este informativo como una de las principales conclusiones del Informe sobre la Felicidad en el Mundo este año, fue que la pandemia ha provocado un aumento del apoyo ciudadano y la generosidad entre vecinos. Básicamente, la COVID nos ha hecho más amables.

3. TikTok enseña a la Generación Z todo tipo de nuevas habilidades.

Si pensabas que en TikTok solo se bailaba y cotilleaba sobre los famosos, pues piénsatelo otra vez.

Un nuevo estudio ha demostrado que la generación Z recurre a las redes sociales para aprender nuevos pasatiempos, que luego además se convierten en oficios remunerados, como el origami, el patinaje sobre ruedas, el teñido de telas y los retratos de mascotas.

La encuesta fue realizada por Samsung con el motivo del lanzamiento de un nuevo teléfono inteligente, y le preguntó a 1.500 personas de entre 18 y 25 años sobre su uso de TikTok, Instagram y YouTube. Los resultados son sorprendentes.

Tres cuartas partes de los encuestados dijo que se habían decidido a emprender un nuevo pasatiempo inspirados por clips en las redes sociales.

Más de la mitad de los encuestados dijeron que pasaban cuatro horas o más a la semana aprendiendo sobre las nuevas actividades en sus teléfonos inteligentes.

Según la encuesta, los vídeos más inspiradores son los de maquillaje extremo, que no tiene tanto que ver con máscara de pestañas y colorete sino arte sobre el rostro; la meditación; la ilustración digital y, aunque parezca mentira, la limpieza.

La juventud de hoy en día está de repente fascinada por limpiar, aspirar y lavar la ropa, liderados por un nuevo tipo de gente llamados "cleanfluencers" (influencers de la limpieza).

Se preguntó a los participantes qué plataformas de redes sociales eran las mejores para encontrar nuevas aficiones, y TikTok quedó en primer lugar, seguida de Instagram y YouTube.

4. Granjas fantasmas desaparecen en Ítaca, la isla griega.

La isla griega de Ítaca es famosa en todo el mundo gracias a la epopeya de Homero, La Odisea.

Sin embargo, está de actualidad por las espeluznantes "granjas fantasmas" que se asientan en sus aguas cristalinas.

Las granjas fantasmas se crean cuando redes y equipos de pesca se quedan desechados y abandonados en el mar, un problema que se agrava en Ítaca debido a dos piscifactorías abandonadas hace una década.

Fue la ONG local Healthy Seas quién bautizó este problema como el fenómeno de "granjas fantasmas" y afirma que supone una verdadera amenaza para la vida marina.

Los habitantes de la zona tomaron cartas en el asunto y Healthy Seas, junto con otra ONG, Ghost Diving, decidió intervenir. Entonces se trajeron una docena de buzos voluntarios de los Países Bajos, el Reino Unido, Grecia, Líbano y Hungría.

Pascal Van Erp, fundador de la ONG Ghost Diving dice que los mayores retos del proyecto son el peso y la cantidad de las redes de pesca, "son muy, muy grandes. Tenemos que arrastrarlas desde 20 hasta 35 metros de profundidad. El levantamiento en sí no es peligroso, pero es mucho trabajo en equipo porque las redes son enormes. Hay que tener mucho cuidado para que no se rompan y tengamos que volver a bajar".

Los buzos han marcado una verdadera diferencia. El año pasado retiraron 76 toneladas de basura marina del mar y la costa, y las redes sacadas del mar luego son recicladas.

Además de su continua labor de limpieza, su objetivo este año es formar a pescadores, habitantes y visitantes para que ayuden a reducir la catastrófica contaminación del fondo marino.

5. Turquía ha detectado una rara fiera.

Un leopardo de Anatolia ha sido captado por una cámara en la provincia oriental de Turquía.

El leopardo, que figura en la lista roja de especies en peligro de extinción publicada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), no había sido visto durante años, y tenía a los conservacionistas preocupados.

Pero el leopardo ha aparecido por fin en Anatolia oriental, creando un gran revuelo entre los expertos en fauna salvaje, que dicen que es una gran noticia para el reino animal.

Recuerda, es difícil encontrarlas en los titulares pero muchas noticias son buenas noticias.