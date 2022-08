Perú | El presidente Pedro Castillo declara por corrupción

Los rumores sobre delitos de corrupción entorno a Pedro Castillo, el presidente de Perú, provocan una ola de protestas pidiendo la dimisión del mandatario.

Castillo, se ha presentado en la fiscalía de Lima para declarar por los cuatro casos de corrupción que se le imputan y que están siendo investigados.

Acompañado por sus dos abogados y escolta privada, el presidente se ha dirigido hasta las oficinas del fiscal, donde ha afirmado ser inocente.

"Primero, decir que no soy ni he sido nunca parte de un grupo criminal. Eso es lo que le dije el día de hoy al fiscal de la nación y le he dicho que voy a demostrar en cualquier espacio, aquí, allá, donde sea, mi inocencia. Yo no he cometido a nadie. A nadie he robado. A nadie he matado", defendió Pedro Castillo.

Estas acusaciones no solo afectan a la imágen del mandatario ante la opinión pública, sino también a su agenda presidencial.

El Congreso de Perú ha denegado la solicitud de Castillo de viajar a Colombia para asistir a la toma de posesión del presidente electo Gustavo Petro, este domingo.

Los congresistas de la oposición argumentaron que existe un riesgo de fuga si el presidente sale del país.

Creo que las circunstancias han cambiado radicalmente; la evidencia y los indicios que vinculan al presidente con actos de corrupción son abrumadores y abundantes y, en este contexto, el peligro de su fuga se vuelve cada vez más real. Adriana Tudela Congresista del partido Avanza País

Castillo también está acusado de un supuesto plagio de su tesis de maestría, de haber favorecido el ascenso de militares, además de su supuesta obstrucción en la búsqueda y captura del exministro Juan Silva y su sobrino Fray Vásquez.