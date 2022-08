Es una de las clases clandestinas que han proliferado por todo Afganistán desde la llegada al poder de los talibanes hace un año. A menudo se desarrollan en habitaciones de particulares. Suplen la enseñanza secundaria que fue borrada del país para las niñas tras un falso anuncio de reapertura el pasado mes de marzo.

Jóvenes como Nafeesa, nombre ficitio, tienen que buscar cualquier excusa si tienen algún familiar talibán. Como la de ir a estudiar el corán a la madraza: "Voy para poder tener una excusa cuando me pregunta mi hermano. Voy a la madraza por las mañanas y vengo aquí por las tardes. No dejo que tenga ninguna sospecha. Puede que me haga preguntas, así que si no fuera a la madraza y no pudiera tener una excusa, por supuesto que se enteraría", señalaba Nafeesa.

Las alumnas asumen sus riesgos, suelen salir de casa horas antes, toman itinerarios distintos o llevan los libros escondidos. Pero también las profesoras. El miedo a perder una generación entera de chicas sin educación es lo que llevó a Tamkin a transformar su casa en una escuela: "No quería que estas niñas estuvieran como yo, deberían tener un futuro mejor que el mío. Actualmente, muchas niñas menores de edad se ven obligadas a casarse, como me ocurrió a mí. Me comprometieron a los 12 años. Yo luché mucho para conseguir una educación, por eso no quiero que ellas pasen por lo mismo", destacaba Tamkin (nombre ficitio).

Gracias al apoyo del marido de Tamkin y a la complicidad de los vecinos, estas jóvenes aún pueden soñar con tener algo de futuro en un momento en el que los talibanes las quieren invisibilizar.