En el espacio The Global Conversation, Anelise Borges, periodista de Euronews entrevista en Londres al otrora astro del fútbol Andryi Shevchenko. Embajador de la iniciativa UNITED24, el exfutbolista ucraniano es, hoy, una persona comprometida con su país y con la defensa de su territorio ante la invasión ordenada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Así, en esta ocasión, el invitado de Borges es una leyenda en el mundo del deporte. Se trata de uno de los mejores jugadores de fútbol que ha dado Ucrania, y que ahora representa la lucha de su pueblo para resistir ante la invasión de Rusia. Usted viene de un mundo de éxitos y victorias, ha sacudido el mundo del fútbol... Y hoy está aquí para hablar de un país que se enfrenta a la destrucción y al exilio. Mi primera pregunta es: ¿Alguna vez pensó en que estaría en esta posición, y que esto le ocurriría a su país?, interroga la periodista después de agradecer a Shevchenko su presencia en el programa.

"Es difícil de creer. Es cierto que todo empezó en 2014, primero con la anexión de Crimea, la guerra en Donetsk... esa fue la primera parte del conflicto. Todavía recuerdo que, unas dos semanas antes, hablaba mucho con mi familia. Hablaba con mi hermana, con mi madre, nos planteábamos... hablábamos de lo que íbamos a hacer. Pero no podía creerlo, y mi familia decía que no, que era imposible, que no creíamos que pudiera ocurrir. Vimos que la embajada de Estados Unidos, la italiana... todas las embajadas europeas empezaron a alejarse de Kiev, de Ucrania. Fue entonces cuando empezamos a preocuparnos de verdad. Cuando la guerra comenzó en la mañana del 24, recibí una llamada telefónica de mi madre. Inmediatamente, cuando vi que mi madre me llamaba, me di cuenta de que algo realmente malo había sucedido. Contesté la llamada y escuché la voz de mi madre. Estaba llorando, y diciendo que la guerra había comenzado. Ese fue... el momento más difícil de mi vida. Desde entonces, todo cambió para nosotros. Me resulta difícil de creer. El deporte nunca había sido ‘tocado’, realmente, por la política o la guerra. Siempre estuvo alejado de los conflictos, porque el deporte tiene un mensaje diferente para la gente, acerca a las personas, las une... y trata de evitar la agresión. El juego limpio es muy importante", responde Andryi Shevchenko.

El mundo del deporte también se ha visto afectado por esta guerra. Ha sido extraordinario ver cómo ha respondido. Hemos visto cómo los equipos y deportistas de Rusia han sido expulsados de las competiciones, o se les ha permitido jugar bajo estrictas normas de neutralidad. Muchos analistas dicen que la invasión rusa de Ucrania ha obligado al mundo del deporte a elegir un bando, a volverse más político. ¿Está usted de acuerdo con ello? ¿Cree que eso es importante en estos momentos?, quiere saber la reportera.

"¡Por supuesto! Como he dicho, el deporte tiene un mensaje muy fuerte, especialmente para los jóvenes, para las generaciones jóvenes, y también para el mundo: estamos unidos contra la agresión. La decisión de la FIFA y de la UEFA de prohibir a todos los equipos de Rusia participar en muchas competiciones, prohibir a los clubes rusos participar en cualquier competición, desde que empezó la guerra, fue un mensaje claro. Estoy totalmente de acuerdo con ello", declara Shevchenko.

Andryi Shevchenko conversa con Anelise Borges en el transcurso de su entrevista para el espacio The Global Conversation. The Global Conversation

Muchos han criticado a los deportistas de Rusia por no dar la cara y manifestar su oposición a la guerra. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Cree que debería haber más deportistas rusos haciendo campaña contra esta invasión?, pregunta Anelise Borges.

"Yo no juzgo a la gente. Todos somos muy diferentes, pero creo que... si eres una persona fuerte, si quieres vivir tu vida y ser justo contigo mismo... debes expresarte. Todos tenemos que estar juntos y hablar alto, y permanecer siempre unidos contra esta agresión", afirma el exfutbolista y ahora embajador de UNITED24.

Hemos visto una respuesta extraordinaria a los millones de personas desplazadas, muchas de las cuales han tenido que abandonar Ucrania. En Europa, ha existido una extraordinaria voluntad de ayudar a estas personas, de acogerlas. Algo que ha sido muy diferente a la reacción ante las personas que vienen de otras crisis como la de Siria o la de otras partes de Oriente Medio. ¿Lo ha sentido así? ¿Lo ha notado?, interroga Borges.

"Para ser sincero, creo que solamente cuando una situación te toca personalmente, empiezas a desarrollar muchos sentimientos con respecto a ello. Estoy seguro de que la mejor manera de afrontarlo es que tenemos que preocuparnos más por este conflicto, por esta situación. El mundo tiene que reaccionar inmediatamente. Ya sabe, para mí, de cara al futuro... tenemos que estar unidos y reaccionar inmediatamente ante esta agresión, y ante las agresiones en el mundo", señala Andryi Shevchenko.

¿Tiene un mensaje para los ciudadanos de Ucrania, algunos de los cuales son deportistas como usted y han dejado todo, han abandonado sus antiguas vidas, y ahora están luchando con armas contra Rusia? ¿Tiene un mensaje para la gente, en el mundo, que lo conoce muy bien por sus victorias, por su destacada carrera, sobre la importancia de no olvidar a Ucrania, de no mirar hacia otro lado en este conflicto?, sugiere la periodista de Euronews a su invitado en el espacio The Global Conversation.

"Mi mensaje al mundo es que han pasado más de seis meses desde que empezó la guerra. Y, por supuesto, la conciencia sobre la guerra es como las olas: va y viene. Pero, mi mensaje es que la guerra está ahí, que la guerra continúa, y la situación es muy crítica. Cada día muchas personas pierden sus esperanzas, sus casas, sus vidas... Necesitan mucha ayuda. No caigan en la indiferencia. Sé que muchos de ustedes ya han prestado mucha ayuda, y quiero dar las gracias a todos por ello. Pero, también, sé que Ucrania necesita más ayuda. Por favor, no caigan en la indiferencia. Para mis compatriotas: ¡siempre hemos permanecido unidos! Mi mensaje siempre ha sido: ¡Sláva Ukrayíni! ¡Gloria a Ucrania!", concluye Andriy Shevchenko.