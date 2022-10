Se mantiene el pulso de los huelguistas de las refinerías francesas que continúan su movilización pese a las advertencias del Gobierno, y al desabastecimiento de combustible en muchas gasolineras.

Anelise Borges, euronews:

Esta es la escena cotidiana en estos últimos días en gasolineras de toda Francia. Muchas han cerrado sus puertas porque los surtidores están secos desde el inicio de la huelga. Los conductores explican que cuando encuentran una abierta tienen que esperar durante horas, y no pueden comprar más de una determinada cantidad de combustible. Además de provocar una gran frustracion, la gente aquí en Francia se pregunta sobre el impacto que esta huelga puede tener en los servicios esenciales y en la economía.

"Me vuelvo a casa, he estado en dos gasolineras y me dicen que no tienen gasolina, y basta. Me voy a casa, no sé qué hacer", explica un taxista.

"La ventaja es que entre comillas, yo soy mi propio patrón, pero si no me levanto por la mañana no gano dinero. Si esto continúa así, si llega la penuria, me voy a ver obligado a cerrar mi negocio. Si eso pasa no tendré elección", indica el conductor de una motocicleta.

Anelise Borges, euronews:

Tres de las seis refinerías francesas están paradas, y la huelga ha provocado la reducción de la capacidad de producción del 60%. El Gobierno francés insiste en que la situación está bajo control, que sólo el 20% de las gasolineras están afectadas. Sin embargo, los trabajadores del sector creen que están subestimando la crisis, algo por lo que la Administración Macron, ha sido criticada en el pasado, no sin consecuencias. El movimiento de los chalecos amarillos ha dejado cicatrices profundas y muchos aquí se interrogan sobre si esto podría o no volver a suceder. Los líderes sindicales han hecho un llamamiento a la movilización durante el próximo fin de semana.