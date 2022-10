Buenas Noticias de esta semana trae todo lo que necesitas saber sobre las personas que ganaron los premios Nobel, las personas que, además de haber contribuido al progreso significativo de la humanidad, también pueden darnos una lección de humildad y determinación.

Los premios Nobel son relevantes para Buenas Noticias porque, aunque no representan hechos noticiosos puntuales, premian los desarrollos lentos y más amplios que han remodelado el mundo en el que vivimos.

El Premio Nobel de Química 2022

La Real Academia Sueca de las Ciencias concedió el Premio Nobel de Química 2022 en partes iguales a Carolyn Bertozzi, de la Universidad de Stanford, California, EE.UU.; Morton Meldal, de la Universidad de Copenhague, Dinamarca; y Barry Sharpless, de Scripps Research, La Jolla, California, EE.UU.

Recibieron el premio por haber desarrollado la química del clic y la química bioortogonal.

La química del clic, acuñada en 2000, se explica en parte por su nombre. Se trata básicamente de unir moléculas.

Dicen que imaginemos que pudiéramos unir pequeñas hebillas químicas a diferentes tipos de bloques de construcción. Luego imagina que puedes unir estas hebillas y producir moléculas de mayor complejidad y variación. Eso es la química del clic.

La otra parte del premio de química, para el concepto de química bioortogonal, está todavía en sus primeras fases.

"Creo que probablemente haya muchas reacciones nuevas por descubrir e inventar", dijo Carolyn Bertozzi en una declaración.

La industria biotecnológica, la industria farmacéutica y la industria médica, con nuevos enfoques para el tratamiento y el diagnóstico de enfermedades, “se verán fuertemente afectadas por la química del clic”, dice Bertozzi.

Es básicamente un superpoder "que abre la puerta a todo tipo de aplicaciones interesantes".

Bertozzi dice que antes de la llegada de la química bioortogonal y la "química de clic" que desarrollaron los profesores Sharpless y Meldal, "no había realmente ninguna manera de estudiar ciertos procesos biológicos. Eran simplemente invisibles para los científicos. Pero estas químicas hacen visibles esos procesos".

Como la Academia Nobel está en el norte de Europa y los ganadores se anuncian por la mañana, los galardonados de América suelen desvelarse con la increíble noticia.

"Inmediatamente pensé, quizás, quizás no sea real", dijo Morten Meldál, que ganó el premio conjuntamente con Carolyn Bertozzi y Barry Sharpless.

Meldal dice que su esperanza es que el premio ayude a persuadir a los jóvenes para que se dediquen a la química como disciplina, "lo cual es un poco difícil en este momento".

El profesor piensa que la química es la solución a muchos de nuestros retos.

Barry Sharpless, el tercer galardonado con el Premio Nobel de Química, dijo que sólo pretendía crear una química que funcionara "en horas en lugar de días".

"Supongo que siempre he sido impaciente. Me gusta ir al laboratorio, mezclar algunas cosas que funcionen y seguir a partir de ahí. Si tengo que esperar un día o dos, simplemente no puedo. No está bien. Así que intento crear una química que se mueva en horas en lugar de en días", dijo.

El Premio Nobel de Medicina 2022

La Real Academia Sueca de las Ciencias concedió el Premio Nobel de Medicina 2022 a Svante Pääbo, un científico sueco, por sus descubrimientos sobre la evolución humana.

La secuenciación del ADN de los neandertales realizada por Pääbo demostró que nuestros ancestros tuvieron relaciones sexuales e hijos con ellos.

"Lo que hacemos es buscar el material genético, el ADN de personas que han vivido aquí mucho antes que nosotros y tratar de ver cómo se relacionan con nosotros, y cómo se relacionan con otras formas de humanos que también estuvieron aquí, como los neandertales", dijo.

Pääbo recuperó material genético de huesos de 40.000 años de antigüedad, produciendo un genoma neandertal completo e iniciando el campo de los estudios del ADN antiguo.

El científico, como muchos de los otros galardonados, dijo que lo que impulsa su trabajo es la mera curiosidad, "es como si se hiciera una excavación arqueológica para conocer el pasado. Nosotros hacemos una especie de excavación en el genoma humano".

Pero su curiosidad tuvo un gran alcance; su investigación ha proporcionado conocimientos clave sobre nuestro sistema inmunitario y lo que nos hace únicos en comparación con nuestros primos extintos.

"Hemos descubierto, por ejemplo, que en la pandemia de COVID el mayor factor de riesgo para enfermarse gravemente e incluso morir cuando se está infectado por el virus ha llegado a los modernos desde los neandertales", dice Pääbo.

Nils-Göran Larsson, miembro de la Asamblea Nobel, ha calificado este hecho como "un descubrimiento científico básico".

"Ya sabemos que afecta a nuestras defensas contra distintos tipos de infecciones, por ejemplo, o a la forma en que podemos hacer frente a las grandes alturas, pero como todos los grandes descubrimientos de la ciencia básica, en las próximas décadas llegarán más y más conocimientos".

El Premio Nobel de Física 2022

La Real Academia Sueca de las Ciencias concedió el Premio Nobel de Física 2022 a partes iguales a Alain Aspect, de la Universite Paris-Saclay y la École Polytechnique Palaiseau en Francia; John F Clauser, de J.F. Clouser and Associates, Walnut Creek, California, EE.UU.; y a Anton Zeilinger, de la Universidad de Viena, Austria.

El premio celebra su trabajo en la ciencia de la información cuántica y sus descubrimientos sobre cómo las partículas invisibles, como los diminutos trozos de materia, pueden estar vinculadas, o "enredadas", entre sí, incluso cuando están separadas por grandes distancias.

Clauser desarrolló las teorías cuánticas planteadas por primera vez en la década de 1960 hasta convertirlas en un experimento práctico. Aspect cerró una laguna en esas teorías, y Zeilinger demostró un fenómeno llamado teletransporte cuántico que permite efectivamente transmitir información a través de las distancias.

Sus investigaciones han sentado las bases de muchas aplicaciones prácticas de la ciencia cuántica, en particular la encriptación.

Clauser dijo que el Nobel se le había concedido por un trabajo que realizó hace más de cincuenta años, cuando sólo era un estudiante de posgrado.

"Escribí un artículo en 1969 proponiendo hacer un experimento original que pusiera a prueba los fundamentos de la mecánica cuántica (...) todo el mundo me dijo que estaba loco, que arruinaría mi carrera. Todo el mundo sabía cuál sería el resultado: perder tiempo y dinero y arruinar mi carrera".

Zeilinger también hizo referencia a la forma en que su trabajo había sido despreciado en el pasado.

"Durante los primeros experimentos, la prensa me preguntaba: '¿Para qué sirve todo esto? Y yo les decía, con orgullo: 'esto no sirve absolutamente para nada. Sólo lo hago por curiosidad, porque la física cuántica me ha entusiasmado desde el primer momento en que oí hablar de ella. Por la belleza matemática de su descripción".

Zeilinger, que trabaja en la Universidad de Viena, dijo que estaba agradecido a los pagadores de impuestos austriacos y europeos, ya que le han permitido llevar a cabo su trabajo independientemente de los posibles beneficios que pudiera tener.

Alain Aspect, el tercer físico ganador del Premio Nobel de Física, cree que la cuántica "es fantástica".

"[La cuántica] ha estado aquí en la agenda durante más de un siglo y todavía hay un montón de misterios, de cosas más extrañas por descubrir en la cuántica. Esto demuestra que la cuántica sigue viva. Porque, en mi opinión, este premio de hoy se anticipa que un día será sobre las tecnologías cuánticas".

El Premio Nobel de Literatura de 2022

El máximo galardón literario se otorgó a la escritora francesa Annie Ernaux. Es la primera mujer francesa ganadora del Nobel de Literatura y apenas la decimoséptima mujer entre los 119 premios Nobel de Literatura.

Anders Olsson, presidente del Comité del Nobel de Literatura, dijo que la escritura de Ernaux estaba "subordinada a todo el proceso del tiempo", y añadió que "en ningún otro lugar el poder de las convenciones sociales sobre nuestras vidas juega un papel tan importante como en su obra 'Les Années'".

Publicada en inglés en 2008, 'Los años' ha sido calificada como la primera autobiografía colectiva.

Ernaux dio un emotivo discurso en la academia del Nobel: "es una enorme suerte que haya podido lograr esto”, dijo, “El Premio Nobel no me parece todavía parte de la realidad, pero es cierto que siento que conlleva una nueva responsabilidad".

"Lucharé hasta mi último aliento para que las mujeres puedan elegir ser madres o no serlo. Es un derecho fundamental".

El Premio Nobel de la Paz 2022

El Premio de la Paz, considerado el más significativo de todos, concedido a quienes "han conferido el mayor beneficio a la humanidad", fue otorgado en partes iguales a Ales Bialiatski, defensor bielorruso de los derechos humanos; a la organización rusa de derechos humanos Memorial, y a la organización ucraniana de derechos humanos Centro para las Libertades Civiles, que ha trabajado para documentar los crímenes de guerra rusos contra los civiles ucranianos.

Oleksandra Romantsova, directora ejecutiva del Centro para las Libertades Civiles, tomó el estrado con motivo de la premiación para hacer una enérgica condena de la guerra en Ucrania y el gobierno opresor de Bielorrusia:

"La ausencia de respeto hacia los derechos humanos condujo tarde o temprano a la guerra. Hay que castigar a [el presidente bielorruso Alexander] Lukashenko y a [el presidente ruso Vladimir] Putin, a todo el régimen y a todas las personas que cometen crímenes de guerra con sus propias manos contra la humanidad", dijo.

Ales Bialiatski, por su lado, se encuentra actualmente en prisión, pero su reconocimiento fue sin embargo aplaudido.

"Me siento realmente honrada y encantada de que se haya concedido este premio a Ales Bialiatski (...) Es una persona maravillosa, y desde 1995 estableció el Centro de Derechos Humanos Viasna en Bielorrusia. Él, muchas veces, estuvo en la cárcel por sus opiniones, por su propósito de proteger a la gente y los derechos humanos en nuestro país. Y, por supuesto, merece ser el ganador del premio de la Paz", dijo Sviatlana Tsikhanouskaya, líder de la oposición bielorrusa.

Tsikhanouskaya dijo que el premio a Ales Bialiatski ayudaría a llamar más la atención sobre la situación humanitaria en Bielorrusia.

"Ales Bialiatski lleva ya más de un año en prisión, y está sufriendo mucho en las celdas de castigo de la cárcel. Pero hay otros miles de personas que también están detenidas por sus opiniones políticas".

Tatyana Glushkova, miembro de la junta del centro de derechos humanos Russian Memorial, tercera galardonada con el premio, dijo que después de todo lo ocurrido en los últimos meses, el premio era una señal de que su trabajo, sea o no reconocido por las autoridades rusas, es importante: "Es importante para el mundo. Es importante para la gente de Rusia".

