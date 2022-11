El máximo dirigente del fútbol mundial, Gianni Infantino, ha abierto la caja de los truenos al denunciar la doble moral existente en el mundo occidental y destacar los avances de este país en los derechos humanos y sociales.

Todo a pocas horas para el inicio del Mundial de Catar.

"Eso no significa que no debamos señalar lo que no funciona, también aquí en Catar. Por supuesto, hay cosas que no funcionan y que se deben analizar. Pero dar lecciones de moral es una hipocresía", ha dicho el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

En una comparecencia ante los medios, Infantino ha añadido: "Tengo unos sentimientos fuertes, hoy me siento catarí, hoy me siento árabe, hoy me siento africano, hoy me siento gay, hoy me siento discapacitado, hoy me siento un trabajador migrante".

La competición arranca este domingo con la sombra de los trabajadores extranjeros muertos en las obras de los estadios.