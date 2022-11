BÉLGICA

Kevin de Bruyne AP Photo

¿Cómo fue la clasificación para el Mundial?

Bélgica no perdió ningún partido de la fase de clasificación para el Mundial y quedó primera de un grupo en el que estaban Gales y la República Checa.

¿En qué estado de forma se encuentra Bélgica?

En el Mundial de hace cuatro años, Bélgica venció a Inglaterra en un partido de repesca y quedó tercera, lo que supuso su mejor torneo.

Desde entonces, el equipo ha perdido a algunos de sus mejores jugadores, apodados la "generación de oro", como la ex estrella del Manchester City Vincent Kompany.

Pero todavía hay calidad, y el amistoso del equipo contra Egipto en Kuwait, el viernes, será una oportunidad para obtener buenos resultados antes del Mundial.

¿Quién es la estrella de Bélgica?

El centrocampista Kevin de Bruyne es un genio, puede hacer todo con el balón más rápido que su rival. Sin embargo, el hecho de que pueda hacerlo todo también supone una gran presión sobre sus hombros.

¿Quién es la sorpresa de Bélgica?

Leandro Trossard está en plena forma. Ha marcado goles contra el Manchester City y el Chelsea esta temporada, así como un triplete contra el Liverpool.

¿Con qué tres palabras describiría a la selección belga de fútbol?

Muro. Experiencia. Creatividad.

Muro, porque tenemos a Thibaut Courtois, del Real Madrid, en la portería, que es imposible de superar. Experiencia, porque tenemos once jugadores de más de 30 años. Y por último, diría que la creatividad.

¿Cómo creen los belgas que lo hará su selección en Catar?

No hay demasiada presión sobre el equipo, lo que hace que haya algo menos de ambición y expectativas. Este sentimiento también está relacionado con el hecho de que el equipo está envejeciendo.

[Autor: Sven Claes, periodista de fútbol belga, en declaraciones a Estelle Nilsson-Julien].

CROACIA

El croata Luka Modric en acción durante el partido de la UEFA Nations League entre Croacia y Austria en el estadio Gradski Vrt en Osijek, Croacia. AP Photo

¿En qué estado de forma se encuentra la selección croata? ¿Cómo fue la clasificación para el Mundial?

La fase de clasificación fue titubeante y el seleccionador, Zlatko Dalić, estuvo buscando la formación adecuada. Pero la clasificación para el Mundial nunca fue existencial, a pesar de la inesperada derrota ante Eslovenia. Croacia es tranquilamente optimista y no hay muchas cuestiones en torno al equipo.

¿Quién es el jugador estrella de Croacia?

Yo diría que Luka Modrić. Tiene 37 años y sigue en plena forma. Es el capitán y el líder del equipo.

¿Quién podría ser la sorpresa de Croacia?

El equipo es una buena mezcla de caras nuevas y otras más veteranas y experimentadas. El defensa Josip Šutalo podría ser una sorpresa, es un joven procedente del Dinamo de Zagreb de la Prva HNL.

¿Con qué tres palabras describiría a la selección croata de fútbol?

En cuanto a la táctica, vamos a decir que es lo más directa posible. Croacia está experimentando una ligera transición en términos de táctica. En 2018 era un equipo bastante contraatacante, ahora se inclina más por hacerse con el balón gracias a algunos retoques tácticos.

¿Cómo creen los croatas que lo hará su selección en Catar?

La resaca de la medalla de plata de 2018 ha desaparecido y esto es muy poco habitual en Croacia. Son bastante realistas y el primer hito será superar la fase de grupos. Después, como nos demostró el Mundial de 2018, si el sorteo es favorable, se puede esperar algo. Sin embargo, el objetivo principal es realmente superar la fase de grupos.

[Autor: Juraj Vrdoljak, periodista de fútbol croata, en declaraciones a Estelle Nilsson-Julien].

DINAMARCA

El danés Kasper Dolberg, segundo a la izquierda, celebra su gol con sus compañeros Christian Eriksen, en el centro a la derecha, Joachim Maehle y Andreas Skov Olsen. Credit: AP Photo

¿En qué estado se encuentra la selección danesa? ¿Cómo ha ido la clasificación para el Mundial?

La selección danesa se encuentra en una situación muy buena, ya que estuvo cerca de la perfección en la clasificación hasta que perdió contra Escocia. El hecho de llegar a las semifinales en el Campeonato de Europa levantó mucho a la nación.

¿Quién es el jugador estrella de Dinamarca?

Christian Eriksen es el cerebro del equipo. En Dinamarca desempeñará un papel más avanzado que en el Manchester United. Es un jugador muy creativo.

¿Quién es la sorpresa de Dinamarca?

No estoy seguro de que sea una sorpresa, pero Jesper Linstrom. Es el jugador ofensivo danés que se encuentra en mejor estado de forma, habiendo estado fantástico últimamente con el Frankfurt. Mi temor es que no tenga suficiente tiempo de juego para demostrar su talento.

¿Con qué tres palabras describiría a la selección nacional de fútbol de Dinamarca?

El equipo es flexible, maduro y positivo. Hay muchos jugadores veteranos que son internacionales. Además, el equipo ya no se ve como la "pequeña Dinamarca": los competidores son conscientes de que los días en los que podían llegar y ganar a Dinamarca sin más, se han acabado.

¿Cómo creen los aficionados daneses que lo hará su selección en Catar?

La única presión es superar la fase de grupos. Creo que todo el mundo espera que Dinamarca acabe segunda, por detrás de Francia, y que gane a Túnez y Australia. El sorteo no ha sido benévolo, pero creo que los jugadores daneses mejoran en cuanto se ponen la camiseta nacional. En otros países, como Inglaterra, no es así.

[Autor: Liam Barker, periodista deportivo, en declaraciones para Estelle Nilsson-Julien].

INGLATERRA

Jude Bellingham AP Photo

¿Cómo fue la clasificación para el Mundial?

Tras la decepción de perder ante Italia en la final de la Eurocopa 2020, Inglaterra se levantó para superar con holgura su grupo de clasificación para el Mundial, en el que había equipos de diversa calidad, desde Polonia y Hungría hasta Andorra y San Marino.

¿En qué estado de forma se encuentra la selección inglesa?

Aunque la clasificación para el Mundial no ha sido muy estresante, el estado de forma de Inglaterra desde que se clasificó para Catar ha sido muy preocupante.

La selección inglesa quedó eliminada de la primera fase de la Nations League, donde perdió por 4-0 en casa ante Hungría.

El seleccionador Gareth Southgate argumentó que estaba experimentando con su equipo de cara al Mundial, mucho más importante, pero los aficionados están preocupados por el estado de forma del equipo y por el estado físico de algunas de sus principales estrellas. El delantero Harry Kane, por ejemplo, ha sido titular en 13 partidos en 43 días con su club, el Tottenham Hotspur, un calendario de partidos que se ha condensado para dar cabida a un Mundial de invierno.

¿Quién es la estrella de Inglaterra?

Harry Kane es el jugador estrella de Inglaterra y el hombre del que los aficionados esperan que rinda en el gran escenario. Dos goles más con la camiseta de Inglaterra en Catar le permitirán igualar el récord de Wayne Rooney de 53 goles con la selección.

¿Quién podría ser la sorpresa de Inglaterra?

Los seguidores del Borussia Dortmund no se sorprenderán, pero Jude Bellingham, de 19 años, podría ser la sorpresa de Inglaterra.

Ha sido la estrella de los últimos partidos, a pesar de la mala forma del equipo.

Otro comodín podría ser el centrocampista del Leicester City James Maddison, cuyos goles y asistencias en un equipo de la Premier League en dificultades lo impulsaron a la selección de Southgate en el último momento.

¿Qué tres palabras utilizaría para describir a la selección de fútbol de Inglaterra?

Conservadora. Pragmática. Apasionada.

¿Cómo creen los aficionados ingleses que lo hará su selección en Catar?

La reciente mala racha ha provocado el malestar de algunos aficionados ingleses por la táctica de Southgate, que consideran conservadora y con pocas probabilidades de éxito en los partidos importantes.

Otros, sin embargo, sostienen que los últimos resultados son sólo una mala racha en lo que ha sido un período exitoso bajo el mando de Southgate, quien, en marcado contraste con sus predecesores, ha logrado crear un ambiente de club.

Si Inglaterra no triunfa en Catar, no será porque los jugadores no estén jugando para el seleccionador.

[Autor: Chris Harris]

FRANCIA

Kylian Mbappe Credit: AP Photo

¿Cómo fue la clasificación para el Mundial?

La campaña de clasificación ha ido bien. Francia terminó invicta y primera de su grupo con seis puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Ucrania.

¿En qué estado de forma se encuentra Francia?

El seleccionador Didier Deschamps sólo ha convocado a 11 jugadores de la selección francesa ganadora del Mundial 2018 para el torneo de Catar.

Algunos, como Blaise Matuidi, se han retirado del fútbol internacional. Otros -Paul Pogba y N'Golo Kanté- están lesionados.

El prolífico delantero Karim Benzema no ha aparecido mucho con el Real Madrid en las últimas semanas debido a "unos pequeños problemas de forma".

¿Quién es el jugador estrella de Francia?

Incluso más que en 2018, la estrella de la selección francesa es Kylian Mbappé. Temporada tras temporada, el delantero del PSG está batiendo récords. Este año, se convirtió en el jugador más joven de la historia en alcanzar los 40 goles en la Champions League.

¿Quién podría ser la sorpresa de Francia?

La sorpresa está más bien en cómo se configurará el equipo. En ausencia de los laterales Jonathan Clauss y Lucas Digne, es probable que Francia no juegue con tres defensas.

¿Con qué tres palabras describiría a la selección francesa de fútbol?

Defensa. Mundial. Campeones.

¿Cómo creen los franceses que le irá a su país en Catar?

Como en muchos países, la cuestión del boicot al Mundial de Catar se ha hecho más acuciante en las últimas semanas. Muchas grandes ciudades han anunciado que no instalarán una pantalla gigante para mostrar los partidos. Sin embargo, un sondeo reciente muestra que el 60% de los franceses verán el Mundial.

En cuanto al rendimiento de su equipo, los franceses están divididos, y los más pesimistas imaginan una vuelta a casa en la fase de grupos. En este sentido, las estadísticas tienden a apuntar en esa dirección, ya que solo Brasil (en 1962) e Italia (en 1938) han logrado retener su título.

Cauteloso, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que sólo iría a Catar si Francia llegaba a las semifinales.

[Autor: Vincent Coste]

ALEMANIA

Manuel Neuer AP Photo

¿Cómo fue la clasificación para el Mundial?

La clasificación fue bien. Alemania terminó primera de grupo con una sola derrota y nueve puntos de ventaja sobre Macedonia del Norte.

¿En qué estado de forma se encuentra Alemania?

Su estado de forma ha fluctuado en cierta medida. Con el nuevo seleccionador nacional, Hansi Flick, lograron una clasificación de lujo, pero en la UEFA Nations League sólo terminaron terceros.

En el último partido de clasificación antes del Mundial, lograron una laboriosa victoria por 1-0 contra Omán.

Flick tendrá que prescindir de los lesionados Timo Werner y Florian Wirtz. El punto débil sigue siendo la defensa, donde sólo el zaguero Antonio Rüdiger parece estar en buena forma.

¿Quién es el jugador estrella de Alemania?

La selección de la DFB no cuenta con un verdadero jugador estrella en sus filas. El portero y capitán Manuel Neuer está jugando su cuarto torneo mundialista. El equipo también cuenta con la experiencia del "viejo" Thomas Müller. En total, siete jugadores del Bayern de Múnich conforman el eje del equipo.

¿Quién podría ser la sorpresa de Alemania?

En el ataque, se ha designado a Yossoufa Moukoko, de 17 años, del Borussia Dortmund; es el jugador más joven de la selección de la DFB desde Uwe Seeler. Si todo va bien, podría dar el salto a la selección.

¿Con qué tres palabras describiría a la selección alemana de fútbol?

Una. Torneo. Equipo. [una referencia a que Alemania suele llegar a un torneo con dificultades, pero siempre parece rendir por encima de las expectativas].

¿Cómo creen los alemanes que lo hará su país en Catar?

En Alemania, mucha gente está boicoteando el torneo: dicen que no verán el Mundial en absoluto o que lo verán de forma muy limitada.

En los dos últimos torneos (Mundial 2018, Eurocopa 2021), Alemania solo tuvo un rendimiento bastante mediocre.

Los aficionados no ven a la selección como la gran favorita, pero esperan que pueda volver a la gloria de tiempos anteriores.

[Autor: Sebastian Zimmermann]

HOLANDA

El checo Tomas Soucek, a la derecha, desafía a Frenkie de Jong, de Holanda, durante el partido de octavos de final de la Eurocopa 2020 de fútbol AP Photo

¿En qué estado de forma se encuentra la selección holandesa? ¿Cómo ha ido la clasificación para el Mundial?

Los holandeses llegan al Mundial en mejor forma que cualquier otra gran nación europea.

Desde el regreso del seleccionador Louis van Gaal en el verano de 2021, el equipo ha ganado 11 y empatado 4 de sus 15 partidos, destacando la victoria por 4-2 contra Dinamarca y el 4-1 contra Bélgica.

Se situó en el primer puesto de su grupo de clasificación para el Mundial, por delante de Turquía y Noruega.

¿Quién es la estrella de Holanda?

El jugador más importante del equipo es Frenkie de Jong. Ha estado excelente desde que Van Gaal se hizo cargo de la selección, y recientemente ha lucido mejor que nunca en su club, el FC Barcelona.

Virgil van Dijk y Memphis Depay también son jugadores clave, pero De Jong es el corazón del equipo en el centro del campo y puede controlar los partidos por sí solo.

¿Quién es la sorpresa de Holanda?

Cody Gakpo no era muy conocido fuera de Holanda a principios de 2022, pero eso está cambiando rápidamente. El delantero de 23 años, que juega en el PSV Eindhoven, ha contribuido directamente a más goles que cualquier otro jugador de las grandes ligas europeas esta temporada y parece que se incorporará a uno de los clubes más importantes del mundo.

¿Con qué tres palabras describiría a la selección holandesa de fútbol?

Emocionante. En forma. Infravalorada.

¿Cómo creen los aficionados holandeses que le irá a la selección en Catar?

Hay un gran optimismo en torno a este equipo. El equipo está repleto de jóvenes talentos como Gakpo y Xavi Simons, y está dirigido por el que posiblemente sea el mejor entrenador de la historia de la nación.

Sin embargo, si todo sale como se espera, Holanda se enfrentará a los que quizá sean los dos únicos equipos en mejor forma que ellos, Argentina y Brasil, en cuartos de final y semifinales respectivamente.

Si logra superar a los sudamericanos o evitarlos, no hay ningún otro equipo al que los holandeses teman y no hay razón para que no se conviertan en campeones del mundo por primera vez.

[Autor: Finley Crebolder, experto en fútbol holandés, en declaraciones a Estelle Nilsson-Julien].

POLONIA

Robert Lewandowski Credit: AP Photo

¿Cómo fue la clasificación para el Mundial?

Polonia quedó segunda en el grupo de clasificación para el Mundial de Inglaterra, lo que la llevó a enfrentarse a Rusia en el primer partido de la repesca para llegar a Catar.

Pero, ante la invasión rusa de Ucrania, país fronterizo con Polonia, Varsovia se negó a disputar el partido.

El organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, descalificó posteriormente a Rusia del torneo.

Polonia quedó entonces emparejada con Suecia, a la que venció por 2-0 para llegar a Catar, a pesar de tener un nuevo entrenador, Czesław Michniewicz, tras la dimisión de Paulo Sousa.

¿Quién es la estrella de Polonia?

Robert Lewandowski, que juega en el FC Barcelona, es el máximo goleador de la historia de Polonia y su estrella más destacada. Pero el jugador de 34 años, que pasó ocho años en el Bayern de Múnich antes de trasladarse a España, no está rodeado de jugadores del mismo calibre en la selección.

¿Quién podría ser la sorpresa de Polonia?

El defensa central Jakub Kiwior, que juega en el Spezia Calcio italiano, sólo ha disputado cuatro partidos con la selección polaca, pero tiene mucha más experiencia de lo que indica su edad.

¿Con qué tres palabras describiría a la selección nacional de fútbol de Polonia?

Es difícil, pero yo diría: trabajadora, olvidada e imprevisible.

¿Cómo creen los aficionados polacos que lo hará la selección nacional de Polonia en Catar?

Las expectativas son siempre relativamente altas y la gran esperanza es ganar a México en el primer partido de la fase de grupos. La mayoría espera que el equipo pase a la segunda ronda, pero es probable que no llegue mucho más lejos.

[Autor: Ryan Hubbard, escritor y periodista de fútbol polaco, en declaraciones a Estelle Nilsson-Julien].

PORTUGAL

Cristiano Ronaldo Credit: AP Photo

¿Cómo ha ido la clasificación para el Mundial?

No muy bien. Tras un incómodo empate a cero con la República de Irlanda, a Portugal le bastaba con empatar en casa con Serbia para clasificarse. Pero perdió y tuvo que clasificarse a través de la repesca, venciendo a Turquía y a Macedonia del Norte, que antes había eliminado a Italia.

¿En qué estado de forma se encuentra Portugal?

Portugal, uno de los mejores equipos de Catar, aspira a ganar el torneo en el que probablemente sea el último Mundial de Cristiano Ronaldo.

Su estado de forma no es muy bueno, pero la mayoría de la plantilla juega en las mejores ligas europeas, incluida la Liga de Campeones. Muchos han jugado bien, entre ellos el trío del Manchester City -Rubén Dias, Joao Cancelo y Bernardo Silva- y Rafael Leão, del AC Milan.

Tampoco está claro qué impacto tendrá la explosiva entrevista de Cristiano Ronaldo en su estado de forma -y en las posibilidades de Portugal- en Catar.

¿Quién es la estrella de Portugal?

Cristiano Ronaldo es el nombre más importante, pero a sus 37 años está claramente en la trayectoria descendente de su carrera. Bernardo Silva es el otro que puede hacer un buen torneo si el seleccionador entiende por fin cómo aprovechar su talento por detrás de los delanteros.

¿Quién podría ser la sorpresa de Portugal?

Rafael Leão, João Palhinha (Fulham) y Matheus Nunes (Wolverhampton) podrían ser grandes sorpresas.

El delantero Leão, que milita en el AC Milan, campeón de Italia, fue elegido el mejor jugador de la Serie A el año pasado, demostrando ser letal con su velocidad, sus claras asistencias y sus goles.

Palhinha es el típico número 6 que juega en la Premier League, donde está demostrando su agresividad defensiva, su buena capacidad de pase y su habilidad para marcar goles.

Nunes es un centrocampista que puede convertir un escenario defensivo en una jugada de ataque en un solo movimiento del cuerpo. Es fuerte en la posesión del balón e intenso en la defensa.

¿Con qué tres palabras describiría a la selección de fútbol de Portugal?

Talento. Equilibrada. Experimentada.

¿Cómo creen los portugueses que le irá a su país en Catar?

Los portugueses son optimistas por naturaleza en lo que respecta al fútbol. Tenemos uno de los mejores equipos del mundo -si no el mejor- si lo miramos posición por posición.

Pero también está la inconsistencia del rendimiento del equipo, capaz de mostrar grandes actuaciones o de frustrar a los aficionados con actuaciones muy por debajo del nivel que estos jugadores han mostrado en sus clubes.

Sin embargo, ganar una Eurocopa y una Nations League desde 2016 es lo que cuenta al final.

Ronaldo es la gran estrella, pero también es visto a veces por los aficionados como el gran problema, ya que los compañeros siempre le miran cuando las cosas van mal. Por desgracia, no es el jugador que era hace 10 años.

La gente no confía tanto en el seleccionador nacional y muchos piensan que Fernando Santos no debería ser el entrenador. Esto se debe a que en algunos partidos intenta que el equipo no pierda, en lugar de aprovechar su riqueza ofensiva.

[Autor: Francisco Marques]

SERBIA

Aleksandar Mitrovic Credit: AP Photo

¿Cómo fue la clasificación para el Mundial?

Serbia se clasificó invicta en un grupo en el que estaba Portugal, campeona de la Eurocopa 2016. Ganó seis veces, incluyendo el 2-1 en Lisboa.

¿En qué estado de forma se encuentra Serbia?

Tras la clasificación, Serbia trasladó su buen estado de forma a la Nations League, quedando primera de grupo y ganando sus últimos cinco partidos.

Dragan Stojković, apodado Pixi, una leyenda del fútbol serbio, se convirtió en entrenador en 2021 y transformó el juego de la selección.

Serbia empezó a ser más ofensiva y a marcar más goles, lo que permitió que figuras como el delantero Aleksandar Mitrović alcanzaran su mejor forma.

Marcó ocho goles en la fase de clasificación para el Mundial y seis en la Nations League.

¿Quién es el jugador estrella de Serbia?

Varios jugadores destacan: Aleksandar Mitrović, delantero del Fulham, Dušan Vlahović, del Juventus, y el capitán Dušan Tadić, que juega en el Ajax. Ellos son el motor del equipo. Con cincuenta goles en sólo 76 partidos, Mitrović es el delantero más prolífico de la historia de Serbia.

Sin embargo, los aficionados están preocupados por las lesiones de Mitrović y Vlahović.

¿Quién podría ser la sorpresa de Serbia?

Srđan Babić, de 26 años, y Strahinja Eraković, de 21 años, el único jugador de la liga nacional serbia en la plantilla de Serbia para el Mundial, podrían ser las sorpresas.

¿Qué tres palabras utilizaría para describir a la selección nacional de fútbol de Serbia?

Ofensiva. Confianza. Combativa.

¿Cómo creen los serbios que le irá a su selección en Catar?

Hay euforia y una verdadera "fiebre del fútbol" en el país. Eso se debe a la clasificación para Catar, a las recientes actuaciones en el campo y al estilo de juego introducido por el seleccionador Dragan Stojković.

Aunque Serbia ha quedado encuadrada en el mismo grupo que Brasil, los aficionados son optimistas.

Stojković dijo que esto era normal.

"Los jugadores son conscientes de su responsabilidad, y vamos a Catar completamente relajados", dijo. "En una competición extremadamente fuerte, nos hemos clasificado para el torneo con estilo".

"Sólo la gente malintencionada puede encontrar defectos. Es lo que hay. No me gusta el orgullo innecesario, pero sí la modestia necesaria".

[Autor: Aleksa Boljanović]

ESPAÑA

El español Gavi disputa el balón con el checo Vaclav Jemelka. Credit: AP Photo

¿En qué estado de forma se encuentra España? ¿Cómo ha sido la clasificación para el Mundial?

España se clasificó para el Mundial de Catar al quedar primera de su grupo de clasificación.

Sin embargo, una inesperada derrota ante Suecia puso en riesgo el primer puesto hasta el último momento.

En la Nations League, España se clasificó como primera de grupo, pero sólo en el último momento, gracias a una victoria en los últimos minutos contra Portugal, en la última jornada.

¿Quién es el jugador estrella de España?

El jugador con más talento es Pedri, seguido de la estrella emergente Gavi.

España cuenta con un grupo de jugadores de gran talento, pero carece de una estrella internacional, en comparación con el pasado, cuando teníamos jugadores como Xavi, Iniesta, Sergio Ramos, Casillas, Villa y Puyol.

La verdadera estrella del equipo es el entrenador Luis Enrique. Ha construido un equipo según su estilo en el que él es la figura principal. A veces se le ha criticado por elegir a los jugadores que le gustan independientemente de su estado de forma o si hay otros jugadores que juegan en la misma posición y rinden más.

Sin embargo, a pesar de todo esto, Luis Enrique consiguió llevar al equipo a la final de la última Nations League a pesar de la juventud del equipo, algo que le dio mucho crédito entre los aficionados españoles.

¿Quién podría ser la sorpresa de España?

Ansu Fati podría marcar la diferencia. Se perdió algunos partidos por una lesión al principio de la temporada con su club, el FC Barcelona. Tampoco fue convocado para jugar con España en los últimos partidos, una decisión que hizo que algunos criticaran al seleccionador Luis Enrique. Eso hizo dudar de la presencia de Fati en la selección para el Mundial, pero al final pasó el corte. Es un jugador "diferente" con talento para convertirse en un delantero de talla mundial. Tiene la capacidad de cambiar el curso de un partido, de marcar goles donde nadie ve la posibilidad. En definitiva, tiene el talento necesario para ser una nueva estrella, pero nadie puede garantizarlo.

¿Con qué tres palabras describiría a la selección española de fútbol?

Posesión. Posesión. Posesión.

¿Cómo creen los españoles que le irá a su selección en Catar?

Nadie está seguro. Viendo los jugadores que tenemos, podríamos decir que España está un paso por detrás de otras favoritas, como Brasil y Francia. Pero también sabemos que tenemos talento suficiente para incluso ganar. Ya vimos cómo llegamos a la final de la Nations League y fuimos derrotados sólo por un polémico gol. Por eso, los aficionados no descartan la posibilidad de hacer un Mundial "mediocre" ni la posibilidad de ser campeones del mundo. Realmente creemos que podemos ganar.

[Autor: Manuel Terradillos]

SUIZA

El suizo Breel Embolo, a la izquierda, celebra con Remo Freuler, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Rubén Vargas y Djibril Sow tras marcar en un partido de la Nations League. AP Photo

¿Cómo fue la clasificación para el Mundial?

Suiza terminó primera en su grupo de clasificación, por delante de Italia, que tuvo que pasar por la repesca para llegar a Catar. Los ganadores de la Eurocopa 2020 perdieron ante Macedonia del Norte, lo que supuso una gran sorpresa.

¿En qué estado de forma se encuentra Suiza?

La mayoría del grupo está en buena forma, salvo dos jugadores muy importantes, el portero Yann Sommer y el centrocampista y capitán Granit Xhaka. El primero se está recuperando de una lesión en el pie y el segundo de un problema estomacal.

También es una incógnita el delantero Xherdan Shaqiri, que no juega desde la eliminación de su equipo, el Chicago Fire, de la carrera por los playoffs de la Major League Soccer de Estados Unidos el pasado mes de octubre.

¿Quién es la estrella de Suiza?

El capitán Granit Xhaka, que ha vuelto a ser indispensable en su club inglés, el Arsenal, es la estrella de este grupo. Otros destacados son el delantero del AS Mónaco Breel Embolo y Noah Okafor, la estrella emergente del fútbol suizo.

¿Quién podría ser la sorpresa de Suiza?

El seleccionador suizo Murat Yakin ha convocado sorprendentemente a cuatro porteros para Catar. Dado que Yann Sommer y Jonas Omlin no están al 100%, Fabian Rieder, de 20 años y procedente del Young Boys de Berna, podría entrar en la convocatoria.

¿Cómo creen los suizos que lo hará su país en Catar?

Suiza está en un grupo difícil, con Brasil, Camerún y Serbia. Para muchos seguidores suizos, sería bueno clasificarse para la siguiente ronda, cualquier otra cosa sería un "bonus".

[Autor: Vincent Coste]

GALES

Gareth Bale AP Photo

¿En qué estado se encuentra la selección de Gales? ¿Cómo fue la clasificación para el Mundial?

Gales quedó segunda en un grupo de clasificación que incluía a Bélgica y a la República Checa, por lo que tuvo que pasar por la repesca para llegar al Mundial de Catar.

Tras vencer a Austria, Gales jugó su último partido de clasificación contra Ucrania. La tensión era una locura. Por un lado, Gales no se había clasificado para el Mundial desde 1958, y por otro, el mundo entero estaba del lado de Ucrania, debido a la guerra.

En cuanto a los jugadores, en la selección galesa ha habido algunas lesiones desde el comienzo de la temporada, como las de Gareth Bale y Harry Wilson. El centrocampista Joe Allen entró en la convocatoria a pesar de no haber jugado desde septiembre por una lesión en los isquiotibiales.

¿Quién es el jugador estrella de Gales?

Yo diría que Gareth Bale. Si se pregunta a los aficionados galeses, dirán lo mismo. Sabe cómo liderar al equipo y, a pesar de sus 33 años, sigue haciendo cosas en el campo que nadie más puede hacer.

¿Quién podría ser la sorpresa de Gales?

Depende de lo mucho que se siga el fútbol galés, pero para el mundo exterior, yo diría que Brennan Johnson. Juega en el Nottingham Forest de la Premier League y es un talento fantástico.

¿Con qué tres palabras describiría a la selección nacional de fútbol de Gales?

Contraataque, valentía y decisión. Es un equipo que se juega el pellejo para ganar.

¿Cómo creen los aficionados galeses que lo hará el equipo? ¿Cuáles son las expectativas?

Llevamos 64 años sin ir a un Mundial, por lo que para algunos, el mero hecho de llegar a él es algo absolutamente enorme. Por otro lado, hemos conseguido superar la fase de grupos en los últimos grandes torneos en los que hemos estado.

[Autor: Glen Williams, corresponsal de la ciudad de Cardiff en Wales Online, en declaraciones a Estelle Nilsson-Julien].