Entrar en Gaza no es fácil sobre todo para alguien como Riccardo.

Riccardo es el primer estudiante Erasmus de la historia que viajó a una zona de guerra en 2019 para aprender sobre cirugía de urgencias.

El difícil cruce de fronteras entre Israel y la Franja de Gaza fue el primero de los muchos retos con los que se topó este joven italiano durante su aventura.

Un documental italiano narra su historia, que claramente, fue más que un viaje: "Erasmus en Gaza" trata sobre lo que supone perseguir los sueños de uno.

Ahora, Riccardo vive en Verona, donde está haciendo su residencia y asegura que siempre estará agradecido por esta experiencia.

"Es imposible estar preparado para algo así... nadie te dice como debes enfrentarte a tiroteos masivos en los que 50 personas llegan al mismo tiempo en un periodo de 10 minutos, y todas ellas con heridas de bala... Encontrarse en una situación así... puede ser muy impactante y también muy difícil de gestionar emocionalmente. Pero después de pasar por eso, confirmé que esto es lo que quiero hacer en la vida", afirma Riccardo.

El programa Erasmus como una herramienta para la paz

Ser un estudiante sin ideas preconcebidas sobre la guerra es lo que empujó a los dos directores de este documental a contar su historia.

Pero había una pregunta que querían responder en la película que su director, Matteo Delbò, define como: "¿Puede la diplomacia cultural llenar el vacío que ha dejado la diplomacia política, que ha fracasado completamente en su misión?. Después de esta experiencia, lo que podemos decir es que el proyecto Erasmus consiste en la enorme responsabilidad que debe asumir la Unión Europea. Es un programa que pretende construir puentes en lugar de muros".

"En este contexto, el programa Erasmus es como una herramienta para la paz y refleja la identidad europea... es como abrir nuevos horizontes tanto para Riccardo como para la gente que vive en Gaza. Estos se encuentran completamente aislados... viven en una prisión y no saben lo que significa conocer a un "extranjero", y este es el papel que ha juagado Riccardo. Él encarna el mundo occidental que nunca han conocido", añade Chiara Avesani, la otra directora del documental.

Unir culturas como solución a las guerras

Cuando se le pregunta por la guerra en Ucrania, Riccardo dice que todas las guerras son iguales, las describe como una enfermedad que puede afectar a todo el mundo.

"Poder asistir a la misma clase junto a otras personas que vienen de distintas partes del mundo es algo que puede unir a las culturas... Esto lleva a conocernos, y cuando esto pasa, no tenemos miedo los unos de los otros y si no hay miedo no hay guerra".

Los directores esperan que la experiencia de Riccardo pueda inspirar a otros estudiantes a hacer lo mismo en otras partes del mundo.