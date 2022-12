Conmoción y muchas preguntas sin respuestas en la localidad inglesa de Solihull, después de confirmarse la muerte de tres de los cuatro niños que fueron rescatados el domingo tras caer en un lago congelado.

El cuarto niño, de 6 años, se encuentra en estado crítico en el hospital. La policía, por su parte, reconoce que no puede descartar que hubiera más niños en el lago.

"Esas informaciones no coinciden con los niños que fueron rescatados del lago ayer. Es verdad que tenemos que estar 100 % seguros de que no hay nadie más que haya caído en el agua esta vez. Pero tenemos que destacar que no hemos tenido ninguna denuncia o reporte de que sugiera que hay otras personas desaparecidas. Pero hasta que no estemos 100 % seguros, vamos a llevar a cabo búsquedas en el transcurso del día", declaró Richard Harris, agente de policía del condado de West Midlands.

Por el momento no se ha hecho pública la identidad de los fallecidos. La policía británica ha hecho un llamamiento a los testigos para que aclaren las circunstancias en las que se produjo este terrible suceso. El Primer Ministro, Rishi Sunak, transmitió sus condolencias a las familias.

Los cuatro cayeron al lago, ubicado en la zona de Kingshurst de Solihull, el domingo por la tarde y, si bien ciudadanos y agentes de Policía lograron rescatarlos, los bomberos y paramédicos que acudieron al lugar les proporcionaron los primeros auxilios antes de ser llevados a dos hospitales de Birmingham.

Una vez en las unidades sanitarias, los tres niños "no pudieron ser reanimados", según explica un comunicado de la fuerza policial.