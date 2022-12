La Unión Europea está inmersa en un escándalo que sacude el corazón de sus instituciones, en un momento crucial en el que la guerra provocada por Rusia sigue su curso, y hay que tomar decisiones críticas para los ciudadanos europeos. Al mismo tiempo, los líderes de la UE siguen sin encontrar una respuesta a la crisis energética.

Para hablar de ello, en el espacio The Global Conversation, la periodista de Euronews, Efi Koutsokosta, cuenta con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, como invitado.

En primer lugar, me gustaría empezar abordando el reciente escándalo del ‘caso Catar’, con el presunto soborno de funcionarios de la UE, incluida la participación de una vicepresidenta del Parlamento Europeo. Cuando se enteró de esta noticia, ¿le sorprendió? ¿Qué opina de todo esto?, pregunta la periodista de Euronews, Efi Koutsokosta.

"Bueno... me sorprendió bastante, y me enteré de algunos detalles. Y espero que, el Estado de derecho vuelva al Parlamento Europeo, y se expliquen todos esos comportamientos escandalosos", responde Mateusz Morawiecki.

El primer ministro polaco Mateusz Morawiecki conversa con la periodista Efi Koutsokosta en el transcurso de su entrevista en el espacio The Global Conversation. Euronews

Al mismo tiempo, señor primer ministro, mientras los ciudadanos de la Unión Europea observan todo este drama político, vemos que, también, la UE, tras meses de interminables conversaciones, sigue estancada en lo que respecta a la gestión de la crisis energética. Los ministros del bloque comunitario fracasaron una vez más, esta semana. ¿Debemos esperar un avance, pronto?, quiere saber la reportera.

"No estoy tan seguro, porque veo que algunos países que tienen que hacer frente a esta crisis, desde el punto de vista de los precios del gas, de los precios del petróleo, lo hacen de una manera muy, muy egoísta. No tienen una visión de conjunto. No ven el impacto directo de los recursos naturales, y de los precios en Ucrania; alimentar las máquinas de guerra rusas debería detenerse lo antes posible. Polonia siempre ha sido uno de esos países, uno de los pocos países que han sido más radicales a la hora de aumentar, rápidamente, los paquetes de sanciones. Porque... pensábamos que, cuanto antes nos enfrentáramos a la maquinaria bélica rusa, antes volvería la paz a Europa", declara el primer ministro de Polonia.

Cuando se trata de todas estas negociaciones sobre la limitación del precio del gas, ¿cómo puede explicar a los ciudadanos que están viendo cómo sus facturas se disparan, que los líderes de la Unión Europea no sean capaces de encontrar una solución?, interroga Efi Koutsokosta.

"¡Exacto! Varias naciones, incluida Polonia, hace algún tiempo, en los meses de abril, mayo y junio, presionamos a la Comisión Europea, y a algunos otros países del Norte, en particular, junto con Italia y España. Intentábamos actuar sobre la ayuda. Intentamos estimular un denominador común apropiado, digámoslo así, porque sabíamos que el tope del precio del gas debía encontrarse en algún punto intermedio entre nuestras expectativas, y algunas expectativas de Alemania y los Países Bajos, y los demás. Sin embargo, el modo en que se han obstinado en bloquearlo me parece bastante preocupante, porque creo que aún estamos lejos de alcanzar un compromiso sobre un tope del precio del gas", afirma el político polaco.

Entonces, ¿son Alemania y los Países Bajos los culpables de este bloqueo?, pregunta la periodista de Euronews.

"Bueno, no estoy culpando a nadie, sino señalando que la solidaridad para toda Europa significa encontrar, lo antes posible, un denominador común, y no siempre el mínimo común denominador", señala Mateusz Morawiecki.

¿Está en peligro la seguridad energética del continente este invierno, y en próximos inviernos?, quiere saber Efi Koutsokosta.

"Por supuesto. La Unión Europea es toda una potencia económica. Y también podemos dictar, o tal vez dictar sea una palabra demasiado fuerte... pero podemos presionar a nuestros socios, y no me refiero a Rusia. Me refiero a otros países, para que establezcan acuerdos a medio o largo plazo sobre el gas, a un nivel adecuado, y que no dependan de las enormes fluctuaciones y especulaciones que se produjeron en agosto de este año, y en septiembre", indica el primer ministro de Polonia.

La guerra en Ucrania sigue su curso sin final a la vista. Por eso, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha dicho que Occidente debería plantearse dar garantías de seguridad a Rusia para poner fin a la guerra. ¿Es una opción realista?, interroga la reportera.

"Creo que Rusia, siendo una superpotencia, que está debilitada, pero que sigue teniendo un arma nuclear y un ejército fuerte, realmente, no necesita ningún tipo de garantías, porque las tiene en sus propias manos. El único país que necesita apoyo y garantías, para su soberanía y seguridad, es Ucrania. Por eso, creo que nuestro enfoque adecuado sería apoyar a Ucrania mediante un suministro de armas más potente, y ayuda financiera, para que Putin y el Kremlin vean que nos tomamos en serio el apoyo a Ucrania, no solamente durante este invierno, sino en los años venideros", declara el político polaco.

Me gustaría preguntarle por un asunto más relacionado con la Unión Europea. La UE ha decidido congelar los fondos comunitarios destinados a Hungría, por temor a que ese dinero contribuya a la corrupción. ¿Qué opina al respecto?, pregunta la autora de la entrevista.

"Bueno... puedo decirle que estoy asombrado, y escandalizado, con la corrupción en el Parlamento Europeo. Eso es lo primero. Creo que los procedimientos en el Parlamento Europeo, y en las demás instituciones, deberían revisarse a fondo. En cuanto a la postura de la Unión Europea respecto a Hungría, creo que, dado que ese país tiene un Gobierno bastante conservador, esta es una de las razones por las que Hungría es una nación tan atacada. No soy un experto en el ecosistema húngaro, y creo que una parte importante, si no se trata de todos los ataques, más bien, son injustificados", responde Mateusz Morawiecki.

Imagen del primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, durante su entrevista en el espacio The Global Conversation. Euronews

También se planteó la preocupación por su país, Polonia, pero no se tomó ninguna decisión al respecto. ¿Qué tiene que decir a los que reclaman un doble rasero para Polonia y Hungría?, quiere saber la periodista de Euronews.

"Solamente puedo subrayar que, tanto Hungría como Polonia reciben un trato muy injusto; no debería haber sido así", sostiene el primer ministro de Polonia.

¿Se siente atacado por la Comisión Europea?, interroga la reportera.

"Estamos en el ‘punto de mira’ de la Comisión Europea desde hace varios años, porque no están de acuerdo con la reforma del sistema judicial poscomunista", explica el político polaco.

¿Cree que Bruselas ha suavizado su actitud hacia Polonia después de la guerra?, pregunta Efi Koutsokosta.

"¿Se ha suavizado? Bueno... yo no lo veo así, en absoluto. Veo que siguen interviniendo, brutalmente, más allá de sus competencias, que no están incluidas en los tratados. Y... lo decimos muy alto. Por eso me sorprende tanto su enfoque de los últimos años", concluye el primer ministro de Polonia.