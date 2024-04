Polonia es el país de la UE con menor índice de igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Nuestro reportero internacional Julián López viaja a Varsovia para tratar de entender las expectativas y temores de la comunidad LGBT ante la llegada del nuevo gobierno.

PUBLICIDAD

El país se encuentra a la cola de la UE en materia de plena igualdad y respeto de los derechos humanos de la comunidad LGBT. Polonia también tiene una de las leyes del aborto más restrictivas de la UE.

El nuevo gobierno liberal, de amplia coalición, ha prometido reformas en ambos ámbitos, así como avances en los derechos de la mujer.

Pero el camino legislativo parece largo y sinuoso, con importantes consecuencias para muchos. Conocimos, por ejemplo, a la editora Elżbieta y a la escritora Renata pocas horas antes de viajar a Dinamarca para casarse. Su boda no tendrá ningún valor legal en Polonia.

"Preferiríamos casarnos en Polonia, por supuesto, pero sigue siendo imposible. Tenemos una relación de unos 30 años. Hay muchos matrimonios heterosexuales que no duran tanto. Y en Polonia sigue siendo imposible reconocer nuestra relación, ni siquiera como unión civil", afirma Renata.

Además de la igualdad de derechos en el matrimonio, la comunidad LGBT polaca quiere que el nuevo gobierno aborde urgentemente la incitación al odio.

Anna Mazurczak, que trabaja como abogada en la mayor y más antigua ONG del país en defensa del colectivo, afirmó que "puedes decir lo que quieras sobre la comunidad LGBTI y no te castigarán. Si dices exactamente las mismas palabras, algo odioso contra las minorías religiosas, las minorías étnicas y las minorías nacionales, entonces será un delito. Lo que el gobierno acordó, en realidad, es que deberíamos modificar definitivamente el Código Penalpara tipificar como delito la incitación al odio homófobo y transfóbico. Y prepararon un proyecto de ley que conocemos con certeza, pero todavía lo están tramitando".

Podría decirse que este proceso se está viendo obstaculizado por una fuerte polarización social.

Deberíamos modificar definitivamente el Código Penal para tipificar como delito la incitación al odio homófobo y transfóbico. Anna Mazurczak Abogada

Mientras paseábamos por Varsovia, fuimos testigos aquí y allá de pequeñas manifestaciones contra distintos planes del gobierno, incluida su agenda social.

"Puedes hacer lo que quieras en tu casa, yo no miro en tu cama", nos dijo un hombre que llevaba horas con grandes carteles contra la homosexualidad y otros temas. "Pero no estoy de acuerdo en que lleves tu propia cama a los espacios públicos. Eso equivale a corromper a los niños. Yo la defino (la homosexualidad) como una enfermedad que no debe promoverse".

ARCHIVO - Bart Staszewski, un activista LGBT, sostiene un cartel que utiliza para protestar contra las resoluciones anti-LGBT, en Varsovia, Polonia, 24 de enero de 2020. AP Photo/Przemysław Stefaniak

El debate político es igualmente acalorado y promete un largo y tortuoso camino legislativo para cualquier reforma. La oposición no quiere cambiar el statu quo existente. E incluso dentro de la amplia y heterogénea coalición que apoya al Gobierno, muchos diputados tienen opiniones conservadoras y son reacios a emprender reformas profundas. El presidente de Polonia, Andrejz Duda, del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS), tiene derecho a vetar cualquier legislación.

Ya se ha anunciado una nueva ley que regulará las llamadas uniones civiles. En el Parlamento está trabajando en las recomendaciones. El gobierno ha prometido seguir adelante, pero el proyecto actual no va lo suficientemente lejos para parejas como la que forman desde hace 12 años Aleksandra y Karolina, madres de dos niños de 5 y 2 años. "Como personas que hemos formado una pareja del mismo sexo, no sólo nos importa tener una unión legal. Nos importa la igualdad", concluyen.