En 2016, José Núñez, periodista madrileño, pasó 40 días en un campo de refugiados administrado por militares en Katsikas, localidad situada a seis kilómetros de la ciudad de Ioannina, en el noroeste de Grecia.

El lugar se instaló el 17 de marzo de 2016 y acoge a cientos de familias migrantes, principalmente de Siria, Afganistán e Irak.

Durante su estancia allí, Núñez conoció muchas de las desgarradoras historias de los desplazados de sus países de origen y experimentó las duras condiciones de vida dentro del campamento.

Aunque nunca tuvo la intención de escribir un libro, al regresar a Madrid Núñez empezó a escribir todo lo que recordaba de su estancia en el campo, en lo que describe como una "catarsis" para él.

Seis años después ha publicado "Shukran, my friends", un libro en el que relata sus experiencias en Katsikas y comparte los numerosos testimonios de los refugiados que conoció.

El libro, que fue finalista a los Premios Círculo Rojo, uno de los galardones literarios más prestigiosos de España, también destaca la increíble labor de los numerosos voluntarios del campo, a los que Núñez describe como los "héroes" del libro.

Euronews: ¿Cuándo y por qué decidiste ir a un campamento de refugiados?

José Núñez: Tomé la decisión de ir al campo de refugiados de una manera bastante repentina. Trabajando como periodista, tenía que aguantar las noticias de lo que estaba pasando durante la guerra de Siria como en los campamentos de refugiados de Grecia.

También un poco forzado por mi situación personal en ese momento, mi pequeña crisis existencial que ve cómo se abre una pequeña ventana ahí en Grecia.

E: ¿Qué te encontraste allí cuando llegaste?

J.N: La primera cosa que me llamó la atención es cómo en cuestión de horas todos mis prejuicios, que eran prejuicios muy estúpidos pero que reconozco los tenía, se derrumbaron radicalmente.

Me sorprendió también la situación general en la que estaba viviendo. Yo esperaba ver unas condiciones mínimas y que viviera en unos trailers o tiendas de campaña que, por lo menos, fueran waterproof. Pero nada de eso.

Vivían en unas condiciones bastante lamentables. Comían muy poco. Aquello estaba dirigido por el ejército, que les repartía una especie de catering diario.

Me sorprendió ver cómo verdaderamente los que tiraban del día a día de ese campamento eran los voluntarios independientes, en su gran mayoría españoles y sin los cuales no sé que hubiera pasado en ese campamento.

Campamento de Katsikas 2016. José Núñez

E: En tu libro hablas de muchas contradicciones dentro del campamento, ¿cuáles te llamaron más la atención?

J.N.: Sí, efectivamente, en el día a día uno veía que había muchas contradicciones. Por ejemplo, llegaba cada ciertos días, un tráiler enorme desde España, con muchísima ropa o con muchísimos juguetes, porque en ese momento había muchísimos niños, pero no podía repartir sin más. Creo que de los 400 niños o más que tenías había que darle el mismo juguete a cada niño. Era algo que sólo aprendías una vez estabas allí.

Lo mismo pasaba con la ropa, y por mucha que hubiera, no podías ponerte a repartirla entre unas personas que no tenían dónde meter la ropa. Ellos vivían en unas tiendas que se empapaban cada vez que llovía, y por eso, evidentemente no tenía ningún tipo de armario ni nada por el estilo.

E: ¿Qué cosas hiciste durante el tiempo que estuviste allí? ¿Y cuáles de estas tareas estaban completamente fuera de lo que habías hecho en tu vida hasta entonces?

J.N: Yo no soy bombero, no soy sanitario, no tengo ningún tipo de experiencia como voluntario. Pero una vez que estás ahí sobre el terreno empiezas a ver que lo que hace falta son manos, trabajar y moverse.

Una de las primeras cosas que hice fue construir un campo de fútbol. Yo soy muy aficionado al fútbol, como se puede leer también en el libro, y veía que había allí mucha pasión, sobre todo entre los jóvenes, entre los más pequeños, por el fútbol.

Me fui a una, a una ferretería que había por la zona y compré unos palos y construimos entre todos una portería. Después hicimos también una cancha de baloncesto, y más adelante construimos también un cine, porque había por ahí perdido un proyector que habían usado alguna vez, pero que decidimos convertir una especie de cine diario. Entonces, cada noche proyectabamos películas, dependiendo de cuál o cuáles fueran los espectadores, si eran niños o si era más grande o si había algún partido de fútbol.

Imagen del cine. José Núñez.

E: ¿Y qué tipo de personas conociste allí?

J.N: Ese es uno de los principales problemas, entre comillas, que uno se encuentra cuando llega a un campamento de refugiados. O al menos lo que me pasó a mí. Tú vas con una idea inicial de simplemente ayudar a unas personas en lo que buenamente puedas, sin darte cuenta que con el paso de los días vas conociendo a esas personas. Y eso lo cambia todo. De repente pasas de estar en un campo de refugiados ayudando a los refugiados a estar en un lugar en el que conoces a unas personas que están en un campo de refugiados a que unos amigos tuyos sean refugiados viviendo en un campo.

E: ¿Cuáles eran las condiciones de vida en el campamento? Porque Katsikas lo describes como uno de los peores campamentos de refugiados de Grecia.

J.N: Era bastante lamentable, todo eran tiendas de campaña y no había ningún tipo de trailers y esas tiendas de campaña no eran impermeables. Estábamos en una zona en el norte de Grecia en la que llovía mucho y las tiendas se inundaban completamente.

E: Tu libro es bastante crítico con los organismos oficiales como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) a la hora de gestionar estos campos de refugiados. E insistes mucho en el que los voluntarios independientes son las personas que realmente solucionaban al final la gestión y la organización del campo.

J.N: Es así. Al menos es lo que a mí me tocó vivir en ese campamento durante esos días. Los auténticos héroes de aquel lugar eran los voluntarios independientes, en su mayoría españoles. En este caso, supongo que en otros campamentos habría de todas las nacionalidades. Pero fueron los que verdaderamente tiraron del carro día a día.

Yo me centro en el libro en cinco o seis siete personas que eran las que verdaderamente lideraban aquel lugar y que eran las chicas españolas de Castilla la Mancha, de Madrid y de Galicia también, que fueron las que hicieron posible que ese campamento, que esas personas pudieran sobrevivir día a día.

E: Una parte muy interesante del libro es que te invita a perder los prejuicios con los que cualquier persona se enfrenta a un campo de refugiados.

J.N: Recuerdo que fue uno de los voluntarios con los que más amistad dice que aparece mucho en el libro el que nos hacía ver a todos que hay que quitarle la parte paternalista al campo de refugiados. Puesto que no deja de ser otra cosa que una sociedad más donde hay gente buena, por supuesto, pero también hay gente mala. Hay gente que quiere simplemente sobrevivir en el día a día sin hacer daño a los demás y hay gente que quiere aprovecharse de esa situación y sacar rédito y pisar a los demás o intentar favorecerse de alguna manera.

Campamento de Katsikas 2016. José Núñez

E: Y con esa experiencia que viviste, ¿cómo fue volver, volver a Madrid o volver a sentarte en una redacción y tener que afrontar noticias sobre refugiados?

J.N: Volver a Madrid fue bastante duro y de hecho creo que fue un poco la chispa que me hizo empezar a escribir el libro, un poco como a modo de catarsis.

Vuelves a Madrid y vuelves a tu vida ordinaria y eres consciente de que ahí, en el otro lado de Europa, prácticamente a dos horas de vuelo, pues están unas personas que se han convertido en tus amigos y que siguen sufriendo en el día a día, siguen durmiendo sobre las piedras en unas tiendas de campaña empapadas de lluvia e intentando llegar a Europa sin posibilidad de hacerlo porque les falta un papel.

E: Para terminar, han pasado seis años, ¿qué relación tienes actualmente con las personas que conociste en este campo?

J.N: Afortunadamente, gracias a las redes sociales, hoy en día todo es mucho más fácil y a través de Instagram y y de Facebook mantengo muy buena relación con algunos de los personajes principales. Y les va bien. Algunos lo llevan mejor, a otros les va peor. Algunos siguen dependiendo de las subvenciones para poder tirar para delante día a día, pero en su en su mayoría también han ido formando sus familias, han ido haciendo sus vidas que no son por cierto, como las que ellos planeaban.

Me quedo, por ejemplo, con la reflexión que hacía una una refugiada dentro del campamento y que decía que ella no quería escribir las memorias de su pasado, que es lo que solemos hacer todos, sino las memorias de su futuro. Ese futuro que ya no iba a tener, ese futuro que siempre había soñado.

'Shukran my Friends' está disponible en la editorial Círculo Rojo.