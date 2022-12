Fallece a los 53 años el exfutbolista y entrenador serbio Sinisa Mihajlovic tras luchar contra una leucemia,

El gran defensa, que hizo historia con sus goles de falta, murió en Roma y fue hasta el pasado septiembre entrenador del Bolonia.

Superó esta leucemia en primera instancia en 2019, pero se le reprodujo a finales de la temporada pasada lo que provocó que tuviera que someterse de nuevo a un tratamiento médico que lo alejó de los banquillos, pero volvió a dirigir un partido desde el césped algo más de un mes después de haber estado ingresado en un hospital, justo para las tres últimas jornadas.

Como futbolista, Mihajlovic conquistó la Copa de Europa en 1991con el Estrella Roja de Belgrado antes de dar el salto a varios clubes italianos. Militó en el Roma dos temporadas, hasta que en 1994 fichó por el Sampdoria. Cuatro años después, en 1998, firmó por el Lazio y vistió la equipación 'biancoceleste' hasta 2004, cuando se marchó al Inter, equipo en el que se retiró en 2006.

Un triplete de goles a balón parado en un partido

Casualidades del destino, justo tres días antes de su muerte se cumplieron 24 años exactos de su hito en la Serie A, con la camiseta del Lazio. El 13 de diciembre de 1998, Sinisa Mihajlovic se convirtió en el primer y único jugador de la liga italiana en firmar un triplete de goles a balón parado. Era su especialidad, pero aún así, tres goles de falta directa son toda una hazaña al alcance de unos pocos elegidos con un golpeo privilegiado.

La zurda de Mihajlovic era una de esas pocas tocadas por una varita mágica, de esas pocas capaces de poner nervioso a los metas de la época simplemente con que el árbitro pitara una falta en las proximidades del área.

Como entrenador, además del Bolonia, dirigió al Catania, al Fiorentina, al Sampdoria, al Milan, al Torino y a la selección de Serbia.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, destacó las cualidades del jugador serbio, afincado en Italia, publicando este mensaje en su cuenta Twitter.

"Luchaste como un león en el campo y en la vida. Has sido un ejemplo y has dado valor a muchos que están enfrentando la enfermedad. Te han calificado como un sargento de hierro, has demostrado que tienes un gran corazón. Eres y serás siempre un ganador. Adiós Sinisa Mihajlovic".

Además, la Serie A también expresó su pesar: "La Lega Serie A está profundamente entristecida por la muerte de Sinisa Mihajlovic, un icono del fútbol y la vida. Su clase pura como jugador y entrenador, su fuerza y su humanidad son un ejemplo que deja una huella indeleble en el fútbol italiano y mundial".