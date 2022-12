El duro trabajo de los electricistas ucranianos

Los bombardeos rusos de marzo dejaron a la región ucraniana de Chernihiv sin electricidad. Cuando los trabajadores tratan de recuperar el suministro y conectan la luz durante unos minutos, ya es una pequeña victoria.

Maksym Khropatyi y Anatolii Lavrenko son socios y trabajan por recuperar el suministro. El primero detalla que "ahora estamos con cables nuevos Estamos reconstruyendo la línea porque estaba muy dañada. La electricidad no es algo que se coge en una cesta y se lleva a casa. Se produce tanto como se consume. Ahora, por desgracia, estas son las condiciones, pero estamos haciendo todo lo posible para que todo vuelva a la normalidad, al menos como antes, o incluso mejor."

No obstante, el trabajo no resulta nada sencillo. Apenas hay corriente para necesidades elementales, como por ejemplo, cargar un móvil. Y las alegrías son breves, como indica Anatolii: "Incluso cuando lo hemos arreglado cinco minutos ha estado bien. Puede que alguien cargara el teléfono. Un día llegué a casa y mi nieto estaba allí. Con guerra o sin ella, necesitaba el teléfono. Salto a mis brazos y me dijo: '¡Gracias, abuelo! Hay luz'. Y dos minutos después, se apaga. Se me saltaron las lágrimas."

El operador de electricidad ha tenido que realizar cortes de emergencia en diferentes partes de Ucrania. El presidente, Volodímir Zelenski, ha anunciado la creación de 4.000 puntos de emergencia en diferentes partes del territorio para garantizar una parte del suministro.