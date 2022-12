"Superbigote" y "Supercilita", estos son los juguetes estrella de estas navidades que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha regalado en masa por toda Venezuela.

Este muñeco de acción cuenta desde hace un año con una serie de animación en la televisión estatal, que narra las peripecias de "Superbigote", un héroe inspirado en Maduro que lucha contra el "imperio" estadounidense. Un regalo que sus partidarios apoyan.

Rosa Rodríguez, consejera de recursos hídricos del consejo comunitario financiado por el gobierno en la localidad de Carayaca, afirma:

"Para mí no es una campaña. Para mí (la entrega de los juguetes) fue un gesto humanitario hacia los niños, y hacia la comunidad para que sepan que no todo lo que se dice (de los juguetes) es verdad. Deben saber todo lo que estamos viviendo, lo malo y lo bueno. Esto no es publicidad, para mí, esto no es política. Estoy muy contenta y lo he recibido con orgullo".

Esta medida ha sembrado la polémica entre la oposición, convertida también en un enemigo en las aventuras de "Superbigote". Estos la han descrito como un esfuerzo de mal gusto para adoctrinar a los niños.

Belkis Bolivar, miembro del sindicato de maestros, argumenta: "Me parece una falta de respeto a nuestros niños, porque para mí esos muñecos representan una iniciación a nuestros niños en el culto a la personalidad de Maduro. Claro, no puedo estar de acuerdo porque (con su distribución gratuita), lo que se hace es ideologizar a los niños que tienen la mente fresca, que todavía no saben distinguir lo bueno de lo malo. Entonces, a los niños les empieza a gustar el muñeco y bueno, ya sabemos lo que representa la gente que dirige el gobierno".

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el domingo que el gobierno compró 13 millones de regalos para niños de toda Venezuela, que tiene una población de solo 25 millones de personas.