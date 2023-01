Liberados antiguos prisioneros rusos reclutados por el grupo Wagner

Los buscó en las cloacas del sistema penitenciario ruso para luchar en Ucrania y este jueves los ha despedido como héroes. Yevgeny Prigozhin, el antiguo líder del temido grupo mercenario ruso Wagner, ha liberado a un grupo de antiguos prisioneros tras seis meses de lucha en la invasión de la exrepública soviético a los ha alabado: "Habéis trabajado hasta el final de vuestro contrato. Habéis trabajado honorablemente, con dignidad. Entre los primeros. Entre los primeros, sí. Habéis cumplido como pocos", les ha dicho

Prigozhin ha recordado que muchos combatientes de Wagner han muerto y ha pedido a la sociedad rusa que los trate con respeto. A los recién liberados les ha dado consejos: "No bebáis demasiado, no consumáis drogas, no violéis a las mujeres, no os metáis en líos. La policía debe tratarte con respeto".

Conocidos por su brutalidad y eficacia en otros países como Mali y Siria los mercenarios de Wagner han encontrado en Ucrania un hueso duro de roer. El propio Prigozhin ha reconocido en lugares como Bajmut, que "cada casa es una fortaleza".