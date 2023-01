Controversia por las palabras del príncipe Enrique sobre Afganistán

¿La afirmación del Príncipe Enrique de que mató a 25 soldados talibanes amenaza su seguridad?Aunque no es ilegal que los ex soldados británicos hablen de cuántas personas han matado, va en contra de las convenciones y la revelación ha sido muy criticada en Internet.

Un ex militar de la Marina Real británica ha escrito en Twitter: "Siempre he tenido tiempo para el príncipe Enrique, pero esta afirmación "ha roto una regla no escrita en las fuerzas armadas. No se discute a quién y a cuántos se ha matado nunca".

Incluso un ex marine británico que sirvió con Enrique y fue descrito como un "héroe" por el príncipe después de perder dos extremidades tuvo palabras duras: "Te quiero Enrique, pero tienes que callarte".

Y lo que es más preocupante, los propios afganos han dicho que la descripción que hizo Enrique de sus muertos como "piezas de ajedrez" fue insultante. Un líder talibán en Afganistán manifestó: "Los que mataste no eran piezas de ajedrez, eran humanos; tenían familias que esperaban su regreso", una opinión compartida por muchos afganos en Internet.

Otro tuit fue aún más directo. Decía "sed de sangre del siglo, que Dios maldiga a los terroristas de Occidente y a sus aliados".

Esto puede hacer la vida del equipo de seguridad del príncipe Enrique mucho más difícil, al aumentar potencialmente el número de amenazas contra él debido a su paso por el ejército.

Ahora está actualmente pidiendo al gobierno del Reino Unido que le permita pagar por la protección policial mientras está en el país, un privilegio que perdió cuando dejó de ser un miembro activo de la familia real en 2020.

Algunas personas han subrayado la ironía de que esta revelación, que ha generado críticas casi unánimes, podría ir en contra de las esperanzas del príncipe de reforzar la seguridad alrededor de su familia.