El este de Ucrania sufre las primeras heladas fuertes del invierno con temperaturas por debajo de los 20 grados bajo cero. Los bombardeos han destruido prácticamente la ciudad minera de Toretsk, a apenas 20 kilómetros de Bajmut, se libran intensos combates. Allí permanecen aún unos 16.000 habitantes. En la línea de frente, las condiciones de vida son críticas. El agua escasea, los alimentos se distribuyen en puntos de ayuda humanitaria, y los cortes de electricidad son constantes.

Perros y gatos para calentarse

"Por la noche, como tengo perros y gatos, ellos me dan calor. Aunque las paredes del apartamento están heladas. Pero, me las arreglaré. En la guerra en 1941 las cosas eran aún peor", dice Lena, una ucraniana enfundada en su abrigo.

En Toretsk hay muchos edificios de apartamentos de la época soviética mal aislados. Lidia, de setenta años, vive en uno de ellos. Dice que huyó de su pueblo natal, que está justo en medio de los combates.

Explosiones, miedo y niños jugando con la nieve

"Tengo mucho miedo, pero la situación es desesperada. Esto es terrible. Hay fuertes explosiones. Tengo miedo, pero qué hacer".

El rugido de la guerra se oye de fondo, pero Ksenija, de 6 años, y Danil, de 10, han salido a jugar. El último misil cayó en la casa de al lado.

"Hay explosiones y balas vuelan por aquí, no sé muy bien que es, pero no me gusta nada", dice este niño.

Las heladas complican aún más la vida en el este de Ucrania donde no hay ni electricidad, ni generadores.