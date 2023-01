Brasilia se ha convertido en una especie de escena del crimen. La policia intenta recabar toda la evidencia posible en las sedes de los tres poderes que quedaron totalmente vandalizadas tras el asalto del pasado domingo.

Varias investigaciones están en curso para encontrar a los autores intelectuales. El ataque ha conmocionado a todo el país.

"Fue un ataque particular. Fue un acto vandálico, ¡una locura! No te gustó el resultado electoral, como a mí no me gustó el de 2018, pero no fui a vandalizar cosas", dice a Euronews Moema do Prado Pereira, una trabajadora del sector público.

Figuras del Gobierno de Lula da Silva acusan a los simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro de ser los responsables del asalto. Sin embargo, hay quienes apuntan que los bolsonaristas no han sido los únicos en expresarse a través de la violencia.

"En los anteriores gobiernos de Lula, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra y los sin techo también solían hacerlo", apunta Elma: "Los indígenas también, siempre ha habido protestas en las que rompían todo. ¿Y ahora llaman a esto antidemocrático y terrorista? Entonces en el pasado también eran terroristas... ¿Por qué no los llamaron así? Ah y en ese tiempo nadie era encarcelado. Nadie era investigado", concluye.

El asalto del domingo concluyó con 1 500 personas detenidas. Las autoridades brasileñas tienen cinco días para imputar los cargos.

Los partidarios del actual presidente insisten en que debe caer todo el peso de la ley sobre aquellos que buscaban sembrar el caos y desencadenar una intervención militar. José Eduardo Cardozo, antiguo ministro de Justicia, considera que la democracia del país estuvo a punto de ser socavada.

"La democracia lo tolera todo, excepto los actos que pretenden exterminarla. Si no actuamos enérgicamente contra quienes quieren violar la democracia, la perderemos. Los culpables deben ser puestos tras las rejas. Los que actuaron políticamente mal deber perder sus mandatos. Y desde el punto de vista de la responsabilidad civil, deben pagar con su propio dinero los daños causados al patrimonio público", asevera Cardozo.

Pasará algún tiempo para que las autoridades y los brasileños asimilen lo que ha sucedido en Brasilia. Pero puede que no tengan ese tiempo, ya que se han convocado más manifestaciones antigubernamentales para esta semana.