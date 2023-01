Sasha Vakulina, Euronews:

En el discurso inaugural de Davos, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von Der Leyen dijo que la reacción de Europa a la guerra es el último ejemplo de cómo nuestra unión ha aunado fuerzas cuando más importa. Ya ha pasado casi un año desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. La guerra está teniendo un impacto enorme, no solo en Ucrania sino también en Europa y en todo el mundo.

¿Cuáles son las vías políticas a abordar y los puntos de vulnerabilidad que tratar en Europa mientras prosigue la guerra no provocada de Rusia?

Nuestros ponentes son Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, Gregory Meeks, congresista por Nueva York, miembro de la Comisión de Exteriores de la Cámara de Representantes; Maia Sandu, presidenta de Moldavia y Jean-Pierre Clamadieu, presidente del Consejo de Administración de Engie Group. Mi nombre es Sacha Vakulina, de Euronews y voy a moderar esta sesión.

La primera pregunta va a ser para Sanna Marin. ¿Hasta qué punto la guerra ha provocado amplios cambios en los vínculos y conexiones económicas, políticas y militares en toda Europa? ¿Y de qué formas podemos esperar que evolucionen cuando nos encaminamos hacia el año dos de guerra en Europa?

Una guerra de valores mundial

Sanna Marin, primera ministra de Finlandia:

Coincido totalmente con la presidenta de la Comisión Ursula von Der Leyen de que la guerra no está afectando solo a Ucrania, afecta a toda Europa, en realidad, al mundo entero. Estamos viendo este cambio geopolítico en el mundo. Y está teniendo lugar una guerra de valores en el mundo. El orden basado en reglas está siendo desafiado y afecta a todos, no solo a Ucrania, a todos en el mundo. Y la guerra afecta a Europa de formas muy concretas también.

Sanna Marin, primera ministra de Finlandia Euronews

Estamos no solo en la guerra con Ucrania, sino también en la guerra energética en Europa. Rusia emplea la energía como una herramienta, como un arma de guerra contra Europa. Intenta reducir nuestro apoyo a Ucrania. Putin intenta que tengamos miedo de Rusia, de lo que podría pasar. Quiere que nosotros y nuestros ciudadanos pensemos ¿cuál es el precio de la guerra? Ya vemos a la gente frustrada por los altos precios de la energía en cualquier lugar de Europa. Pero la respuesta no es debilitar nuestro apoyo a Ucrania. La respuesta debe ser lo contrario. Necesitamos enviar más apoyo a Ucrania, más armas, más ayuda humanitaria, más ayuda financiera para asegurarnos de que la guerra acabará lo más pronto posible con la victoria de Ucrania. Esto es crucial. La reacción ante la maniobra de Putin de la energía contra Europa debería ser el envío de más apoyo a Ucrania.

Sasha Vakulina:

Presidenta Sandu, junto a las perturbaciones socioeconómicas, ¿cuáles son los otros puntos clave de vulnerabilidad ante los efectos de la guerra que se dan en Europa y qué se está haciendo para mitigarlos? Porque su país tiene una posición muy específica sobre esta guerra en Europa y la agresión de Rusia en Ucrania.

La vulnerabilidad de Moldavia

Maia Sandu, presidenta de Moldavia:

Por supuesto, Moldavia era más vulnerable porque dependía al 100% de las compras de gas ruso antes de que empezara la guerra. Ahora solo obtenemos el 40% de nuestras necesidades de gas de Gazprom.

Conseguimos diversificar rápidamente y encontrar otras fuentes de energía para el país. La propaganda, la desinformación, son una cuestión muy importante para mi país. Pero creo que lo es en muchos países. Tenemos que aprender cómo ser más eficientes para abordarla, se trata de ciberseguridad.

Maia Sandu, presidenta de Moldavia Euronews

Estoy totalmente de acuerdo con que Rusia contaba con chantajearnos con la crisis energética y Europa consiguió encontrar una solución. Esto no fue fácil. Y sí, tenemos que pagar un precio y nos sentimos mal ante el hecho de que nuestro pueblo tenga que pagar un alto precio. Pero creemos en la democracia. Valoramos la democracia. Queremos formar parte del mundo libre. Y la única solución es permanecer juntos. Sí, es difícil, pero debemos ayudar a Ucrania a ganar esta guerra porque, si no, todos nosotros estaremos en peligro.

Sasha Vakulina:

Señor Clamadieu, ¿qué factores subyacentes a la actual recesión económica y de la posible recesión a la que se enfrenta Europa cree que se ven más exacerbados por la guerra? ¿Y hasta qué punto dependerá la recuperación económica de Europa de los resultados de esta guerra?

Jean-Pierre Clamadieu, consejero delegado de Engie Group:

Hoy estamos en una situación en la que estoy muy seguro de decir que no habrá interrupción en el suministro de energía, ni de gas ni de electricidad en Europa durante los meses de invierno que quedan. Los precios están empezando a bajar. No hemos vuelto adonde estábamos hace dos años, pero hemos vuelto al nivel en el que resulta más sostenible. No quiero minimizar el impacto de este conflicto.

Obviamente, esto crea grandes problemas de competitividad para las industrias de Europa frente a las de Estados Unidos. Creo que probablemente pasarán otro par de años antes de que el fluido de gas natural licuado vuelva a ser visible para los consumidores europeos. Pero, fracamente, gracias al alineamiento de políticos e industria, hemos sido capaces de pasar 2022 probablemente mucho mejor de lo que esperábamos cuando comenzó el conflicto.

Jean-Pierre Clamadieu Presidente del Consejo de Administración de Engie Group

Sasha Vakulina:

El 24 de febrero, dentro de solo un mes, se cumplirá un año. Es la pregunta de los mil millones, o incluso más, ¿cuánto tiempo estaremos en esto y cómo irá? ¿Qué piensan ustedes?

Sanna Marin:

Los elementos clave son que tenemos que decir alto y con mucha franqueza que apoyaremos a Ucrania el tiempo que sea necesario. No existe el escenario o la posibilidad de que ese apoyo de Europa o del mundo occidental o de las democracias vaya a disminuir. Apoyaremos el tiempo que haga falta, cinco, diez, quince años.

Son los ucranianos quienes deben decidir cuándo están preparados para negociar, para llegar a un tratado de paz con el que puedan estar de acuerdo. Y nosotros lo apoyaremos.

Pero algo que creo que podría influir en la situación son los activos congelados. Hay muchos activos congelados del Banco Central ruso, de los oligarcas. Necesitamos encontrar soluciones sobre cómo usarlos. Sé que desde el punto de vista legal es un tema muy difícil. Pero creo que necesitamos encontrar soluciones. ¿Cómo emplear estos fondos para apoyar a Ucrania, para reconstruir Ucrania? Creo que esto podría afectar a la guerra más de lo que pensamos, porque hay muchos intereses detrás de esos activos y ese dinero.

Sasha Vakulina:

Y este proceso de reconstrucción no está siendo pospuesto. No va a tener lugar cuando acabe la guerra. No, todos ustedes saben cuando visitaron el país que ya ha comenzado, paso a paso. En las regiones, en los suburbios. Los lugares que han sido liberados ya han sido reconstruidos. Esto es algo que está en marcha y estará en el centro, por supuesto, también este año.

Gregory Meeks, ¿cuál es su valoración de las posibles trayectorias que podría tomar la guerra en Ucrania de cara a 2023 y qué posibles caminos podría tomar también la OTAN?

Gregory Meeks, congresista de EE. UU.:

Creo que continuaremos viendo a Ucrania ganando esta guerra y luchando cuando le entregamos munición y lo que necesitan para hacerlo. Porque esa determinación no va a cambiar. Es inamovible. Y como acaba de indicar la primera ministra, lo que es absolutamente devastador para Putin es nuestra sólida unidad. Él busca la forma de agitarla. Por lo que tenemos que asegurarnos de que la propaganda rusa va a ser derrotada siguiendo adelante. Algunos individuos, cuando he hablado con ellos, incluso en Estados Unidos, escuchando la propaganda pensaban que, por lo que Rusia decía, había sido Ucrania el agresor. Obviamente no es verdad. Por lo que nos veo uniéndonos más y también trayendo a otros aliados de otras zonas del mundo.

Porque mientras esto se intensifica y ven las crisis humanitarias que están teniendo lugar, cuando ven que la gente es forzada, que es utilizada, que se utiliza y se mata a los civiles, que se congelan hasta la muerte en el frío invierno… Cuando ven los peligros que ha habido y cómo es el acto criminal humanitario que está cometiendo Putin, eso nos unirá aún más. La gente ha hablado sobre ciertas cosas porque el Congreso de Estados Unidos ha cambiado y ahora en la Cámara de Representantes hay una división… De forma abrumadora, el pueblo estadounidense, de forma abrumadora la gente demócratas y republicanos se centran en respaldar firmemente a Ucrania. Y eso solo se va a intensificar mientras seguimos adelante, lo que me hace creer que llevará a la victoria a largo plazo cuando pasemos el invierno y nos adentremos en el verano.

Gregory Meeks, congresista estadounidense Euronews

Sasha Vakulina:

El otro aspecto al que quiero ir ahora es como consecuencia de la guerra en Ucrania todos tenemos un mayor aprecio a las alianzas y a trabajar juntos. Por supuesto, entre ellas la OTAN. ¿Cómo está yendo el proceso? Porque la aspiración de Suecia y Finlandia de entrar en la OTAN fue una respuesta a la guerra en Ucrania.

Sanna Marin:

La atmósfera finlandesa y la mentalidad de la gente cambió a la vez cuando Rusia atacó Ucrania. Antes de ese momento, si le preguntaba a los finlandeses si creían que Finlandia debía unirse a la OTAN, la mayoría habría dicho que no.

Teníamos la posibilidad de solicitar la entrada -es muy importante tener esa posibilidad-. Pero no hemos tenido antes ese tipo de debate. Y si preguntaba a la mayor parte de los finlandeses o al parlamento, le habrían dicho no, no vemos que deberíamos ahora mismo solicitar ser miembros de la OTAN. Pero cuando Rusia atacó Ucrania, todo cambió. El mundo cambió. Nuestro vecino ya no era el mismo vecino. Era agresivo, un vecino agresivo que cruzó esa frontera. Los finlandeses se preguntaron a sí mismos cuál era la frontera que Rusia no cruzaría. Y esa es la frontera de la OTAN.

Y es eso por lo que el pueblo finlandés quiso entrar en la Alianza. 188 diputados de 200 votaron a favor de ser miembro de la OTAN. No tenemos el 100%. Pero también estamos muy unidos en nuestro parlamento. Tenemos esta unidad en Finlandia. Esta cohesión y consenso sobre la solicitud de adhesión. También estoy muy contenta de haber tomado esta decisión al mismo tiempo que lo hacían nuestros vecinos suecos. Porque también compartimos, por supuesto, el mismo entorno de seguridad geopolítica. Creo que desde la perspectiva de la OTAN también es muy importante que Finlandia y Suecia soliciten y entren en la OTAN juntos.

Por supuesto, hay todavía dos países que no lo han ratificado: Hungría y Turquía. Hemos hablado, por ejemplo, con el primer ministro Orban cada vez que nos hemos visto en el Consejo Europeo. Y ha dicho que lo ratificarán tan pronto como el parlamento comience el proceso esta primavera, esperemos que muy pronto.

Con Turquía no tenemos aún esos planes. Por supuesto, esperamos que suceda más pronto que tarde. Estamos cumpliendo todos los criterios, todos los requisitos para convertirnos en miembros de la OTAN. Actualmente Finlandia ya está empleando más del 2% de su PIB en defensa y lo hemos hecho por algún tiempo. Y estamos viendo mucho apoyo por parte del pueblo ucraniano para luchar por su país. Están luchando por su libertad, por su independencia y su país. Si le pregunta a los finlandeses por su deseo de defender a Finlandia, creo que ocuparían el primer lugar. Ucrania es el número dos. Hemos estado en guerra con Rusia y sabemos lo que es. No queremos nunca más, nunca más una guerra en suelo finlandés. Por eso estamos solicitando la adhesión a la OTAN, para que no vuelva a haber una guerra en Finlandia nunca más. Esa es la frontera que Rusia no cruzaría. Por eso pedimos entrar en la Alianza.

Sasha Vakulina:

Presidenta Sandu, Moldavia está pidiendo su adhesión a la Unión Europea. Esa es otra alianza. ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo ha cambiado su visión al respecto? Porque Moldavia también ha tenido encuestas en las que no siempre se apoyaba esta idea. Y también, en relación con lo que ha dicho aquí Gregory Meeks, está la cuestión de la propaganda, algo de lo que, por supuesto, ha habido mucho en Moldavia durante años.

Maia Sandu:

Creo que la oportunidad de Moldavia de sobrevivir como una democracia se da solo dentro de la Unión Europea, siendo realistas sobre lo que va a pasar en nuestra región en el futuro, no sé, dentro de diez, quince años. Por supuesto, todos esperamos una victoria, una victoria rápida de Ucrania, y esto va a pasar. Pero no vemos a Rusia convirtiéndose en un país democrático muy pronto.

Y esto significa que los retos para la región van a seguir estando ahí. Moldavia ha sobrevivido, quiero decir, se las ha arreglado para afrontar los desafíos en gran parte gracias al apoyo que recibimos de la UE y de los socios para el desarrollo. Y estamos muy agradecidos. Es importante tener una Moldavia estable. Es importante para nosotros, para Ucrania, para la Unión Europea. Para la UE es importante tener una Ucrania en paz y estable. Es importante tener una Moldavia en paz y estable y por eso la ampliación de la UE es importante. Creo que Ucrania ha probado que está pagando el precio más alto por la democracia y los valores de la Unión Europea. Los moldavos lo han hecho lo mejor posible. Y sí, la propaganda es todavía fuerte y luchamos contra ella.

Pero tenemos a más del 70% de la población con el paso de los años, a pesar de la propaganda, a pesar de a pobreza y de los muchos problemas que afrontamos. Tenemos este constante apoyo para la integración en la UE. Creo que el gesto reciente de generosidad mostrado por el pueblo moldavo cuando se las ha arreglado para ayudar a 700 000 refugiados ucranianos indica que apreciamos los valores de la Unión Europea. Valoramos la paz y la libertad. Por lo que la ampliación de la UE la hará más fuerte porque necesita una Ucrania y una Moldavia estables, al igual que el resto de países que aspiran a la adhesión.

Sasha Vakulina:

Presidenta Sandu, ¿Cree que a largo plazo Moldavia podría aspirar a entrar en la OTAN?

Maia Sandu:

Vemos lo vulnerables que somos. Ucrania nos está defendiendo literalmente y estamos dando pasos para mejorar nuestra defensa. Pero somos muy realistas respecto a lo que podemos hacer.

Somos un país democrático y tenemos que tener el debate. Tendría que haber apoyo popular, pero tenemos este serio debate ahora sobre si podemos defendernos por nosotros mismos en un nuevo mundo donde vemos que la guerra es un peligro real.

Sasha Vakulina:

John-Pierre Clamadieu, ¿cómo ha cambiado la repercusión de la guerra de Ucrania el panorama energético global y cuáles son sus expectativas respecto a esta transición para dejar atrás la dependencia de los combustibles fósiles y rusos, pero también sobre la transición en general?

Jean-Pierre Clamadieu:

Creo que el reto para Europa es asegurarnos de que podemos reforzar nuestro sistema energético. Esto se corresponde totalmente con la necesidad de acelerar la transición energética. No tenemos recursos fósiles en Europa. Un poco de carbón, pero no es algo sobre lo que queramos construir. Así que el reto ahora es asegurarnos de que podamos acelerar el desarrollo de las renovables. La UE tiene un plan, el Fit for 55, Objetivo 55.

Necesitamos asegurarnos de que la actual situación, la mitigación de la crisis no ralentiza este plan. Al contrario. Lo que vemos ahora es un número de decisiones que deberían crear las condiciones para que aceleremos el desarrollo de las renovables, el desarrollo del almacenamiento, el desarrollo del biohidrógeno… Este objetivo de acelerar la transición energética nos ayudará a alcanzar la independencia estratégica. Y esto es algo que necesitamos de verdad.