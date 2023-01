Las jornadas laborales para Sergio Padilla se estiraban desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. Doce horas al día que, en picos de trabajo, se podían alargar hasta la una de la madrugada.

Algo que tenía completamente normalizado, ya que todos sus compañeros en la firma de consultoría Price, en Madrid, estaban en la misma situación. Cada uno de los departamentos sufría jornadas maratonianas.

Después del trabajo, Padilla apenas tenía tiempo libre. Llegaba a casa, dormía poco y se preparaba para volver a la oficina. Asegura que durante los dos años que estuvo trabajando para la empresa estuvo “amargado”, le cambió el humor y apenas tenía vida social.

A principios de 2020 decidió dejar el trabajo voluntariamente porque sentía que no podía más.

La Inspección de Trabajo ha puesto ahora el foco en las conocidas como “Big Four”, las grandes consultoras en España. Una redada en noviembre en las sedes de Deloitte, PwC, EY y KPMG, dio comienzo a una macroinspección que sigue su curso, según han confirmado fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social a Euronews.

El organismo que depende del Ministerio que lidera Yolanda Díaz, ha estado comprobando el control de horarios al que están sujetas todas las empresas españolas desde 2019.

Su objetivo es encontrar pruebas de que las jornadas de los trabajadores son mucho más extensas de lo que aparece en los registros.

El trabajo se convierte en el 80% de tu vida

Cuando comunicaron a Enrique Martín que le habían cogido como analista en la sede valenciana de Deloitte supo de inmediato que tendría que trabajar todo lo que pudiese.

“Sabía que estaba optando a un puesto con mucha proyección y mucho dinamismo, pero estaba seguro de que tendría que poner un esfuerzo enorme. La consultoría tiene fama de tener que trabajar mucho”, sostiene.

Al igual que en el caso de Sergio, para Enrique también era normal hacer horas extras y estirar su jornada laboral hasta llegar a las 12 horas diarias. Estuvo trabajando nueve meses en la compañía, de 2020 a 2021, hasta que terminó su contrato.

“Mi vida era solo el trabajo, luego me acabé acostumbrando. No me di cuenta, pero de lunes a jueves el 80% del tiempo estaba en la oficina”, asegura.

Las cuatro grandes consultoras presumen de dedicación y entrega hacia sus clientes. Eso se traduce en jornadas laborales para sus empleados con picos de 80 horas semanales.

Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran que este es un caso muy peculiar porque es la primera vez que se investigan a las Big Four. No ha habido precedente en España. Por el momento, se encuentran revisando toda la situación contractual para comprobar que todo esté en orden, las disposiciones de las cuotas y pagos de la seguridad social etc.

Jornadas maratonianas y beneficios extraordinarios

El hartazgo en el sector lo provocó hace unos meses la patronal, según cuenta Raúl de la Torre, portavoz de Comisiones Obreras, uno de los sindicatos más importantes de España.

“Hace unos meses quiso incluir en el convenio que tuviésemos que trabajar hasta 12 horas diarias de lunes a sábado, sin ningún tipo de compensación adicional. Lanzamos una campaña en redes sociales que provocó la primera huelga del sector”, afirma.

Esto captó la atención de la Inspección de Trabajo. “Ha sido una actuación de oficio, no se ha presentado ninguna denuncia. Los inspectores detectan prácticas que consideran que podrían estar al márgen del derecho laboral, a través de la prensa o las redes sociales, y actúan”, sostienen desde el Ministerio de Trabajo.

Para de la Torre, las condiciones laborales no han hecho más que empeorar desde el año 2008, mientras las empresas presentan unos beneficios récord. En 2021 facturaron 2.500 millones de euros durante el ejercicio fiscal, según cifras recogidas por el diario Expansión.

“No se respeta la duración máxima de la jornada, no respetan el periodo de descanso que marca la legislación y cada día pagan peor. Tenemos copias de los contratos en el sector y hay personas que trabajan en Madrid que ganan 14.000 euros al año”, asegura el portavoz de Comisiones Obreras.

Al sindicato le preocupan los planes de igualdad que están negociando con la empresa y se preguntan de qué vale comprometerse a aplicar una serie de medidas de conciliación cuando los empleados no tienen más opción que trabajar doce, catorce o hasta dieciséis horas al día. “Así es imposible conciliar”, zanja de la Torre.