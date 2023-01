El precio de la energía ahoga a los panaderos franceses

Las ayudas del estado no son suficientes para los panaderos francesas. París ha sido este lunes el escenario de una huelga del sector que demanda medidas para afrontar al subida de los precios de la energía. A pesar de que ya se han tomado medidas al respecto, como la posibilidad de aplazar el pago de impuestos o de la seguridad social, los profesionales consideran que se está poniendo en peligro la fabricación artesanal del pan.

"Nunca me he manifestado en mi vida. Esta será la primera vez.[...]Lo que pedimos son tarifas energéticas fijas. No subvenciones, sino una tarifa fija[...]. Hoy despido a dos personas, mi pastelero y mi responsable de ventas, aunque también tienen una vida, tienen facturas que pagar, también tienen una vida como todo el mundo", asegura Pascal Hubert, que tiene una panadería.

Y la realidad es que no están solos. Muchos consumidores se han solidarizado con su causa. El paro afecta a uno de los sectores con mayor tradición en Francia. Por poner un ejemplo, la baguette ha sido declarada patrimonio inmaterial de ia humanidad por la UNESCO.