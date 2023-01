Ucrania se plantea boicotear los Juegos Olímpicos de París de 2024 si se permite participar en ellos a los atletas rusos y bielorrusos.

_"Se trata de una cuestión de principios -_ha escrito en su página de Facebook el ministro de Deportes de Ucrania, Vadym Guttsait-. ¡No puede haber acuerdos con representantes de países terroristas! Mientras haya guerra en nuestro país, continuaremos con la política de sanciones contra los atletas rusos y bielorrusos"

El Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó esta semana la readmisión de los deportistas rusos y bielorrusos en las competiciones internacionales, bajo bandera neutral y si cumplen condiciones, como no haber apoyado de forma activa la guerra en Ucrania.

En opinión de la ejecutiva del COI, "a ningún deportista se le puede privar de competir en razón de su pasaporte".

Deportistas lituanos se oponen a la presencia de rusos y bielorrusos

Una opinión que no comparten olímpicos lituanos como el luchador Mantas Knystautas. "Me parece mal, por no decir otra cosa. La mayoría de los atletas rusos apoyan la guerra. Participan en desfiles, apoyan la guerra en las redes sociales. No puedo imaginar cómo se puede pedir a un ucraniano, cuya familia está sufriendo, que compita con un ruso", dice el luchador.

La decisión del COI se produce cuando queda un año y medio exactamente para que se inauguren los Juegos Olímpicos de París, cuyos torneos de clasificación ya están en marcha.