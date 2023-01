La abstención marca las legislativas de Túnez

Casi ocho millones de ciudadanos están llamados a las urnas este domingo para elegir un nuevo Parlamento, suspendido desde hace año y medio por el presidente Kaid Said, actualmente con plenos poderes para gobernar Durante las tres primeras horas de apertura de los colegios para esta segunda vuelta había votado menos del 5% de la población. En la primera, cerca del 88% no ejerció su derecho al voto. La cita electoral es una prueba de fuego para Said y una polémica reforma política que da más poder al presidente y menos aL legislativo.