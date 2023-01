Blinken ofrece ayuda en Israel para rebajar tensión con los palestinos

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, propuso al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu iniciativas para frenar el nivel de violencia con los palestinos, tras una semana de escalada en la que murieron más de 20 personas.

La visita de Blinken se produce en el marco de una gira por Oriente Medio, que lo llevó el domingo a Egipto y continuará este martes en la Cisjordania ocupada:"Instamos a las partes a que tomen medidas urgentes para restablecer la calma y reducir la tensión. Queremos asegurarnos de que haya un entorno en el que podamos, eso espero, en algún momento, crear las condiciones en las que podamos empezar a restaurar una sensación de seguridad tanto para israelíes como para palestinos, lo que por supuesto hace mucha falta."

Wall Street Journal y The New York Times citaron como fuente a funcionarios estadounidenses no identificados que aseguran que Israel está detrás del ataque del sábado a una instalación militar en la ciudad iraní de Isfahan.

Israel no ha hecho comentarios. La finalidad de la instalación no está clara, aunque los informes sugieren que podría estar relacionada con la producción de misiles.

El ministerio de Defensa iraní declaró que tres drones participaron en el ataque el sábado por la noche.

Uno de ellos fue destruido por los sistemas de defensa antiaérea y dos fueron alcanzados por "trampas defensivas", causando daños menores en un edificio.

No hubo víctimas.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se refirió a Irán: "Nuestra política y mi política es hacer todo lo que esté en manos de Israel para impedir que Irán adquiera armas nucleares y los medios para lanzarlas. Y así seguirá siendo. Pero, obviamente, el hecho de que nosotros y Estados Unidos estemos trabajando juntos, es algo que también es importante para este objetivo común".

En Egipto, el presidente Abdelfatah al Sisi, hizo hincapié ante Blinken en la necesidad de alcanzar una "solución integral que garantice los derechos del pueblo palestino" .