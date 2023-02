Metsola agradece a Irlanda el apoyo a Ucrania

En su segundo día en la República de Irlanda la presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metsola acusó recibo de las puertas abiertas del gobierno de Dublín a 70.000 refugiados ucranianos. La víspera, ante diputados irlandeses, habló del apoyo constante de la Unión Europea al régimen de Kiev.

La presidenta de la Eurocámara insistió en la necesidad de resolver la cuestión del protocolo derivado del Brexit para ofrecer a la sociedad norirlandesa "seguridad jurídica y previsibilidad".

Cincuenta años después de la adhesión de este país a la Unión Europea Metsola insistió en que los 27 seguirán al lado de Ucrania todo el tiempo que haga falta:"Desde hace 343 días, la brutal e ilegal invasión rusa de una Ucrania soberana e independiente y la valentía del pueblo ucraniano nos recuerdan que el progreso y la justicia no pueden darse por sentados. La democracia no puede darse por sentada. Europa no puede darse por sentada".