El tiempo corre en contra de los supervivientes atrapados bajo las montañas de escombros de miles de edificios derrumbados en Turquía y Siria. Los equipos de rescate están desbordados, lo que lleva a que los civiles intenten rescatar a la gente atrapada, pese a no tener medios.

Las cifras de muertos dan vértigo: ya son más de 7 200 los fallecidos, 5 400 de ellos en Turquía, donde también hay más 31 700 heridos, según datos oficiales.

Erdogan declara tres meses de estado de emergencia

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado tres meses de estado de emergencia en las diez provincias afectadas. Las continuas réplicas y las bajas temperaturas están haciendo muy difíciles las labores de rescate.

Dilek Gül, periodista de euronews, se encuentra en la localidad de Hatay. "Todos los edificios a mi izquierda y a mi derecha se han derrumbado. Los civiles de aquí están intentando salvar a la gente que ha quedado atrapada entre los escombros", nos cuenta.

"Estoy pidiendo una excavadora desde el primer día. Bajé del 5º piso. Pedí una excavadora para salvar a mi hermano. Nadie respondió a mis llamadas. Murió desangrado", relata entre lágrimas una mujer.

"Mira, es la falda de Nevran, la falda de mi hija", añade, mientras muestra un trozo de tela recuperado de entre los escombros.

_"_Ayer había dos niños aquí y uno allí, que salvamos", explica otro vecino de Hatay, que dice que los equipos de rescate no llegaron "hasta el lunes por la noche, pero la mayoría no tienen equipos. Están aquí, hacen lo que pueden, pero no es suficiente. Todavía hay 10 personas bajo los escombros. Todavía hay 10 personas debajo, y lo más probable es que sigan vivas".

Las escenas de angustia se repiten en un país que no vivía una tragedia similar desde 1999.