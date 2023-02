Turquía | Millones de niños afectados se convierten en prioridad

Una semana después del terremoto, la atención de los grupos de ayuda se está desplazando hacia la planificación de las necesidades a corto y medio plazo de los supervivientes.

Ningún grupo tiene mayor prioridad que los millones de niños afectados por la catástrofe, según explicó a Euronews la representante de Unicef en Turquía Regina De Dominicis: "Sabemos que había 4,6 millones de niños que vivían en la zona afectada, por el terremoto. 811.000 de ellos eran niños sirios. Y, por supuesto, sabemos que hay necesidades muy importantes para ellos en este momento. Así que refugio, agua, ropa de invierno e incluso suministros médicos".

Save the Children es una de las organizaciones internacionales de apoyo sobre el terreno. Una de sus primeras tareas es garantizar que los niños no sufran más consecuencias para su salud y bienestar como explica su portavozRanda Ghazi:"Lo que nos preocupa ahora es garantizar que los que sobrevivan, los supervivientes, sigan sobreviviendo. Muchas familias y niños se refugian ahora en sus coches. No tienen acceso a refugio, ropa de abrigo, alimentos, agua potable. Así que el primer reto, por supuesto, es asegurarnos de que llegamos a todas estas familias. Y esto incluye zonas remotas de Hatay, donde los problemas de seguridad, como los saqueos denunciados, lo han hecho un poco más difícil.

Más allá de sus necesidades inmediatas, las autoridades locales y las organizaciones de ayuda también tienen que garantizar que los niños supervivientes vulnerables estén protegidos y no expuestos a la explotación, y conseguir que vuelvan a la educación.