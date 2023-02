¿Murió envenenado Pablo Neruda? La presencia de la bacteria del botulismo, descubierta en sus restos por un panel de expertos internacionales, ha reabierto la caja de Pandora, cincuenta años después de la muerte del poeta y premio Nobel de Literatura.

Rodolfo Reyes, sobrino y abogado de Neruda, cree que los resultados de la investigación no dejan lugar a dudas.

"El clostridium botulinum, la bacteria, nunca debió estar en el esqueleto de Pablo Neruda. Y para nosotros, como para cualquiera que no sea médico, significa el asesinato de Pablo Neruda", dijo Reyes en rueda de prensa.

Manuel Araya, chófer del premio Nobel de literatura, también cree que fue envenenado con una posible inyección, un día antes de la fecha en la que tenía previsto exiliarse en México, para dirigir desde allí la oposición a la dictadura de Pinochet.

"Me estoy quemando por dentro, Manuel, me estoy quemando" le dijo a su chófer

"Neruda me dice: 'me estoy quemando por dentro, Manuel, me estoy quemando'. Me acerqué a él y le bajé la capa para revisarlo, y me dijo aquí que tenía una manchita ahí, dos dedos debajo del corazón. Era una manchita roja, como cuando alguien te pincha y te deja un grano", explicó Araya a los periodistas.

Los expertos de Canadá, Dinamarca y Chile han entregado esta semana los resultados de su investigación a la jueza Paola Plaza, que debe pronunciarse sobre el caso.

El régimen chileno aseguró que el poeta había muerto por una agravación repentina del cáncer de próstata que sufría, una afirmación que años después se demostró falsa.

Pablo Neruda, reconocido militante comunista, falleció el 23 de septiembre de 1973, doce días después del golpe de Estado del general Augusto Pinochet contra el presidente socialista Salvador Allende, que dio paso a una dictadura que dejó más de 3 000 muertos y desaparecidos en Chile.